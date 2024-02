พีทีที สเตชั่น กัมพูชา คว้ารางวัล “International Finance Award 2023”

PTTCL คว้ารางวัล International Finance Award 2023 หมวด Best Fuel Station Service Provider 2023 ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศกัมพูชานายณัฐพงศ์ แก้วตระกูลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด (PTTCL) ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานและค้าปลีกในประเทศกัมพูชา รับรางวัล International Finance Award 2023 หมวด Best Fuel Station Service Provider 2023 แสดงให้เห็นว่า พีทีที สเตชั่น เป็นสถานีบริการน้ำมันที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศกัมพูชา จัดขึ้นโดย International Finance นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำจากประเทศอังกฤษ ณ วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯนายณัฐพงศ์ เปิดเผยว่า สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ในกัมพูชา มุ่งมั่นเติมเต็มความสุขให้ทุกคน ด้วยจุดเด่นที่มีสินค้าและบริการหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนอย่างครบครัน เช่นเดียวกับในประเทศไทย โดยเน้นเรื่องการให้บริการน้ำมันและพลังงาน ซึ่งเป็นความโดดเด่นของ พีทีที สเตชั่น มาโดยตลอด ตอบโจทย์การใช้พลังงานทุกรูปแบบ เพื่อรถทุกคัน ไม่ว่าจะเป็น ผลิตภัณฑ์น้ำมันคุณภาพ ร้านคาเฟ่ อเมซอน ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหารที่หลากหลาย เป็นต้น การได้รับรางวัลในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจ และตอกย้ำถึงแนวคิด “Living Community” ที่ต้องการให้สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น เป็นศูนย์กลางในการเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน เพื่อตอบโจทย์ความทุกความต้องการของผู้บริโภค เพื่อให้ พีทีที สเตชั่น เป็นสถานีที่เติมเต็มความสุขให้ทุกคนตลอดไป