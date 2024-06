OR เปิดคาเฟ่ อเมซอน 2 สาขาที่รัฐปีนัง คาดสิ้นปีนี้เปิดเพิ่มอีก 11 สาขาในมาเลเซีย

OR เปิดร้านคาเฟ่ อเมซอน 2 สาขาในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย ตั้งเป้าสิ้นปีนี้เปิดเพิ่มในมาเลเซีย ส่งมอบประสบการณ์และรสชาติกาแฟที่มีเอกลักษณ์แบบไทยสู่ต่างประเทศนางสาวลิม ฮุย ยิง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประเทศมาเลเซีย และ นายรัชฎา จิวาลัย กงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง พร้อมด้วย นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ร่วมกับผู้แทน บริษัท คาเฟ่ ฮับ จำกัด (Café Hub Sdn. Bhd.) พันธมิตรทางธุรกิจในประเทศมาเลเซีย ร่วมพิธีเปิดร้านคาเฟ่ อเมซอน จำนวน 2 สาขา ในรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย อย่างเป็นทางการ ได้แก่ สาขาเกอร์นีย์ ไดรฟ์ (Gurney Drive) ซึ่งเป็นสาขาแรกบนเกาะปีนัง และสาขาออโต้ ซิตี้ โดยถือเป็นอีกก้าวสำคัญของคาเฟ่ อเมซอน ในประเทศมาเลเซีย ต่อเนื่องจากความสำเร็จของการเปิดสาขา ซันเวย์ คาร์นิวัล มอลล์ (Café Amazon Sunway Carnival Mall) ในรัฐปีนัง เมื่อปี 2566 โดยทั้งสามสาขาได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้บริโภคชาวมาเลเซีย สะท้อนถึงโอกาสการเติบโตของแบรนด์คาเฟ่ อเมซอน ในตลาดต่างประเทศโดยจุดเด่นของร้านคาเฟ่ อเมซอน ในประเทศมาเลเซีย มีแนวคิดที่ต้องการส่งมอบประสบการณ์และรสชาติที่มีเอกลักษณ์แบบไทยสู่ผู้บริโภคชาวมาเลเซีย ในบรรยากาศที่สดชื่นและอุดมด้วยธรรมชาติ ให้สามารถเพลิดเพลินกับกาแฟไทยรสชาติดีได้อย่างผ่อนคลาย พร้อมตอบโจทย์วัฒนธรรมของชาวมุสลิม ที่นิยมรับประทานอาหารช่วงดึก ร้านคาเฟ่ อเมซอน ในมาเลเซียจึงเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเที่ยงคืน นอกจากนี้ ยังมีสูตรอาหารมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เปิดประสบการณ์ใหม่ของเครื่องดื่ม และอาหารสูตรต้นตำรับที่ผสมผสานสไตล์มาเลเซีย ไทย และตะวันตกเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นอเมซอนเย็น (Iced Amazon) นาซีกเลอมักเขียวหวานไก่ (Nasik Lemak with green curry chicken) พาสตาต้มยำกุ้ง (Tomyam Shrimp Pasta) และโทสต์สังขยาใบเตย (Pandan Toast) เป็นต้นด้วยกระแสตอบรับที่ดีต่อเนื่อง บริษัท คาเฟ่ ฮับ จำกัด จึงมีแผนเชิงรุกที่จะขยายสาขาคาเฟ่ อเมซอน ในประเทศมาเลเซียเพิ่มอีก 11 สาขาภายในสิ้นปีนี้ ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์ร้านกาแฟไทยในฐานะแบรนด์ระดับโลก ที่พร้อมเติบโตไปพร้อมกับผู้บริโภคทั่วภูมิภาคอาเซียน