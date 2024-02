ORส่งเสริมปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนที่น่าน

OR ส่งเสริมโครงการพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมมอบโรงเพาะกล้า โรงตากกาแฟ และระบบท่อน้ำเพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟให้แก่เกษตรกรนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) นายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน นายธวัชชัย ชีวานนท์ และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณะกรรมการ OR พร้อมด้วย นายโกมล บัวเกตุ และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมการพัฒนาพื้นที่ปลูกกาแฟ ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ในโครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟ ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ระหว่าง OR และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมมอบโรงเพาะกล้า โรงตากกาแฟ และระบบท่อนํ้าเพื่อส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกร โดยมี นายดิเรก อินต๊ะฟองคำ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) ให้การต้อนรับOR ได้พัฒนาโครงการการส่งเสริมการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน ภายใต้นโยบายตลาดนำการผลิต ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และทักษะในการปลูกกาแฟและพืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีผลผลิตและรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งยังช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตกาแฟให้มีปริมาณผลผลิตและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ได้ผลผลิตกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้ากาแฟได้มากขึ้น โดย คาเฟ่ อเมซอน ได้สนับสนุนการรับซื้อผลผลิตกาแฟในราคาที่เป็นธรรมจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการปลูกกาแฟ โดยเปิดจุดรับซื้อกาแฟ ณ โรงแปรรูปเมล็ดกาแฟ คาเฟ่ อเมซอน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังช่วยลดปัญหาการเผาป่า โดยลด PM 2.5 ในภาคเหนือสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน OR SDG ทั้งในด้าน “S” หรือ “SMALL” ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก ด้าน “D” หรือ “DIVERSIFIED” ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตทุกรูปแบบ และด้าน “G” หรือ “GREEN” ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายของ OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ ยังมอบอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อการศึกษาสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านปางยาง ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้ทุกภาคส่วนเติบโตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีไปด้วยกัน ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ OR “Empowering All Toward Inclusive Growth” เพื่อเติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกันอย่างแท้จริง