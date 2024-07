“มนพร” โชว์ความพร้อม สบพ. เดินหน้าฝึกอบรม 8 หลักสูตรโดรน พัฒนาประเทศ

"มนพร"โชว์ความพร้อม สบพ.เปิด 8 หลักสูตรฝึกอบรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) พร้อมสนับสนุนการใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน พร้อมเดินหน้าใช้เทคโนโลยีผลิตนักบินโดรนมืออาชีพนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา ได้มอบนโยบายให้ สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) เร่งพัฒนาหลักสูตรโดรน เนื่องจากปัจจุบันได้มีการนำโดรนมาใช้ในหลายภาคส่วนของประเทศมากขึ้น สบพ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม และเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทางของไทย ที่ผลิตบุคลากรด้านการบินให้กับอุตสาหกรรมการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้พัฒนาหลักสูตรโดรนขึ้นจนประสบความสำเร็จ มากถึง 8 หลักสูตร นับเป็นการต่อยอดและพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการบินไปสู่ความทันสมัย ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย โดยผู้ที่สนใจ จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากหลักสูตรฝึกอบรมโดรนของ สบพ. ทั้งด้านระเบียบข้อบังคับ และด้านความปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ขยายโอกาสในการประกอบอาชีพ และโอกาสการจ้างงานในอุตสาหกรรมการบิน ให้ก้าวหน้ามากขึ้นในอนาคต ตอบโจทย์ประเทศทั้งด้านเกษตรกรรม วิศวกรรม และการบรรเทาสาธารณภัยด้าน ดร.พันศักดิ์ เนินทราย รักษาการในตำแหน่งรองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยกองวิชาการบริการการจราจรทางอากาศ สถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า สบพ. ได้เตรียมความพร้อมของ Drone Simulator และอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใช้ในการฝึกอบรมในหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ รวมทั้งประสานหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อจัดหาพื้นที่หรือห้วงอากาศ (sandbox) สำหรับการฝึกบินภาคปฏิบัติของอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน เพื่อให้หลักสูตรการฝึกอบรมอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน มีความเหมาะสมและตรงความต้องการของผู้เข้าฝึกอบรมต่อไปซึ่งหลักสูตรโดรนของ สบพ. ได้ผ่านการรับรองโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จึงเชื่อมั่นได้ว่ามีมาตรฐานตรงตามเงื่อนไขการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน หรือตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับหลักสูตรอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (Drone) ประกอบด้วย 8 หลักสูตร ดังนี้1. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot for the Beginner (หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินสำหรับผู้เริ่มต้น)2. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Visual Line of Sight Certificate Course (Multi-Rotor) (หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระยะสายตา แบบปีกหมุน)3. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Visual Line of Sight Certificate Course (Agriculture)(หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระยะสายตา ประเภทการเกษตร)4. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Visual Line of Sight Certificate Course (Engineering and Survey) (หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระยะสายตา ประเภทวิศวกรรมและการสำรวจ)5. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Visual Line of Sight Certificate Course. (Public Disaster Relief) (หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระยะสายตา ประเภทการบรรเทาสาธารณภัย)6. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Beyond Visual Line of Sight Certificate Course. (Engineering and Survey) (หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินในระยะเกินสายตา ประเภทวิศวกรรมและการสำรวจ)7. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Visual Line of Sight Certificate Course. (Agriculture Drone Fundamental) (หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ในระยะสายตา ประเภทโดรนเพื่อการเกษตรขั้นพื้นฐาน)8. หลักสูตร Unmanned Aircraft Pilot Visual Line of Sight Certificate Course. (Fundamental)(หลักสูตรผู้บังคับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ในระยะสายตา ขั้นพื้นฐาน)โดย สบพ.ได้เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม ทั้งบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันการบินพลเรือน www.catc.or.th