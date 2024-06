CAA โชว์ศักยภาพรุกตลาดไทย ลิขสิทธิ์แบรนด์คาแรคเตอร์

CAA Brand Management ในเครือ Creative Artists Agency (CAA) เอเจนซี่ยักษ์ใหญ่จากสหรัฐอเมริกา จัดงานสัมมนา CAA Brand Trade Show 2024 ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมชวนเหล่าพันธมิตรทางธุรกิจกกว่า 100 แบรนด์ชั้นนำ ร่วมฟังเทรนด์การตลาดเชิงกลยุทธ์ Collaboration Marketing หรือ X - Strategy โดย CAA เอเจนต์กลางระดับท็อปของโลก ที่มีความพร้อมให้คำแนะนำและร่วมวางแผนงานในทุกมิติ สำหรับองค์กร หรือแบรนด์ธุรกิจต่างๆ ที่สนใจอยากสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการจับมือแบรนด์คาแรคเตอร์และไลฟ์สไตล์สุดฮิตชื่อดัง ที่มีฐานแฟนคลับมากมายทั่วโลก อาทิ BABY MILO, COCA-COLA, DRAPER JAMES, FORD, MCLAREN, NETFLIX, RED BULL RACING, PLAYBOY, PORSCHE, SONY PICTURES, DANSKIN, ECKO, ED HARDY, JOE BUXER, LEE COOPER, MOSSIMO, STARTER, ZOOYORK, SMURFS, TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES, SPONGE BOB SQUARE PANTS, PAWS PATROL, DORA, SESAME STREET, PETER RABBIT, PADDINGTON เป็นต้น ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้อนิษฐ์ฑิตา บัวทรัพย์ Vice President, Business Development : CAA Brand Management กล่าวว่า เทรนด์ Collaboration Marketing หรือ X - Strategy เป็นหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในยุคดิจิตอล เพื่อสร้างสีสัน ความแปลกใหม่ น่าสนใจ ตื่นเต้น สนุกสนาน และโดดเด่นให้กับแบรนด์สินค้า ธุรกิจ หรือ องค์กร ได้ถูกพูดถึงในวงกว้าง และอยู่ในกระแสสังคม ทันยุคสมัยอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายในทุกไลฟ์สไตล์ อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งด้าน Brand Loyalty รวมไปถึงขยายฐานลูกค้ากลุ่มใหม่จากบิ๊กเซอร์ไพรส์ต่อเนื่อง ส่งผลให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือ ด้วยการพัฒนาต่อยอดแบบไม่หยุดนิ่ง พร้อมส่งมอบสินค้า การบริการ ที่สร้างประสบการณ์อันล้ำค่าและสุดประทับใจอนิษฐ์ฑิตา กล่าวต่อว่า CAA Brand Management เรามีเครือข่ายการทำงาน 26 เมืองใหญ่ ใน 20 ประเทศทั่วโลก หน้าที่หลัก คือการเข้าไปเป็นตัวกลาง บริหารจัดการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการทำ แบรนด์ดิ้ง การเจาะตลาด ตลอดจนร่วมวางแผนงานเชิงกลยุทธ์ ให้กับแบรนด์สินค้า องค์กร หรือทุกกลุ่มธุรกิจ ที่สนใจอยากร่วมงานกับแบรนด์ระดับท็อปของโลก ไม่ว่าจะเป็น แคมเปญส่งเสริมการขาย กิจกรรมพิเศษ การออกผลิตภัณฑ์ในวาระสำคัญ สินค้ารุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น ของขวัญ ของที่ระลึก การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า (CRM) สินค้าในกลุ่มแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ รวมไปถึงโครงการเพื่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ทั้งนี้ไม่ว่าจะผนึกกำลังระหว่างแบรนด์ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน หรือข้ามอุตสาหกรรมกันก็ตาม เพื่อจับมือกันร่วมสร้างฐานแฟนคลับทางธุรกิจกลุ่มใหม่ โดยมุ่งหวัง Win-Win Sutuation และเติบโตสู่เป้าหมายไปด้วยกันทั้งนี้ CAA Brand Management เรามีมุ่งมั่น และความพร้อมไปด้วยองค์ความรู้ที่หลากหลาย ประสบการณ์ในฐานะเอเจนซี่ชื่อดังระดับท็อปของโลก เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและดูแลภาพลักษณ์ให้กับองค์กรระดับนานาชาติ การแข่งขันกีฬาสำคัญระดับโลก แบรนด์สินค้าระดับไฮเอนด์ ศิลปิน นักแสดง ดาราระดับเวิลด์คลาส มากมายสำหรับตัวอย่าง ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับพันธมิตรในประเทศไทยที่ผ่านมา อาทิ SE-ED X SESAME STREET ชวนคนไทยรักการอ่าน YOU ARE WHAT YOU READ, 7Eleven น้ำดื่มเด็ก X PAW Patrol, แบรนด์เสื้อผ้าชั้นนำ Royal Ivy Regatta X Perter Rabbit, Jaspal X Netflix Bridgerton และ Niyom Jeans x Coca Cola เป็นต้น