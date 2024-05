“นินจาเต่า” ฉบับเรตอาร์

แต่นอกจากนั้น Paramount Pictures ก็ยังเตรียมทำโปรเจ็คเกี่ยวกับนินจาเต่าออกมาอีกโปรเจ็ค ซึ่งโปรเจ็คนี้จะเป็นเวอร์ชั่นหนังคนแสดง และที่สำคัญจะเป็นนินจาเต่าเวอร์ชั่นเรตอาร์ด้วยข่าวบอกว่า กำลังจะมีการหยิบเอาหนังสือการ์ตูน "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin" มาสร้างเป็นหนัง โดยผู้อำนวยการสร้างชื่อดัง วอลเตอร์ ฮามาดะ จะมาดูแลงานสร้าง ส่วน ไทเลอร์ เบอร์ตัน สมิธ ที่เขียนบท Child's Play ฉบับปี 2019 จะมาเป็นคนเขียนบท ซึ่งข่าวระบุอย่างชัดเจนว่าหนังจะมีความรุนแรงระดับที่เด็กต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยThe Last Ronin เล่าเรื่องในเหตุการณ์หลังจาก timline ปกติที่เราคุ้นเคยกันนานหลายสิบปี ที่น่าตกใจก็คือใน The Last Ronin เหล่าเต่านินจาเพียงคนเดียวเท่านั้น ให้สมกับชื่อเรื่องหนังจะเล่าเรื่องเต่าตัวสุดท้าย ที่ใช้ชีวิตคนเดียวหลังพี่น้อง และอาจารย์เสียชีวิตไปแล้วทั้งหมดโดยในช่วงแรก เต่าผู้รอดชีวิตตัวสุดท้าย จะใช้อาวุธ ทั้งดาบ, สามง่าม, กระบอง และกระองสองท่อน ซึ่งเป็นอาวุธของพี่น้องที่ตายไป โดยการ์ตูนจะไม่ได้เฉลยทันทีว่า Last Ronin คือใครจน เอพริล โอนีล (ในวัยชรา) มาเจอ เต่าตัวสุดท้ายพยายามทำ “เซ็บปุกุ” (คว้านท้อง) และช่วยชีวิตเอาไว้ได้ เราจึงจะได้รู้ว่า Last Ronin คือ ไมเคิลแองเจโล นั่นเองไมเคิลแองเจโล คือ เต่าตัวที่ ถือกระบองสองท่อน ฉลาดเฉลียว ออกฮา ๆ ซึ่ง คนเขียนการ์ตูนที่มีไอเดียจะสร้าง นินจาเต่า ที่เหลือเต่ารอดชีวิตอยู่ตัวเดียว คิดอยู่นานว่าจะให้ใครรอด สุดท้ายก็เลือก ไมเคิลแองเจโลที่ดูเป็นคนมองโลกในแง่ดี, เป็นตัวตลกของกลุ่ม แต่กลับต้องมาแบกรับสิ่งต่างๆ คนเขียนบอกว่ากลายเป็นตัวละครที่คล้าย ๆ กับ “แรมโบ้” ไปเลยในการ์ตูนชุดนี้เป็นช่วงเวลาที่นิวยอร์กถูกปกครองโดย หลานชายของ “ชเร็ดเดอร์” ซึ่งเป็นคนฆ่าเต่าทั้ง 3 และ สปลินเตอร์ ไมเคิลแองเจโล ใช้ชีวิตที่เหลือไปกับการพยายามล้างแค้น ด้วยอาวุธของพี่ ๆ น้อง ๆLast Ronin เป็นงานที่ฮิตมาก จนมีการเขียนภาคต่อออกมาแล้ว (จะขายปีนี้) และจะมีการทำออกมาเป็นเกมด้วย มีทั้งเรื่องราวการฝึก เต่าชุดใหม่, มีภาคแยกที่เล่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่ชื่อว่า The Last Ronin - Lost Years ถือว่าเป็นเรื่องราวอีกชุดหนึ่งของ นินาจาเต่า ที่ได้รับความนิยมมาก ๆ ถ้าหนังทำออกมาได้ถึง ก็คงได้สร้างภาคต่อกันยาว ๆ“นินจาเต่า” หรือ Teenage Mutant Ninja Turtles เป็นแฟรนไชส์ที่สร้างโดยสองนักเขียนการ์ตูน เควิน อีสต์แมน และ ปีเตอร์ แลร์ด เล่าเรื่องของ เลโอนาร์โด, โดนาเทลโล, ราฟาเอล และ มิเกลันเจโล พี่น้องเต่าสี่คนที่ได้รับการฝึกฝนในวิชานินจาที่ต่อสู้กับความชั่วร้ายในนิวยอร์กซิตี้ มีตัวละครสนับสนุนที่ดัง และอยู่ในความทรงจำของเด็ก ๆ มารุ่นแล้วรุ่นเล่า ทั้ง อาจารย์หนู สปลินเตอร์ เพื่อนมนุษย์ของพวกเขา เอพริล โอนีล และเคซีย์ โจนส์ รวมศัตรูอย่างแบ็กซ์เตอร์ สต็อกแมน แคร็ง และศัตรูตัวฉกาจของพวกเขา เครื่องทำลายเอกสารแฟรนไชส์นี้เริ่มต้นจากหนังสือการ์ตูนเรื่อง Teenage Mutant Ninja Turtles ซึ่ง อีสต์แมน และ แลร์ด เขียนมาเพื่อล้อเลียนการ์ตูนซูเปอร์ฮีโร่ในยุคนั้นฉบับแรกตีพิมพ์ในปี 1984 โดยบริษัท Mirage Studios ที่ทั้งสองตั้งขึ้นมาเอง และประสบความสำเร็จอย่างน่าประหลาดใจ ในปี 1987 อีสต์แมนและแลร์ดได้มอบลิขสิทธิ์ตัวละครให้กับ Playmates Toys ซึ่งพัฒนากลุ่มแอ็คชั่นฟิกเกอร์ของเต่า ทำยอดขายถึง 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 1988 ถึง 1992 ทำให้กลายเป็นของเล่นที่ขายดีที่สุดเป็นอันดับสามในขณะนั้นด้วยรายได้จากทั้งของเล่น, สินค้าต่อยอดต่าง ๆ และลิขสิทธิ์มากมาย ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดคงไม่ทำให้การ์ตูนชุดนี้เงียบไปง่าย ๆ แต่อย่างใด