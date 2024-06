“น้ำดื่มสิงห์” จับมือ “Care Bears” ออกฉลากลิมิเต็ด เอดิชั่น

ผู้จัดการรายวัน 360 - “น้ำดื่มสิงห์” ตอกย้ำผู้นำตลาดน้ำดื่มผ่านกลยุทธ์ Collaboration ดึงตุ๊กตาหมีน่ากอดขวัญใจคนทั่วโลก “แคร์แบร์ (Care Bears)” ลุยแคมเปญใหม่ “ส่งต่อความสดใส ด้วยความสดชื่นที่ใช่” ออกฉลากคอลเล็กชั่นพิเศษผ่าน หมีทั้ง 7 ลายสำหรับ 7 วัน มาให้สะสม พร้อมเนรมิตอีเวนท์ ‘Everyday Is A Care Day Presented by น้ำดื่มสิงห์’ ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าเมกา บางนา บริเวณ ชั้น 1, โซนแฟชั่น แกลอเรีย (Fashion Galleria Zone) เพื่อร่วมแบ่งปันความสนุกและความสุขให้ทุกคนแบบจัดเต็มนายธิติพร ธรรมาภิมุขกุล Chief Marketing Officer บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า น้ำดื่มสิงห์ให้ความสำคัญและใส่ใจในคุณภาพ ความสะอาดและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการสร้าง Brand Love ตลอดจนการสร้าง Brand Engagement อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดน้ำดื่มบรรจุขวด โดยหนึ่งในกลยุทธ์การตลาดผ่านการ Collaboration ที่ทำติดต่อกันมาหลายปี ด้วยการดึงคาแร็กเตอร์การ์ตูนระดับโลกมาอยู่บนฉลากผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม เช่น Mickey Mouse Collection, My Little Pony, Frozen, Toy Story และโดราเอมอน เป็นต้นล่าสุด น้ำดื่มสิงห์ ได้ร่วมคอลแลป “แคร์แบร์ (Care Bears)” เปิดตัวฉลากลิมิเต็ด เอดิชั่น โดย Care Bears เป็นคอลเล็กชั่นตุ๊กตาหมีขวัญใจผู้คนทั่วโลกยาวนานกว่า 40 ปี และแนวโน้มความนิยมเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่คาแร็กเตอร์รวมถึง Mission ของ Care Bears ที่ต้องการส่งต่อความใส่ใจและแบ่งปันไปทั่วโลก การให้กำลังใจแฟนคลับช่วยเป็นอีกพลังในการส่งต่อความรัก ความใส่ใจ มิตรภาพ ความสนุก และความสุขในทุกๆวันแก่ผู้คน ซึ่งยังสอดคล้องกับแนวทางของแบรนด์ที่ต้องการส่งต่อพลังบวกให้ผู้บริโภคชาวไทย น้ำดื่มสิงห์จึงนำลวดลายCare Bears มาอยู่บนฉลากลิมิเต็ด เอดิชั่น ภายใต้คอนเซปต์ “ส่งต่อความสดชื่น ด้วยความสดใสที่ใช่” เจาะกลุ่มเป้าหมายคนทุกวัยสำหรับน้ำดื่มสิงห์ Care Bears มาบนฉลากผลิตภัณฑ์ ผ่านหมี 7 คาแรคเตอร์ ในความหมายส่งต่อพลังบวก แต่ละสีส่งต่อความสดชื่น ด้วยความสดใสแตกต่างกัน ผ่านหมีสีฟ้า (Grumpy Bear) สื่อถึงว่าจะไม่โอเคบ้างก็ไม่เป็นไรนะ, หมีสีแดง (Love-A-Lot Bear) การส่งต่อความรัก, หมีสีเหลือง(Funshine Bear) เป็นความกระฉับกระเฉง สดใสเหมือนพระอาทิตย์ในทุกวัน, หมีสีม่วง (Share Bear) การรู้จักแบ่งปันต่อคนรอบข้าง, หมีส้ม(Friend Bear) ความเป็นมิตรกับเพื่อนรอบข้าง, หมีชมพู (Cheerful Bear) การแบ่งปันความสุข รอยยิ้ม และหมีเขียว (Lucky Bear) การส่งต่อความโชคดีให้กันและกัน แบ่งเป็น 2 ขนาด ได้แก่ ลายเอ็กซ์คลูสีฟ จำนวน 7 ดีไซน์ ขนาด 330 มิลลิลิตร(มล.)จำหน่ายผ่านช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ต และซูเปอร์มาร์เก็ต และขนาด 750 มล. จำนวน 7 ดีไซน์ จำหน่ายผ่านช่องทางร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษ ‘Everyday Is A Care Day Presented by น้ำดื่มสิงห์’ เนรมิตอีเวนท์ ด้วยจุดถ่ายรูปของตุ๊กตาหมี Care Bears ทั้ง 7 วัน 7 สี พบกิจกรรม Photo Mission ถ่ายรูปครบทั้ง 7 โซน และสะสมแสตมป์ครบ 7 ดวง เพื่อรับสิทธิ์ในกิจกรรมคีบตุ๊กตา Care Bears, ถ่ายภาพ Photo Booth และกิจกรรมแลกรับไอศกรีมผ่านคะแนน Singha Rewards ให้ทุกคนในครอบครัวสร้างโมเมนต์สนุก เติมความสุขร่วมกัน ณ ศูนย์การค้าเมกา บางนา บริเวณ ชั้น 1,โซนแฟชั่น แกลอเรีย (Fashion Galleria Zone) ช่วงวันที่ 12-18 มิถุนายน 2567