ปิดฉากยิ่งใหญ่ ‘แอสเซทไวส์ สยามกีฬา คัพ 2024’ อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ฟอร์มผยอง เหมาเรียบ 3 แชมป์

ศึกลูกหนังทัวร์นาเมนต์ ‘แอสเซทไวส์ สยามกีฬา คัพ 2024’ (AssetWise Siamkeela Cup 2024) รายการฟุตบอลเยาวชนยิ่งใหญ่ระดับประเทศ จัดโดย ‘สยามสปอร์ต’ ร่วมกับ ‘แอสเซทไวส์’ เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนากีฬาฟุตบอลจากระดับเยาวชนเพื่อพัฒนาไปจนถึงระดับอาชีพ โดยได้การตอบรับเป็นอย่างดีจนสร้างปรากฏการณ์พลังของคนรุ่นใหม่และกลายเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี, 16 ปี และ 18 ปี โดยมีการบรรเลงแข้งมาตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน ถึง 12 พฤษภาคม 2567สำหรับสังเวียนอันดุเดือดนี้ต่างได้เห็นศักยภาพทางฝีเท้าของเยาวชนทุกคน บวกกับรอยยิ้มของผู้ปกครองและกองเชียร์ที่เข้ามาให้กำลังใจบุตรหลานของตนเองแบบชิดติดขอบสนาม อย่างไรก็ตามการแข่งขันสุดเข้มข้น ก็ได้พบทีมที่แข็งแกร่งคว้าแชมป์ทั้งสามรุ่นเป็นที่เรียบร้อย โดยมีการบรรเลงแข้งรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 12 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ สนามธันเดอร์โดม สเตเดียมซึ่งหลังจบการแข่งขันได้มีการมอบรางวัลให้กับทีมผู้ชนะโดยได้รับเกียรติจาก วรรคสร โหลทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำกัด, เกรียงศักดิ์ เหี้ยมโท้ กรรมการผู้จัดการอาวุโส กลุ่มธุรกิจบ้านเดี่ยวและเดอะไทเทิล บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน), ก่องกานต์ กาทอง ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ บริษัท มอลเทน (ไทยแลนด์) จำกัด, ภานุวัฒน์ วัธนปทีป ผู้จัดการฝ่ายประสานงาน บริษัท โวลท์ เอนเนอร์จี แวร์ จำกัด และกมล อินทะนะ Special Event Manager Sport บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมด้วย บิ๊กจ๊ะ-สาธิต กรีกุล บรรณาธิการอาวุโสสยามกีฬา ฯลฯ ให้เกียรติมอบรางวัลพร้อมถ่ายภาพร่วมกับแชมป์รุ่นเยาวชนสำหรับอันดับและรางวัลของรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชนะเลิศ : อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ : MUANGTHONG UNITED รับเงินรางวัล 20,000 บาทอันดับ 3 : รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท รับเงินรางวัล 10,000 บาทรางวัล Tournament MVP : ศิริวัฒน์ หวาเอียด จาก อัสสัมชัญ ยูไนเต็ดรางวัล Best Teamwork : MUANGTHONG UNITEDรางวัล Eco Champions : รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทขณะที่อันดับและรางวัลของรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชนะเลิศ : อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ : Prime Bangkok รับเงินรางวัล 20,000 บาทอันดับ 3 : การท่าเรือ เอฟซี รับเงินรางวัล 10,000 บาทรางวัล Tournament MVP : พีรดา หล้าสวัสดิ์ จาก อัสสัมชัญ ยูไนเต็ดรางวัล Best Teamwork : Prime Bangkokรางวัล Eco Champions : Prime Bangkokอันดับและรางวัลของรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชนะเลิศ : อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ : รร.กันทรารมณ์Xเจแฟมยูไนเต็ด รับเงินรางวัล 10,000 บาทอันดับ 3 : ราชวินิตบางแก้ว รับเงินรางวัล 5,000 บาทรางวัล Tournament MVP : พงษ์เพชร เอี่ยมสอาด จาก อัสสัมชัญ ยูไนเต็ดรางวัล Best Teamwork : รร.กันทรารมณ์Xเจแฟมยูไนเต็ดการแข่งขัน ‘แอสเซทไวส์ สยามกีฬา คัพ 2024’ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามาสนับสนุนกีฬาฟุตบอลระดับประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมุ่งหวังที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน ความภูมิใจให้กับเยาวชนไทยสอดคล้องกับแนวคิด ‘ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ’ ‘We Build Happiness’ ร่วมด้วย ลูกฟุตบอล molten, สปอร์ตแบรนด์ชั้นดีสัญชาติไทย Volt, น้ำดื่มสิงห์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัดติดตามผลบรรยากาศการแข่งขันและความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทุกช่องทางของ Siamkeela Cup .#AssetWiseSiamkeelaCup2024 #แอสเซทไวส์สยามกีฬาคัพ2024 #SiamkeelaCup #SiamkeelaCup2024 #AssetWise #WeBuildHappiness #siamsport