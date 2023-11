ทีม AMITYLIGHT คว้าแชมป์แรกศึก Birdy BLACK THE MATCH รับเงินแสนพร้อมถ้วยเกียรติยศ

ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ Birdy BLACK THE MATCH รายการฟุตบอล 7 คน ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท ที่หวดกันสนุกสุดมันก่อนที่ทีม AMITYLIGHT แข้งเดินสายจากย่านลาดพร้าวจะประกาศศักดาคว้าแชมป์ไปครองด้วยการอัด Dream Chaser ทีมจาก จ.นครปฐม 3-0 คว้าเงินรางวัล 1 แสนบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศไปครองการแข่งขันฟุตบอล 7 คน BIRDY BLACK THE MATCH ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม โดย เบอร์ดี้ แบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคชาวไทยมากกว่า 30 ปี ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ที่พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ชื่นชอบและรักกีฬาฟุตบอลได้สัมผัสประสบการณ์ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ตื่นเต้น เร้าใจ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 300,000 บาท โดยทำการแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อหาตัวแทนจาก จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม สนามละ 8 ทีม ซึ่งมีเงินรางวัลรวมสนามละ 120,000 บาท จนได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 16 ทีม เพื่อมาแข่งขันกันในรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 5 พ.ย. 66 ณ สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล ปาร์ค เมืองทองธานี ซึ่งภายในงานยังมีบูธและกิจกรรมจาก Birdy Black less sugar หอมจัด เข้มจริง อร่อยต้องลอง กาแฟดำ น้ำตาลน้อย 35 แคลลอรี่ มาแจกให้กับนักกีฬาและแฟนบอลที่เข้ามาชมการแข่งขันในครั้งนี้อีกด้วยโดยมีผลการแข่งขันรอบ 16 ทีมสุดท้าย ดังนี้- ZESTY แพ้ นทีหมูซิ่ง FC 1-3- อำพลฟาร์ม แพ้ Comeback 0-2- น้องเซ็นเตอร์ X เจ๊หมิวสายมู ชนะจุดโทษ น้องมีกัน&น้องออแกร์น สกอร์รวม 5-4 (ในเวลา 2-2)- เด็กเลี้ยงวัว แพ้ Dream Chaser 0-2- หัวรอซิตี้ แพ้ AMITYLIGHT 0-5- HAREM FC ชนะ สันขวานSK 4-2- NONGJAMES X SC BUFFET ชนะ DJ United 3-2- กากหามา X จันทร ชนะ สมัยวัยรุ่น 4-2ด้านการแข่งขันในรอบ 8 ทีม แต่ละทีมจัดเต็มชนิดไม่มียอมกันง่ายๆ เปิดเกมแลกกันไม่มีพักกระทั่งต้องดวลจุดโทษ เพื่อหาทีมเข้ารอบกันเลยทีเดียว ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้- นทีหมูซิ่ง FC แพ้จุดโทษ Comeback สกอร์รวม 4-5 (ในเวลา 1-1)- น้องเซ็นเตอร์ X เจ๊หมิวสายมู แพ้ Dream Chaser 4-6 (ในเวลา 3-3)- AMITYLIGHT ชนะ HAREM FC 4-2- NONGJAMES X SC BUFFET ชนะ กากหมา X จันทร 4-0ส่วนการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ สมชื่อสโลแกนของการแข่งขันศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม เพราะทั้งสองคู่เปิดเกมแลกยิงกันทั้งเกม แต่ก็ยังกินกันไม่ลงต้องดวลจุดโทษหาผู้ชนะเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศ โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้- Comeback แพ้จุดโทษ Dream Chaser สกอร์รวม 4-5 (ในเวลา 3-3)- AMITYLIGHT ชนะจุดโทษ NONGJAMES X SC BUFFET สกอร์รวม 4-3 (ในเวลา 1-1)มาถึงรอบชิงชนะเลิศ เป็นการโคจรมาพบกันของสองทีมจากรอบคัดเลือกจ.นครปฐม ระหว่าง AMITYLIGHT พบกับ Dream Chaser โดยคู่นี้ในรอบคัดเลือกนั้น AMITYLIGHT แข้งเดินสายย่านลาดพร้าว ที่นักเตะส่วนใหญ่เป็นแข้งจากแดนสะตอปักษ์ใต้ เคยเอาชนะมาในรอบ 8 ทีมสุดท้ายมาแล้ว 7-1การกลับมาเจอกันอีกครั้งในเกมนี้ทาง Dream Chaser แข้งเดินสายจากจ.นครปฐม ส่วนหนึ่งติดเดินสายไปเล่นที่จ.อ่างทองด้วยในวันเดียวกัน ทำให้เหลือผู้เล่นเพียง 8 คนเท่านั้น จึงไม่สามารถต้านตวามแข็งแกร่งของ AMITYLIGHT ได้ และการแข่งขันก็เป็นไปตามคาด AMITYLIGHT ตอกย้ำชัยชนะอีกครั้งด้วยสกอร์ 3-0 คว้าแชมป์ฟุตบอล 7 คน ศึก BIRDY BLACK THE MATCH ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม ครั้งแรกไปครองขณะที่คู่ชิงอันดับ 3 ตัดสินกันด้วยการดวลจุดโทษหาผู้ชนะ ปรากฎว่าทีม Comeback ยิงได้แม่นกว่าชนะ NONGJAMES X SC BUFFET 3-2โดยหลังจบเกมการแข่งขันได้มีคุณพิมพิศา นนทสวัสดิ์ศรี Marketing Supervisor Brand Birdy ให้เกียรติขึ้นมอบรางวัล พร้อมด้วยคุณณัฐพล ดำรงโรจน์วัฒนา คอลัมนิสต์ และอินฟลูเอนเซอร์ บริษัท สยามสปอร์ต ดิจิตอล มีเดีย จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับทีมแชมป์ และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม AMITYLIGHT ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Dream Chaser ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาทอันดับที่ 3 ได้แก่ ทีม Comeback ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทอันดับที่ 4 ได้แก่ ทีม NONGJAMES X SC BUFFET ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาทติดตามกิจกรรมดีๆ จาก Birdy ในครั้งต่อไปได้ที่เพจ Birdy World พร้อมชมภาพบรรยากาศย้อนหลัง Birdy BLACK THE MATCH ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม ได้ที่เฟซบุ๊กและยูทูบ SIAMSPORT