ทีมสันขวานSK เฮโทษซิวแชมป์สนามแรก ศึก Birdy BLACK THE MATCH

ศึกฟุตบอล 7 คน Birdy Black The Match ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม สนามแรก จ.ราชบุรี บู๊กันสนุกสุดมันส์เร้าใจก่อนที่ทีมเจ้าถิ่น ทีมสันขวาน SK จาก อ.บ้างโป่ง จะพลิกสถานการณ์จากถูก ทีม HAREM FC ทีมเดินสายจากเมืองหลวงย่านลาดพร้าว 101 นำ 2-0 แต่มาไล่ตีเเสมอ 2-2 และดวลจุดโทษเอาชนะด้วยสกอร์รวม 9-8 เถลิงแชมป์สนามแรกไปครอง พร้อมรับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลไปครอง ส่วนรองแชมป์ HAREM FC รับเงินรางวัล 10,000 บาท และอันดับ 3-8 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท ขณะที่สนาม 2 ระเบิดความมันส์ต่อเนื่อง 21-22 ต.ค. 66 ที่สนามเจดี อารีน่า อ.เมือง จ.นครปฐม แฟนบอลสามารถเติดตามรับชมความเข้มข้นสนุกเร้าใจของการแข่งขันได้ทาง Siamsport Facebookศึกฟุตบอล 7 คน Birdy Black The Match ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม สนามแรกรายการ "BIRDY BLACK THE MATCH" โดยเครื่องดื่มเบอร์ดี้ แบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคชาวไทยมากกว่า 30 ปี ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดโอกาสให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ที่ชื่นชอบและรักกีฬาฟุตบอลได้สัมผัสประสบการณ์ของการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่ตื่นเต้น เร้าใจ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 320,000 บาท ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ฟิช วิลเลช อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี โดยมีทั้งหมด 32 ทีมร่วมฟาดแข้ง ระหว่างวันที่ 14-15 ต.ค. 66ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ต.ค. 66 เป็นการแข่งขันในรอบ 16 ทีมสุดท้ายไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศ ผลการแข่งขันในรอบ 16 ทีมสุดท้ายมีผลการแข่งขันดังนี้- น้องเซนเตอร์ X เจ๊หมิวสายมู ชนะ หงส์ทอง 4-2- ซ้อแนน แบตซิ่ง X ดนัยการเกษตร แพ้ HAREM FC 0-2- SK จูเนียร์ แพ้ DJ United 2-4- YanawanFC แพ้จุดโทษ เด็กเลี้ยววัว 6-7(ในเวลา3-3)- NONGJAMES X SC BUFFET ชนะ โกโก้หวาน 9-1- Hit and Run FC แพ้ หัวรอซิตี้ 0-4- สันขวานSK ชนะ โชคพชรวรพงศ์ 10-4- ข้าวต้มใบเตย แพ้ อำพลฟาร์ม 1-3โดยทีมชนะที่ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ประกอบด้วย - น้องเซนเตอร์ X เจ๊หมิวสายมู, HAREM FC, DJ United, เด็กเลี้ยววัว, NONGJAMES X SC BUFFET, หัวรอซิตี้, สันขวานSK, อำพลฟาร์ม จะคว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นรอบสุดท้ายแน่นอนแล้วที่สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอลปาร์ค วันที่ 5 พ.ย. 66 ต่อไปส่วนการแข่งขันในรอบ 8 ทีมสุดท้ายนั้นมีความเข้มข้น และเล่นกันอย่างสนุกสูสีตามสโลแกนของทัวร์นาเม้นต์ " เบอร์ดี้ แบล็ค เลสชูก้าร์หอมจัด เข้มจริง อร่อยสุดๆต้องลอง" มีผลการแข่งขันดังนี้- น้องเซนเตอร์ X เจ๊หมิวสายมู ชนะ จุดโทษ DJ United 4-3 (ในเวลา 1-1 )- HAREM FC ชนะ เด็กเลี้ยววัว 7-3- NONGJAMES X SC BUFFET แพ้จุดโทษ สันขวานSK 5-6 (ในเวลา 1-1 )- หัวรอซิตี้ แพ้ อำพลฟาร์ม 0-2ด้านผลการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ทีมน้องเซนเตอร์ X เจ๊หมิวสายมู สู้ระบบทีมเวิร์คของทีมสันขวาน SK ไม่ได้พ่ายไป 1-3 ทำให้ทีมสันขวาน SK ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับทีม HAREM FC ซึ่งทำได้ดีกว่าทีมอำพลฟาร์ม และเอาชนะไป 3-1รอบชิงชนะเลิศคู่ชิงชนะเลิศ เป็นการโคจรมาพบกันระหว่างทีมสันขวาน SK ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นเพราะเป็นทีมที่สนามจัดการแข่งขันส่งเข้าร่วมฟาดแข้งเองและสามารถทะลุเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศ นำมาโดยทาง "โอ๊ต บางแพ" อาทิตย์ นวลมีศรี เป็นผู้จัดการทีม ใช้นักเตะท้องถิ่นแถวบ้านโป่งผสมกับน้องๆโรงเรียนกีฬา จ.นครปฐม พบกับทีม HAREM FC ทีมฟุตบอลเดินทางจากเมืองหลวงกรุงเทพ แถวย่านลาดพร้าว 101 ที่เดินสายรวมทีมเล่นกันมาอย่างโชกโชนกว่า 9-10 ปี โดยมี "บอสป๊อป" ศักดิ์ชัย ลิมปคุคถาวร นำทัพโดยการแข่งขันทีม HAREM FC ที่เดินทางสายร่วมเล่นด้วยกันมานานอย่างเข้าขารู้ใจ ขณะที่เจ้าถิ่นทีมสันขวานSK พยายามบีบพื้นที่เพรสซิ่ง เปิดเกมแลกกันอย่างสนุกสูสี ก่อนที่ โดยที่ทีม HAREM FC ทว่าไม่สามารถปิดจ๊อบได้ถูกไล่ตีเสมอจบเกม 2-2 ต้องดวลจุดโทษและปรากฎว่าทีมสันขวาน SK แม่นกว่าเอาชนะไป 7-6 สกอร์รวม9-8 คว้าแชมป์ไปครองทั้งนี้รางวัลการแข่งขัน รอบคัดเลือกทั้ง 2 สนาม ที่ จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม มีเงินรางวัลรวม 120,000 บาท (สนามละ 60,000บาท) โดยรางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท, อันดับที่ 3-8 ได้รับเงินรางวัลทีมละ 5,000 บาท ส่วนรางวัลรอบชิงแชมป์ประเทศไทย Champion Final Day รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รางวัลรองชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รางวัลอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ รางวัลอันดับที่ 4 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลสำหรับการแข่งขันฟุตบอล 7 คนรายการ "BIRDY BLACK THE MATCH" โดยเครื่องดื่มเบอร์ดี้ สนามที่ 2 เป็นสนามสุดท้ายของรอบคัดเลือกจะมีขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 21-22 ต.ค. 66 ที่สนามเจดี อารีน่า อ.เมือง จ.นครปฐม เพื่อหาทีมชนะเลิศ และคัดเลือกหาอีก 8 ทีม (ทีมเข้ารอบ 8 ทีม) ไปรวมกับสนามแรก เป็น 16 ทีมเพื่อแข่งขันรอบสุดท้ายประเทศไทย (Champion Final Day)วันที่ 5 พ.ย. 66 ที่สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอลปาร์ค เมืองทองต่อไป แฟนบอลสามารถเติดตามรับชมการแข่งขันได้ทาง Siamsport Facebook