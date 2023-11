16 ทีมเข้มพร้อมฟาดแข้ง BIRDY BLACK THE MATCH ชิงเงินแสน! 5 พ.ย. นี้รู้เรื่อง!!

ศึกลูกหนัง 7 คน ‘BIRDY BLACK THE MATCH ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม’ เดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย ทีมใดจะได้ครองถ้วยแชมป์ พร้อมรับเงินรางวัล 100,000 บาท คอกีฬาร่วมลุ้นไปด้วยกัน 5 พ.ย. นี้ ที่สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล ปาร์ค หรือรับชมถ่ายทอดสดการแข่งขันทางเฟซบุ๊กและยูทูบ Siamsport ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไปBIRDY BLACK THE MATCH ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม ทัวร์นาเมนต์การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ที่สนับสนุนการจัดการแข่งขันโดย บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ‘เบอร์ดี้’ แบรนด์กาแฟกระป๋องพร้อมดื่มอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค มากว่า 30 ปีซึ่งในปีนี้ ‘เบอร์ดี้’ ได้เดินหน้าสานต่อความสำเร็จ เสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ ด้วยการรุกสปอร์ตมาร์เก็ตติ้งจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ "BIRDY BLACK THE MATCH ศึกฟาดแข้ง แมตช์คนเข้ม" หนึ่งในกลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจก้าวสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน ตอบรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาฟุตบอล ทั้งยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจไปยังกลุ่มเป้าหมายหลักของ เบอร์ดี้ แบล็ค เลสซูก้าร์ ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ถึงจุดเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ครั้งสำคัญในทุกมิติไปด้วยกันโดยได้เริ่มเฟ้นหาทีมฟุตบอล 7 คน ที่แข็งแกร่งในรอบภูมิภาคในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 14-15 ตุลาคม ณ สนามฟิช วิลเลช บ้านโป่ง จ.ราชบุรี และวันที่ 21-22 ตุลาคม ณ สนาม เจดี อารีน่า จ.นครปฐม โดย 16 ทีมในรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ประกอบด้วย 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากสนามราชบุรี ได้แก่ น้องเซนเตอร์ X เจ๊หมิวสายมู, HAREM FC, DJ United, เด็กเลี้ยงวัว, NONGJAMES X SC BUFFET, หัวรอซิตี้, สันขวานSK, อำพลฟาร์ม และ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบจากสนามนครปฐม ได้แก่ Dream chaser, Comeback, AMITYLIGHT, นทีหมูซิ่ง FC, น้องมีกัน & น้องออแกร์น, กากหมา x จันทร, สมัยวัยรุ่น และ ZESTYสำหรับรอบชิงแชมป์ประเทศไทย จะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ที่สนามธันเดอร์โดม ฟุตบอล ปาร์ค โดยทีมชนะเลิศ รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล, รองชนะเลิศ รับเงินรางวัล 50,000 บาท, อันดับ 3 รับเงินรางวัล 30,000 บาท และอันดับ 4 รับเงินรางวัล 20,000 บาท ซึ่งรูปแบบการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย 16 ทีมสุดท้าย จะเป็นการแข่งขันในระบบน็อคเอาต์ แพ้ตกรอบ โดยจะจับสลากประกบคู่กันในช่วงเช้าวันแข่งขันแฟนฟุตบอลอยากไปเชียร์แบบติดขอบสนาม เจอกันได้ที่ ‘ธันเดอร์โดม ฟุตบอล ปาร์ค’ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป แต่ถ้าใครอยากชม Live สามารถติดตามการแข่งขันได้ทางเฟซบุ๊กและยูทูบ Siamsport แชมป์แรกของไทยในศึก BIRDY BLACK THE MATCH จะเป็นของทีมใด ลุ้นไปพร้อมกัน 5 พฤศจิกายน 2566