GPSC - Doosan ร่วมศึกษาการใช้เชื้อเพลิงร่วมแอมโมเนีย- CCUS สู่เป้าหมาย Net Zero

เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงร่วม (Fuel Shifts & Hybridization) เทคโนโลยี CCUS (Carbon, Capture, Utilization & Storage) หรือการดักจับ ใช้ประโยชน์ และกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งโซลูชั่นพลังงานปลอดคาร์บอน เพื่อการนำไปสู่การลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำในโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นและพันธกิจหลักของบริษัทฯ เพื่อมุ่งลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ โดยมีแผนการศึกษาร่วมกันระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 เป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี

GPSC จับมือ Doosan Enerbility จากเกาหลี เดินหน้าศึกษาพัฒนาการใช้เชื้อเพลิงร่วมแอมโมเนีย เทคโนโลยี CCUS และโซลูชั่นพลังงานปลอดคาร์บอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ วางเป้าหมายร่วมศึกษา 3 ปี มุ่งลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศตามแผนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2603นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า GPSC ได้ลงนามบันทึกความข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Mr. Jung-kwan Kim รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท Doosan Enerbility Co, Ltd. ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและน้ำเพื่ออุตสาหกรรม ดำเนินธุรกิจ อาทิ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และโซลูชั่นพลังงานปลอดคาร์บอนต่างๆ จากสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Sang-jun Lim ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสิ่งแวดล้อม (MOE) สาธารณรัฐเกาหลี ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานภายในพิธีลงนามฯเมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมาMr. Jung-kwan Kim รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Doosan Enerbility กล่าวว่า การศึกษาร่วมกันในครั้งนี้ ได้นำเทคโนโลยีขั้นสูงของ Doosan Enerbility ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่นำแอมโมเนียมาเป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้าซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตร และเทคโนโลยี CCUS ที่มีความเหมาะสมในการติดตั้งและเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าของ GPSC ในการดักจับคาร์บอนให้เป็นไปตามเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของ GPSC“นับเป็นโอกาสที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาเพื่อต่อยอดขยายการพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาดของ GPSC ตามแผนการเพิ่มสัดส่วนการเพิ่มกำลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของ GPSC ที่พร้อมแสวงหาโอกาส และขยายแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนในขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ นำไปสู่ศักยภาพการปรับปรุงโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ทั้งหมดของ GPSC พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ที่ต้องมีปรับให้เข้ากับบริบทของโรงไฟฟ้าต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของ GPSC แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ภายในปี พ.ศ. 2603” นายศิริเมธ กล่าวจากความร่วมมือดังกล่าว ทั้งสององค์กรจะร่วมศึกษาการนำแอมโมเนีย ไฮโดรเจน มาใช้เป็นเชื้อเพลิงผสมในการผลิตไฟฟ้า และเทคโนโลยี CCUS รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยี เพื่อเตรียมติดตั้งระบบ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอนาคต ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่ต้องใช้การศึกษาเฉพาะทางเพื่อนำมาปรับใช้ภายในโรงไฟฟ้าดั้งเดิมที่มีอยู่ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายการพัฒนาโครงการพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วยการนำโซลูชั่นที่ร่วมกันพัฒนาขึ้น มาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อลดคาร์บอนในการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการป้อนพลังงานให้กับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ที่ต้องการพลังงานสะอาดมาใช้ในกระบวนการผลิต