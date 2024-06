กนอ.จับมือ ส.อ.ท.-สภาหอการค้าไทย เร่งรัดการลงทุน-เพิ่มทักษะแรงงาน

กนอ.ผนึกกำลัง ส.อ.ท.และสภาหอการค้าฯ ร่วมขับเคลื่อนการลงทุน เพื่อสร้างประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนทั่วโลกนายยุทธศักดิ์ สุภสร ประธานคณะกรรมการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า คณะผู้บริหารระดับสูงของ กนอ.ได้หารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เพื่อความร่วมมือในการขับเคลื่อนการลงทุนในประเทศไทย โดยประสานการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดขั้นตอน ปลดล็อกให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายที่สำคัญของนักลงทุน เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมปรับบทบาท กนอ.สู่ "ผู้เร่งรัดการลงทุน" ภายใต้แนวคิด NOW Thailand : โอกาสทองของการลงทุนไร้ขีดจำกัด โดย NOW Thailand : ดินแดนแห่งโอกาสและความมั่งคั่งไม่รู้จบ ประกอบด้วย N - New horizons of Investment: เปิดรับทุกการลงทุนใหม่ๆ, O - Opportunity Unlimited: เปิดโอกาสทางธุรกิจไร้ขีดจำกัด และ W - Wealth-packing Districts: สร้างเขตเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืนทั้งนี้ ภายใต้แนวคิด Now Thailand มีกลยุทธ์หลักประกอบด้วย การเชื่อมต่อการลงทุน สร้างภาพลักษณ์ และขับเคลื่อนการลงทุนอย่างยั่งยืน เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการลงทุนนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หอการค้าแห่งประเทศไทยมีแผนที่จะยกระดับ Reskill และ Upskill ให้แก่แรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้านภาษา และด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานในประเทศ และยินดีที่ กนอ.จะปรับบทบาทเป็นผู้เชื่อมต่อการลงทุน เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักลงทุน ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การลงทุนเป็นเรื่องง่ายนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า นโยบายขับเคลื่อน ส.อ.ท.วาระปี 2567-2569 คือ ONE FTI เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่เข้มแข็งกว่าเดิม โดยมีความมุ่งมั่นในการเร่งยกระดับอุตสาหกรรมเดิม (First Industries) และพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ (Next-GEN Industries) ซึ่งสอดคล้องกันกับทิศทางของ กนอ.ที่ต้องการส่งเสริมการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ของ กนอ.ทั้งนี้ ส.อ.ท.จะยกระดับความร่วมมือกับ กนอ. ในการเร่งรัดการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมโดยอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการร่วม เพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพ พัฒนากฎหมายกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตอบโจทย์ ESG โดย ส.อ.ท.มุ่งหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยสู่ความเข้มแข็งและความยั่งยืนต่อไปนายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวว่า ในการหารือร่วมกันกับ ส.อ.ท.และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของ กนอ.ในการปรับบทบาทใหม่ เพื่อเชื่อมต่อการลงทุน นำไปสู่การยกระดับการให้บริการ และสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทย เพื่อเป้าหมายให้นิคมอุตสาหกรรมอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน