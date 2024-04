“กนอ.” ประกาศเจตจำนงบริหารงานสู่ความยั่งยืน ผ่าน "GRC Make a Wish"

กล่าวเปิดงาน GRC Day 2024 หัวข้อ “GRC Make a Wish” ว่า กนอ.มุ่งมั่นยกระดับบทบาทของตนเองให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนในประเทศ ด้วยวิสัยทัศน์ใหม่ “GRC Make a Wish” เน้นการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนผ่านการกำกับดูแลที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance) โดย GRC Make a Wish มีความหมายประกอบด้วย• W - Wealth of the Nation: มุ่งสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ และความยั่งยืนของอุตสาหกรรม• I - Investment Enhancer: ส่งเสริมการลงทุน ดึงดูดนักลงทุน และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย• S - Strengthen Industrial Competitiveness: เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไทย• H - High-rated Organization: พัฒนา กนอ.ให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลภายใต้แนวทาง GRC Make a Wish กนอ. มุ่งมั่นปรับบทบาทจากผู้ให้บริการอนุมัติ อนุญาต และกำกับดูแล การประกอบกิจการมาเป็น “Facilitator” เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนหลักการ GRC อย่างจริงจัง สร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในระยะยาว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ กนอ.นำมาใช้ขับเคลื่อน GRC Make a Wish โดยมุ่งเน้นไปที่1.การบูรณาการข้อมูล รวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ GRC อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตามความเสี่ยง: ติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับองค์กรแบบ Real Time ช่วยให้จัดการความเสี่ยงได้ทันท่วงที 2. การปฏิบัติตามข้อกำหนด ติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าองค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และ 3. การสื่อสาร: สื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ GRC ไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพกล่าวว่า การจัดงาน GRC Day มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วม ตลอดจนการดำเนินการตามกรอบจริยธรรมภายใต้หลักการ GRC การจัดงาน “GRC Day 2024 หัวข้อ “GRC Make a Wish” มีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย คณะกรรมการ กนอ., คณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการบริหารความเสี่ยง, คณะที่ปรึกษาประธาน กนอ. และคณะผู้บริหารระดับสูง กนอ. ประมาณ 30 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมงานผ่านทางระบบออนไลน์ ทั้งคณะผู้บริหาร กนอ. พนักงาน กนอ. และผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม จากนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 68 แห่งทั่วประเทศ เพื่อการบริหารงาน และปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม