“ประธานบอร์ด กนอ.” ชูกลยุทธ์ CLICK ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่นิคมยั่งยืน

“ประธานบอร์ด กนอ.” เร่งขับเคลื่อน “นิคมยั่งยืน” ผ่านกลยุทธ์ CLICK ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้ภาคอุตสาหกรรมไทย ขณะที่ “วีริศ” ชี้เป็นปัจจัยหลักดึงดูดการลงทุนเปิดเผยว่า ประเด็นเรื่องความยั่งยืนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ กนอ.ในฐานะหน่วยงานหลักที่สนับสนุนและกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมจึงกำหนดนโยบายขับเคลื่อนสร้างความยั่งยืนของอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการและชุมชนโดยรอบ ให้ปรับตัวโดยใช้ความยั่งยืนเป็นกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตผ่านมาตรการ CLICK ซึ่งสิ่งที่ต้อง “คลิก” อย่างเร่งด่วน คือ การลดก๊าซเรือนกระจกในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง “นิคมยั่งยืน”สำหรับมาตรการ CLICK ( From CLICK to Make Investment More Sustainable : สร้างต้นแบบนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำที่ยั่งยืน) มีความหมาย ดังนี้ • C: Circular หมุนเวียนใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด พร้อมยกระดับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานยืดอายุการใช้งานทรัพยากรในสายการผลิต ด้วย 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) สร้างต้นแบบ Circular Economy และเพิ่มอุตสาหกรรมรีไซเคิล• L: Lean ลดใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถทดแทนได้ กำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็น เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร (Resource Efficiency) ลดการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป และพัฒนาทรัพยากรทดแทน• I: Inclusive แบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นธรรม เพิ่มศักยภาพของผู้ให้บริการธุรกิจท้องถิ่น (Local Suppliers : แรงงาน ทุน เทคโนโลยี) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน มีการจ้างแรงงานทักษะฝีมือสูงในพื้นที่เพิ่มขึ้น• C: Clean รักษาโลกให้สะอาด โดยพัฒนาระบบ Ecosystem ของพลังงานสะอาด/พลังงานทดแทน เพื่อลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล เพิ่มสัดส่วน RE ในนิคมฯ มุ่งสู่ RE100• K: Kind to the Earth เอื้ออาทรและร่วมมือกันดูแลโลกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ยกระดับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกภาคสมัครใจและภาคบังคับกนอ.มุ่งมั่นสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคม เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศ ด้วยการร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อร่วมกันสร้างนิคมอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน และยังถือเป็นปัจจัยหลักในการดึงดูดการลงทุน เพื่อให้ประเทศไทยได้รับการปักหมุดให้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญในด้านการลงทุนของโลก