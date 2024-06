"โอ๊ตไซด์" ส่งไซส์เล็ก เสริมทัพแพลนท์เบส

ผู้จัดการรายวัน 360 - "โอ๊ตไซด์" สิงคโปร์ เดินเกมขยายการลงทุนต่อเนื่องในตลาดไทย ให้ครอบคลุมและเข้าถึงตลาดให้มากที่สุด ล่าสุดเปิดตัวไซส์เล็ก 200 มล. 3 รสชาติ บุกตลาดแพลนท์เบส 4.5 หมื่นล้านบาทซินดี้ ลิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของโอ๊ตขยายการไซด์ (OATSIDE) เปิดเผยว่า ทางโอ๊ตไซด์ สิงคโปร์ มีแผนงานและนโยบายที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมและเข้าถึงผู้บริโภคคนไทยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ ตลาดอาหารรักสุขภาพในประเทศไทยในปี 2566 ที่ผ่านมา พบว่าอาหารจากพืช (Plant-based Food) ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จากเทรนด์ผู้บริโภคที่เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพ ลดการทานเนื้อสัตว์ โดยในปี 2567 คาดว่าตลาด Plant-based Food จะมีมูลค่าสูงถึง 4.5 หมื่นล้านบาท และโตต่อเนื่องกว่า 1 ล้านล้านบาทในปี 2570 (ที่มา: ศูนย์วิจัยธนาคารกรุงไทย, 2567)ทั้งนี้ หลังจากที่ โอ๊ตไซด์ ได้เข้ามาทำตลาดในไทยช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ด้วยการทำตลาดนม บรรจุภัณฑ์ ขนาด 1 ลิตร รุกตลาดเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพไทย พบว่าได้รับการตอบรับจากร้านกาแฟ เบเกอรี่ และผู้บริโภคทั่วประเทศเป็นอย่างดี จึงเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มการเข้าถึงและขยายฐานผู้บริโภคในทุกเซกเมนต์ เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ในกลุ่มรีเทล ซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่เน้นบริโภคเครื่องดื่มและอาหารที่สะดวก-รวดเร็ว รวมถึงใส่ใจและเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นซินดี้ กล่าวต่อว่า “OATSIDE จึงได้คิดค้นและพัฒนา เครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพในขนาดใหม่ ที่อร่อยดื่มง่าย ดีต่อสุขภาพ พกพาสะดวก จอยทุกครั้งที่ได้ดื่ม อย่าง ‘OATSIDE Mini’ โอ๊ตไซด์ซีรีส์ใหม่ ขนาด 200 มิลลิลิตรใน 3 รสชาติ ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบนมพืชและไม่ชอบนมพืชในคราวเดียวกัน ได้แก่ รสออริจินัล (Original) อร่อย เข้มข้น , รสกาแฟ (Coffee) เข้มข้น อร่อย สไตล์พรีเมียม และ รสช็อกโกแลต (Chocolate)”อย่างไรก็ดี OATSIDE หวังเป็นอย่างยิ่งว่า OATSIDE Mini จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สำหรับผู้บริโภคชาวไทยที่ห่วงใยสุขภาพ สามารถเข้าถึงได้ พกพาง่าย และดื่มได้ทุกวันทุกเวลาตามที่ต้องการOATSIDE Mini มีวางจำหน่ายเดือน มิถุนายนเป็นต้นไป ที่ร้านสะดวกซื้อและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศไทย อาทิ 7-Eleven, Lawson, Tops daily, Mini Big C และอื่น ๆ รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ต เช่น Tops, Gourmet Market, Villa, Foodland, Big C, Donki, Golden Place, Max Value, UFM Lotus, Baimiang Healthy Shop และอีกมากลลิตกาญจน์ ทวีชัยวัฒนะ ผู้อำนวยการโอ๊ตไซด์ (OATSIDE) ประเทศไทย กล่าวว่า “OATSIDE Mini นับเป็นทางเลือกใหม่ที่พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคทุกเซกเมนต์ ด้วยขนาดที่เหมาะกับการพกพา ดื่มง่ายทั้งในช่วงเช้าและระหว่างวัน ด้วยดีไซน์เอกลักษณ์ของกล่อง ล่าสุดเพื่อสร้างการรับรู้จึงได้จัดกิจกรรม ‘OATSIDE ปล่อยใจ มาจอยกัน’ วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2567 ที่เซ็นเตอร์พอยท์ สยามสแควร์ พร้อมกิจกรรมมากมาย