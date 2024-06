“ซับเวย์” คว้า “ชาอึนอู” ขยายวัยรุ่น ซุ่มผุดโมเดล “โกสท์คิทเช่น - ตู้กด”

ผู้จัดการรายวัน 360 – “พีทีจี” ติดปีกบิน ซับเวย์ เต็มสปีด เปิดยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจ หลากโมเดล ซุ่ม ไดร์ฟทรู โกสท์คิทเช่น เวนดิ้งแมชชีน วางเป้าขยายควบโมเดลเดิม เฉลี่ยปีละ 50 สาขา ผนึกอีโคซิสเต็ม พีทีจี ลุยขยายตลาดและซีอาร์เอ็มนางสาวเพชรัตน์ อุทัยสาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลัค จำกัด บริษัทย่อยบมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี หรือ PTG ซึ่งได้รับสิทธิ์มาสเตอร์ แฟรนไชส์ ซับเวย์ ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว กล่าวว่า หลังจากบริษัทได้รับสิทธิ์มาสเตอร์แฟรนไชส์ซับเวย์ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทางบริษัทก็เร่งเดินหน้ากลยุทธ์ เพื่อขยายสาขาและขยายฐานลูกค้าซับเวย์ ในประเทศไทยต่อเนื่อง และวางเป้าหมายในอนาคต ที่ต้องการขึ้นแท่น TOP 3 ตลาด QSR ในไทยภายใน 3 ปี โดยในปีนี้วางงบการตลาดไว้มากกว่า 100 ล้านบาท ส่วนยอดขายรวมเกินพันล้านบาทเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันซับเวย์ในประเทศไทยมีทั้งหมด 148 สาขา และตั้งเป้าจะขยายมากกว่า 500 สาขาใน 10 ปี หรือปีละ 50 สาขา ลงทุนขยายสาขาปีละเฉลี่ย 250-300 ล้านบาท เน้นขยายสาขาทั้งในกรุงเทพฯและปริมณฑล แหล่งท่องเที่ยว หัวเมืองหลักทั่วประเทศ สำหรับรูปแบบของสาขามีทั้งในห้างสรรพสินค้า ช็อปปิ้ง มอลล์, คอมมิวนิตี้ มอลล์, ตึกสำนักงาน, โรงพยาบาล, สนามบิน รวมทั้งรูปแบบที่เป็น Stand Alone และ ไดร์ฟทรู ( Drive Thru) ล่าสุดจะเปิดซับเวย์ ไดร์ฟทรูสาขาแรกในประเทศไทย ภายในสถานีบริการน้ำมันเรือธงของ PT ที่นครชัยศรี จ.นครปฐม ช่วงปลายปีนี้“ตั้งแต่ช่วงโควิคที่ผ่านมาพฤติกรรมผู้บริโภคในกรุงเทพฯและปริมณฑลรวมทั้งหัวเมืองใหญ่ในต่างจังหวัด และเมืองท่องเที่ยว อย่าง พัทยา ภูเก็ต และเชียงใหม่ หันมาใช้บริการสั่งอาหารผ่านช่องทางดีลิเวอรี่เป็นจำนวนมาก และยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยซับเวย์มียอดขายผ่านช่องทางดีลิเวอรี่มากกว่า 40% ดังนั้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ทางบริษัทฯจึงขยายสาขาผ่านโมเดลใหม่ อย่าง “Ghost Kitchen” ที่ไม่มีหน้าร้าน โดยจะเน้นเปิดในพื้นที่ในเมืองเป็นหลัก เพื่อให้บริการเฉพาะช่องทางดีลิเวอรี่ และบริการสั่งล่วงหน้าแล้วมารับ (Order & Pick up) “ นางสาวเพชรัตน์ กล่าวคอนเซ็ปต์ในการขยายสาขาใหม่จากนี้ จะตกแต่งด้วยแนวคิด “Fresh Forward 2.0” ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ของซับเวย์ทั่วโลก ที่ปรับลุคให้บรรยากาศร้านดูสดใสขึ้น ที่สำคัญเปิดโอกาสให้เราสามารถนำเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของไทยมาผสมผสานในการออกแบบได้อย่างลงตัว และเข้าถึงคนไทยมากยิ่งขึ้น โดยประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ตกแต่งด้วยแนวคิดดังกล่าวสำหรับสาขาแรกที่จะมาพร้อมคอนเซ็ปต์ใหม่ ประเดิมที่สาขา CW Tower โดยจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคมนี้ เรายังมีความมุ่งมั่นในการเพิ่มการเข้าถึงลูกค้าผ่านการขยายสาขาในรูปแบบต่างๆ พร้อมมุ่งเน้น Digital Platform ให้แข็งแกร่งผ่านทั้งช่องทาง Online , Mobile Application, Self Ordering Kiosk , QR code ordering , Order and Pick Up , E-Wallet, Vending Machine (คาดว่าจะเริ่มปีหน้า ซึ่งที่มาเลเซียประสบความสำเร็จมาแล้ว) ตลอดจนกลยุทธ์ CRM ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ รวมทั้งการเพิ่มฐานลูกค้าด้วย“หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เรายิ่งเห็นพฤติกรรมของลูกค้าที่หันมาให้ความสำคัญกับการเลือกทานอาหารสุขภาพที่มาพร้อมความอร่อย สะดวก รวดเร็ว พร้อมงานวิจัยจากทุกภูมิภาคในโลก ผู้บริโภคต้องการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ด้วยจุดแข็งของซับเวย์ ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “Eat Fresh, Feel Good” จึงตอบโจทย์ลูกค้าได้เป็นอย่างดีในฐานะ Healthy choice เดียวใน QSR ที่ต่อให้จะเป็นทะเลเลือด (Red Ocean) แต่เรากลับอยู่ใน Blue Ocean ที่มีคู่แข่งในตลาดค่อนข้างน้อย”ในแง่การตลาด ล่าสุดใช้งบ 30 ล้านบาท เปิดตัวแคมเปญ ซับเวย์ x ชาอึนอู คว้าสิทธิ์ ชาอึนอู แบรนด์แอมบาสเดอร์ของซับเวย์ เอเชียแปซิฟิค (APAC) ยกเว้น ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ มาต่อยอดการทำแคมเปญการตลาดในประเทศไทย เพื่อตอกย้ำจุดยืนของซับเวย์ทั่วโลก ที่ว่า “Eat Fresh, Feel Good”โดยปูพรมทำการตลาด ทั้ง On Ground และ Online สร้างกระแสไวรัลบนโลกออนไลน์ ด้วยภาพ ชาอึนอูถือซับเวย์ พร้อมข้อความ “สวัสดี โอปป้า” ควบคู่ไปกับการโปรโมตผ่านป้ายบิลบอร์ดกว่า 160 จอ ทั่วกรุงเทพฯ พร้อมจัดของขวัญให้ลูกค้า ที่มาใช้บริการที่ซับเวย์ทั้ง 148 สาขาทั่วประเทศ และกิจกรรมอื่นอีกมาก ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ถึง 28 มิถุนายน 2567ซับเวย์ ยังจับมือกับ เอไอเอส (AIS) เปิดตัว Pop Up Store แห่งแรกของแบรนด์ ณ ชั้น 1 ตึก AIS SIAM ทางแบรนด์ได้จัดทำสแตนดี้ชาอึนอูแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ Subway Pop up Store AIS SIAM และโปรโมชั่นต่างๆ พร้อมกับใช้ Ecosystem ที่แข็งแกร่งของ PTG จากฐานลูกค้าสมาชิกบัตร PT Max Card ที่มีสมาชิกมากกว่า 21 ล้านคน ในการทำ CRM และขยายฐานลูกค้า