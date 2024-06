Mommy Boosterดึง ‘ICEPADIE’ พรีเซ็นเตอร์ เปิดตัวโปรตีนคุณแม่เตรียมตั้งครรภ์

Mommy Booster (มัมมี่บูสเตอร์) ตอกย้ำความเป็นผู้นำอันดับ 1 แบรนด์เครื่องดื่มบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ และบำรุงน้ำนม โปรตีนคนท้อง ที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในไทย 3 ปีซ้อน เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘Mommy Booster Protein 3X’ โปรตีนที่ดีสำหรับคุณแม่ที่เตรียมตั้งครรภ์ พร้อมเดินหน้ารุกตลาดกลุ่มแม่ และกลุ่มคนรักสุขภาพ เปิดตัว Friend of Mommy Booster คนแรกของแบรนด์ “ICEPADIE” อินฟลูเอนเซอร์คุณแม่ชื่อดัง พร้อมจัดแคมเปญ Mommy Booster, Mommy Power ส่งต่อพลังบวกและแรงบันดาลใจ ให้คุณแม่ทุกคนเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข ผ่าน 10 คุณแม่เซเลบริตี้ ที่มาร่วมส่งต่อความมหัศจรรย์แห่งความเป็นแม่ไปสู่สังคมด้วยการร่วมสมทบทุนเพื่อเพิ่มเตียงไอซียูสำหรับผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต โดยหัก 1% ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ Mommy Booster บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กโดยไม่หักค่าใช้จ่าย หวังดันยอดขายเพิ่ม 30% ครองส่วนแบ่งการตลาด 60% ภายในปี 2026นางสาววริษา เนื้อนุ้ย บาร์โรด์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Mommy Booster (มัมมี่บูสเตอร์) กล่าวถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ว่า “ในปัจจุบันถึงแม้อัตราการเกิดจะลดลงรวมถึงแนวโน้มคู่สามีภรรยายุคใหม่ที่ไม่อยากมีลูก แต่สำหรับคู่ที่ต้องการจะมีลูกแล้วมักจะบำรุงและเตรียมตัวเป็นอย่างดีตั้งแต่เริ่มวางแผนจะมีลูก ทำให้ตลาดสินค้าบำรุงเพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยจากการวิเคราะห์ยอดขายของกลุ่มสินค้าเตรียมตัวตั้งครรภ์ของ Mommy Booster ในไตรมาสแรกของปี 2567 เติบโตขึ้นถึง 27% เมื่อเทียบกับไตรมาสสุดท้ายในปี 2566 โดยเฉพาะในหมวดเครื่องดื่มบำรุงเตรียมความพร้อมสำหรับตั้งครรภ์จากผลสำรวจ ยอดขาย ONLINE บน E-COMMERCE PLATFORM และงบสรุปประจำปี 2022 MOMMY BOOSTER ครองตลาด ได้ถึง 57 %ในฐานะผู้นำอันดับ 1 แบรนด์เครื่องดื่มบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ และบำรุงน้ำนม ที่เข้าใจลูกค้ากลุ่มแม่มากที่สุด เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์อินไซต์ความต้องการของลูกค้า จึงเป็นที่มาของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ ‘Mommy Booster Plant-based Protein 3X’ เป็นการต่อยอดจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เตรียมตั้งครรภ์ มีส่วนผสมสำคัญตอบโจทย์ทุกการบำรุง เอาใจกลุ่มว่าที่คุณแม่ที่เป็นผู้หญิงยุคใหม่เน้นการบำรุง เตรียมความพร้อมก่อนมีลูก รวมถึงกลุ่มคนรักสุขภาพ ที่ต้องการดูแลสุขภาพและผิวพรรณไปพร้อมๆ กัน พร้อมดึงอินฟลูเอนเซอร์คุณแม่ชื่อดังอย่าง “ICEPADIE นั่งแท่น Friend of Mommy Booster คนแรกของแบรนด์ ด้วยภาพลักษณ์ที่สดใส สามารถเป็นตัวแทนส่งต่อพลังบวกให้ว่าที่คุณแม่ที่อยากมีลูก และเป็นแรงบันดาลใจให้คุณแม่มีความสุขกับการตั้งครรภ์และเลี้ยงลูก”สำหรับผลิตภัณฑ์ของทาง Mommy Booster ครอบคลุมการบำรุงตั้งแต่ช่วงเตรียมตั้งครรภ์ โดย Hero Product ในกลุ่มนี้คือน้ำมะกรูดอินทผลัม ช่วงตั้งครรภ์ ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ แพ้ท้อง Hero Product ในกลุ่มนี้คือผลิตภัณฑ์โกโก้เสริมโฟลิคและพรีไบโอติกส์ที่ไม่มีคาเฟอีน ไปจนถึงช่วงหลังคลอด ผลิตภัณฑ์สำหรับคุณแม่หลังคลอด ที่มีน้ำหัวปลีน้ำผึ้งตะไคร้ น้ำหัวปลีแครนเบอรี่ น้ำหัวปลีพรุนขิง น้ำหัวปลีอัญชันทับทิมและวิตามิน ที่นอกจากจะช่วยบำรุงสุขภาพแล้ว ยังช่วยบำรุงน้ำนม และเพิ่มน้ำนมให้กับคุณแม่หลังคลอดอีกด้วย โดยทุกผลิตภัณฑ์ของ Mommy Booster มีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และแหล่งวัตถุดิบออร์แกนิค ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้บริโภคอย่างล้นหลาม ด้วยรสชาติที่อร่อย และคุณภาพที่ได้มาจากวัตถุดิบเกรดพรีเมียมที่คัดสรรมาอย่างดีจากแปลงเกษตรอินทรีย์โดยภายในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘Mommy Booster Protein 3X’ ได้รับเกียรติจากสามผู้บริหาร นำโดย วริษา เนื้อนุ้ย บาร์โรด์, ภวิน เนื้อนุ้ย และเทียรี่ บาร์โรด์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Mommy Booster (มัมมี่บูสเตอร์) ร่วมให้ข้อมูลที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์ฯ พร้อมเซอร์ไพรส์เปิดตัว Friend of Mommy Booster คนแรกของแบรนด์ “ICEPADIE” อินฟลูเอนเซอร์คุณแม่ชื่อดัง ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงในการได้บำรุงครรภ์ด้วยน้ำมะกรูดอินทผลัม Mommy Booster ตั้งแต่ท้องแรก และท้องที่ 2 ก็บำรุงเตรียมตั้งครรภ์ ด้วยน้ำมะกรูดอินทผลัม และ Mommy Booster Protein 3X ตัวใหม่ และประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติทั้ง 2 ครั้ง และเวทีเสวนาแชร์ความรู้ในการเตรียมตัวเป็นคุณแม่ร่วมกับ คุณหมอวิว วรมา เกษมพิพัฒน์ชัย สูตินรีเวช ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์จาก GFC clinic พร้อมเชิญเหล่าอินฟลูเอนเซอร์คุณแม่ที่มาร่วมงาน ได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับกิจกรรม Workshop : Mommy Booster Protein Smoothieพร้อมจัดแคมเปญ Mommy Booster, Mommy Power (#MommyPower #EmpowerMoms) ชวนคุณแม่เซเลบริตี้คนดัง 10 ท่าน ที่เป็นแฟนตัวจริงของ Mommy Booster ร่วมสร้างแรงบันดาลใจ ร่วมเป็นพลังใจให้คุณแม่ทุกคนเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขและเอนจอยกับความเป็นแม่ ประกอบไปด้วย หม่อมราชวงศ์ แม้นนฤมาส ยุคล สวัสดิ์-ชูโต, คุณฐฤณณรัตน์ เดชะทวีวัฒน์, คุณมณีรัตน์ ธรรมมณีวงศ์, คุณนุชนันท์ อรัณยะนาค, คุณไมร่า รามณรงค์, คุณรัสรินทร์ ธนะชัยวัฒนะโภคิน, ผศ.พญ.สุเนตรา นิตยวรรธนะ, คุณศจิกา ทองสุข , คุณเจสสิก้า คูนี่ และ คุณ กัณญมนต์ บูรณพงษ์ศักดิ์ ชวนคุณแม่ทุกคนร่วมส่งต่อความมหัศจรรย์แห่งความเป็นแม่ไปสู่สังคม ด้วยการร่วมสมทบทุนเพื่อเพิ่มเตียงไอซียูสำหรับผู้ป่วยเด็กภาวะวิกฤต ร่วมกันสร้างปาฏิหาริย์เล็กๆ ให้เด็กๆ ได้เข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว เท่าเทียม และทันท่วงที โดยมอบ 1% ของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ Mommy Booster บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กโดยไม่หักค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 2567ผลิตภัณฑ์ Mommy Booster Plant-based Protein 3X’ ทั้ง 2 รสชาติ ได้แก่ Dark Chocolate และ Mixed Berry ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณแม่ ในรูปแบบกล่องมีทั้งหมด10 ซอง 1ราคา 1,590 บาท มาพร้อมแก้วเชค ราคา 890 บาท