“บิ๊กซี” จัดเทศกาลผลไม้ไทย พร้อมบุฟเฟต์ทุเรียน อิ่มไม่อั้น

บิ๊กซี จับมือกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน จัดงาน “เทศกาลผลไม้ไทย สดจากสวน สู่บิ๊กซี ปี 2567” คัดสรรผลไม้สดและผัก ส่งตรงจากสวนสู่ผู้บริโภค พร้อมจัด ‘บุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทย อิ่มไม่อั้น’ ในราคาสุดคุ้ม สมาชิกบิ๊กพอยต์เพียง 599 บาทตั้งแต่วันนี้ – 19 พฤษภาคม 2567 ที่บิ๊กซีสาขารัชดาภิเษก และบิ๊กซี 9 สาขา ที่ร่วมรายการนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลผลไม้ไทย สดจากสวน สู่บิ๊กซี ปี 2567” เพื่อส่งเสริมผลผลิตกลุ่มผลไม้ไทยในฤดูกาล ช่วยยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นเมืองหลวงผลไม้โลก และบิ๊กซีสนับสนุนการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรพร้อมเป็นช่องทางกระจายผลผลิตผลไม้ไทยคุณภาพดีราคาประหยัด สู่ผู้บริโภค อาทิ ทุเรียนหมอนทอง ราชาผลไม้ไทย, มังคุด ราชินีผลไม้ไทย,เงาะ, ลองกองและลิ้นจี่ ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กว่า 200 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึง 26 มิ.ย. 2567 พร้อมจัดกิจกรรมเอาใจสาวกทุเรียนและผลไม้ไทย กับ ‘บุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทย อิ่มไม่อั้น’ พิเศษสำหรับสมาชิกบิ๊กพอยต์ในราคาพิเศษ 599 บาท/ท่าน (จากราคาปกติ 699 บาท/ท่าน) ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2567 ที่บิ๊กซี เพลส สาขารัชดาภิเษก และวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม ที่บิ๊กซี 9 สาขา (เมกาบางนา, แฟชั่นไอส์แลนด์, ลาดพร้าว2, ติวานนท์, รังสิต 1, สุขสวัสดิ์, พระราม2-1, บางพลี, บิ๊กซี ฟู้ดเพลส เอเชียทีค)นายอัศวิน กล่าวว่า “บิ๊กซี คัดสรรสุดยอดผลไม้ตามฤดูกาลและผักที่ส่งตรงจากสวนมาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อในราคาคุ้มค่า รวมไว้ในงาน “เทศกาลผลไม้ไทย สดจากสวน สู่บิ๊กซี ปี 2567” พร้อมจัดกิจกรรม ‘บุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทย อิ่มไม่อั้น’ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ชื่นชอบทุเรียนซึ่งเป็นราชาของผลไม้ไทย ทั้งนี้เพื่อรองรับผลผลิตผลไม้ตามฤดูกาลและทุเรียนในภาคตะวันออกของไทย ที่ออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากในช่วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน”นายวัฒนศักย์ กล่าวว่า “บิ๊กซี ได้ให้การสนับสนุนภาครัฐและเกษตรกรมาโดยตลอด สำหรับครั้งนี้ก็ เช่นกัน บิ๊กซีเป็นส่วนสำคัญที่สามารถช่วยกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ในส่วนของผลไม้ไทยในปีนี้ รัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายในได้ เตรียมพร้อมมาตรการต่าง ๆ รองรับไว้แล้ว ทั้งเรื่องของการขนส่ง การรับซื้อ การกระจายผลผลิต ตลอดจนสภาพคล่องของผู้ประกอบการรายย่อยในการบริหารจัดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนผลไม้”“โดยในปีนี้บิ๊กซีวางแผนการรับซื้อผลไม้ฤดูกาล กว่า 15 ล้านกิโลกรัม หรือ 15,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 20 % จากปีก่อน มูลค่ารับซื้อกว่า 800 ล้านบาท มาจัดจำหน่ายที่บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรไทย โดยบิ๊กซีจะเป็นช่องทางในการกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่ทำให้ลูกค้าบิ๊กซีได้บริโภค ผลไม้และผัก คุณภาพดี ส่งตรงจากสวนเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนช่วยให้เกษตกรไทยมีรายได้ที่มั่นคงและสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย” นายอัศวิน กล่าวเสริมบิ๊กซี เราคัดสรรทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ทุเรียนหมอนทอง และทุเรียนเบญจพันธุ์ อาทิ ชะนี กระดุม พวงมณี และผลไม้ไทยยอดฮิต ได้แก่ มังคุด เงาะ ลองกอง สละ ลินจี่ แตงโม สัปปะรด ให้ผู้ลูกค้าได้เข้าถึงทุเรียนคุณภาพดีเกรดส่งออก ตลอดจนผักสดคุณภาพดี อาทิ กะหล่ำปลี ผักกาดขาว มะเขือเทศ และฟักทอง มาให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ พร้อมจัดรายการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความคุ้มอีกขั้นให้กับสมาชิกบิ๊กพ้อยต์ บิ๊กซีสำหรับ “บุฟเฟ่ต์ทุเรียนและผลไม้ไทย อิ่มไม่อั้น” 60 นาทีเต็ม โดยสามารถเลือกรับประทานได้ทั้งทุเรียนและผลไม้ตามฤดูกาลอื่น ๆ อาทิ ทุเรียนหมอนทอง, มังคุด, เงาะ, แตงโม, สัปปะรด ที่บิ๊กซี 10 สาขา โดยบิ๊กซี เพลส รัชดา จัดระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม เพียงเป็นสมาชิกบิ๊กพ้อยต์สามารถท่านบุฟเฟต์ได้ในราคา 599 บาท/ท่าน(จากปกติราคา 699 บาท/ท่าน) พร้อมเมนูพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น ข้าวเหนียวทุเรียน ไอศกรีมกะทิ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมรับประทานบุฟเฟต์รอบละ 80 ท่าน/รอบ แบ่งเป็น 7 รอบ/วัน ดังนี้• รอบที่ 1 เวลา 10.00-11.00 น.• รอบที่ 2 เวลา 11.30-12.30 น.• รอบที่ 3 เวลา 13.00-14.00 น.• รอบที่ 4 เวลา 14.30-15.30 น.• รอบที่ 5 เวลา 16.00-17.00 น.• รอบที่ 6 เวลา 17.30-18.30 น.• รอบที่ 7 เวลา 19.00-20.00 น.สำหรีบอีก 8 สาขา โดยสาขาเมกาบางนา, แฟชั่นไอส์แลนด์, ลาดพร้าว2, ติวานนท์, รังสิต1, สุขสวัสดิ์, พระราม 2-1 และบางพลี จัดระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม ในราคาสมาชิก 599 บาท/ท่าน (จากปกติ 699บาท/ท่าน) จำนวนวันละ 3 รอบ• รอบที่ 1 เวลา 11.00-12.00 น.• รอบที่ 2 เวลา 14.00-15.00 น.• รอบที่ 3 เวลา 17.00 -18.00 น.*หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบที่นั่งได้ที่สาขาที่เข้ารับบริการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและบิ๊กซี ฟู้ดเพลส เอเซียทีค จัดระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤษภาคม ในราคา 799 บาท/ท่าน จำนวนวันละ 5 รอบ• รอบที่ 1 เวลา 15.30-16.30 น.• รอบที่ 2 เวลา 17.00-18.00 น.• รอบที่ 3 เวลา 18.30 -19.30 น.• รอบที่ 4 เวลา 20:00-21:00 น.• รอบที่ 5 เวลา 21:30-22:30 น.*หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบที่นั่งได้ที่สาขาที่เข้ารับบริการ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสามารถติดต่อซื้อบัตรบุฟเฟต์ล่วงหน้าได้ที่จุดบริการลูกค้า บิ๊กซี ที่บิ๊กซี เพลส สาขารัชดาภิเษก ชั้น 2 และสามารถจองผ่าน LINE STORE BIG C RATCHADA สำหรับอีก 9 สาขาที่ร่วมรายการสามารถ walk in เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่หน้างาน และพิเศษสุด ๆ เฉพาะสมาชิกบิ๊กพอยต์ สามารถนำคะแนน 50 พอยต์ ไปแลกรับส่วนลดบัตรบุฟเฟ่ต์ทุเรียน 50 บาท/ท่าน (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อสมาชิกบิ๊กพอยต์) ยกเว้นบิ๊กซี ฟู้ดเพลส เอเซียทีค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการลูกค้า หรือ ผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก Big C