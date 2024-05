BMN เปิดเมโทรมอลล์ MRT ศูนย์สิริกิติ์ฯ “ฟู้ดฮับ”แห่งใหม่ใจกลางเมือง ตอบโจทย์คนออฟฟิค ดันมูลค่าเพิ่มพื้นที่

BMN ผนึก BEM เปิดตัว Metro Mall ใหม่ล่าสุดที่ MRT ศูนย์สิริกิติ์ฯ แหล่งช้อป ชิม ชิล กับ “METRO MALL Feel Good Food Aroi จะ Mood ไหน ก็อร่อยได้ฟีล”ตอบโจทย์คนออฟฟิครอบสถานี ดันมูลค่าเพิ่มพื้นที่ เผยปลายปีเปิดพื้นที่”สถานีคลองเตย”ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ เพื่อเยาวชนนายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการบริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (BMN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) กล่าวว่า BMN ดูแลด้านสื่อโฆษณา พื้นที่จัดกิจกรรม ร้านค้าปลีกในระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและทางพิเศษ โดยมุ่งการพัฒนาธุรกิจทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของสื่อโฆษณา ผ่านกลยุทธ์ The Happy Commercial Hub Of MRT การสร้างสรรค์กิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ โดยได้วางคาแรกเตอร์ของ แต่ละสถานีรถไฟฟ้า MRT ให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้เดินทาง สร้างความประทับใจ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเปิดโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่เพื่อสร้าง Traffic และ Engagement ให้กับผู้เช่าพื้นที่สถานีซึ่งเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอย่างเข้มข้น อาทิ อีเวนต์ ด้านดนตรี MRT Music Journey, กิจกรรม Fan Meet รวมทั้งสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อและสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับผู้เช่าล่าสุด BMN เปิดตัว Metro Mall แหล่งช้อป ชิม ชิลในสถานีรถไฟฟ้า MRT สาขาใหม่ ที่ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กับ “METRO MALL Feel Good Food Aroi จะ Mood ไหน ก็อร่อยได้ฟีล”เดินเกมบุกขยายฐานลูกค้าจากความได้เปรียบด้านไพรม์โลเคชันปักหมุดฟู๊ดฮับและจุดนัดพบสายกินแห่งใหม่ใจกลางเมือง ซึ่งเกิดขึ้นจากความเข้าใจในความต้องการของผู้ใช้บริการ MRT และผู้คนในบริเวณใกล้เคียงอีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่มีจุดแข็งด้านโลเคชันที่อยู่ใจกลางเมือง เชื่อมต่อกับอาคารสำนักงานและสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ ศูนย์การจัดประชุมและนิทรรศการขนาดใหญ่, โรงพยาบาล และคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ มีผู้คนหลากหลายกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศ, นักธุรกิจ และชาวต่างชาติ และผู้ที่มาใช้บริการศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยด้านหน้า METRO MALL มีพื้นที่สำหรับจัดงานอีเวนต์ที่หมุนเวียนได้ตลอดเวลา และจะช่วยเพิ่มทางเลือกของผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง โดยจัดให้เป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของฟู๊ดเลิฟเวอร์สใจกลางเมือง ภายใต้คอนเซ็ปต์ Food Market เปลี่ยนหมุนเวียนกัน มาแบบ 365 วัน เติมเต็มความต้องการด้วยอาหารอร่อย ทั้งของคาว ของหวาน เครื่องดื่มราคา และสินค้า ไลฟ์สไตล์ที่เข้าถึงง่าย นำโดยร้านค้าชั้นนำอย่าง LAWSON108, White Story, วราภรณ์, วัตสัน, J&T Express, Lemon Telecom, Nail it และแว่นท็อปเจริญ ทั้งหมดนี้จะมาร่วมสร้างความสุขให้ทุกวัน พร้อมเสิร์ฟความอร่อยทุกมื้อ เริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 06.00 - 19.00 น.สำหรับช่วงแรก ได้จับมือกับ “กูร์เมต์ มาร์เก็ต” พรีเมียมซูเปอร์มาร์เก็ตระดับเวิลด์คลาส และ “กูร์เมต์ อีทส์” ศูนย์รวมความอร่อยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป ที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน Food Retail มาสร้างสรรค์ Food Market โดยได้นำร้านอาหารที่ได้รับการการันตีด้านรสชาติและคุณภาพมาให้บริการระหว่างวันที่ 9 – 31 พ.ค. 2567 ร่วมกับ สตรีทฟู๊ดที่ได้รับการคัดสรรร้านเด็ดเมนูดังมากมาย ควบคู่กับร้านค้าของผู้เช่ามารวมไว้ในที่เดียว รวมทั้งจัดกิจกรรมโปรโมชันลดแลกแจกแถมมากมาย และหลังจากนั้นจะหมุนเวียนเปลี่ยนร้านแบบ 365 วันไม่มีพักด้วยของอร่อยราคาย่อมเยา เข้าถึงง่าย โดยพาร์ทเนอร์อื่นๆ ซึ่งมั่นใจว่าจะทำให้เกิดความคึกคัก เพิ่มจำนวนผู้ใช้บริการและสร้างเสน่ห์ให้กับสถานีรถไฟฟ้า MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อย่างแน่นอนนายวิทสุวัฒน์กล่าวว่า คาดว่า จะมีผู้เข้ามาใช้บริการ Metro Mall ที่ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กว่า 60,000 คน ซึ่งประเมินว่าจะมีเข้าใช้บริการในส่วนพื้นที่ Metro Mall ประมาณ 20-25% ปัจจุบัน Metro Mall แหล่งช้อป ชิม ชิล ในสถานีรถไฟฟ้า MRT มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 9 สถานี ได้แก่ MRT กำแพงเพชร, MRT สวนจตุจักร, MRT พหลโยธิน (Metro Art), MRT ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, MRT พระราม 9, MRT เพชรบุรี, MRT สุขุมวิท, MRT คลองเตย และล่าสุดกับ MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดย เมโทร มอลล์ ที่มีผู้ใช้บริการ 5 อันดับแรก คือ สถานีสุขุมวิท ,สถานีจตุจักร , สถานีพระราม 9 ,สถานีเพชรบุรี ,สถานีพหลโยธินและในปลายปีนี้ จะเปิดพื้นที่ สถานีคลองเตย ซึ่งมีแนวคิด ปรับปรุงพื้นที่เป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่เป็น CSR สำหรับชุมชนโดยรอบ เปิดให้นักเรียนนักศึกษา ในพื้นที่ชุมชนรอบๆ มาใช้พื้นที่ โดยได้ร่วมมือกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนนิสิต ร่วมการประกวดการออกแบบพื้นที่สร้างสรรค์ Too Fast Too Sleep แห่งใหม่ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT คลองเตย ชิงรางวัล 250,000 บาท และประกาศผู้ชนะเลิศภายในมิถุนายน 2567 และเริ่มดำเนินการปรับปรุง คาดเปิดได้ในเดือนพ.ย. 2567ส่วนในปี 2568 มีแผนเปิดที่สถานีลาดพร้าว ซึ่งพื้นที่ด้านใน เป็นมอลล์หรือพื้นที่รีเทลเพิ่มเติมจากปัจจุบันบริเวณอาคารจอดแล้วจร มี “กูร์เมต์ มาร์เก็ต” ขนาด 2,300 ตารางเมตร เนื่องจากสถานีลาดพร้าว เป็นจุดเชื่อมต่อกับ รถไฟฟ้า MRT สายสีเหลือง หลังเปิดบริการ มีจำนวนผู้โดยสาร โดยมีแนวคิด พัฒนาและรีโนเวทพื้นที่เป็น สถานีสุขภาพ หรือ health Station ทั้งคลีนิคต่างๆ ตลอดจนร้านค้า ร้านอาหาร ตามไลฟ์สไตล์ของพื้นที่และผู้โดยสารเดินทาง ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษา คาดว่าจะสรุปภายในปลายปีนี้ และเริ่มปรับปรุงพื้นที่ วงเงินลงทุนไม่เกิน 30 ล้านบาทด้านนายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู๊ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า กูร์เมต์ มาร์เก็ต มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างยิ่งใน การคัดสรร และรวบรวมร้านอร่อย ภายใต้ชื่อ “กูร์เมต์ อีทส์” ศูนย์รวมความอร่อยที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ รวมทั้งไลฟ์สไตล์ของผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ที่เน้นความรวดเร็ว สะดวกสบาย ทานง่ายเป็นหลัก โดย MRT มีสถานีและเส้นทางการเดินรถผ่านย่านสำคัญๆ หลายแห่งทั้งอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่มีทราฟฟิกหนาแน่นในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งเช้าและเย็น จึงต้องโฟกัสความต้องการของคนกลุ่มนี้เป็นหลักจุดแข็งสำคัญของ MRT คือ มีพื้นที่บริเวณสถานีค่อนข้างมาก หลายสถานีถูกปรับเป็น Metro Mall มีร้านค้า ร้านอาหาร ให้เลือกช้อป ซึ่งนอกจากจะอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ MRT แล้ว ยังดึงดูดลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ เข้ามาจับจ่ายภายในพื้นที่สถานีอีกด้วย อย่างกูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา MRT ลาดพร้าว ก็เป็นหนึ่งในสาขาของกูร์เมต์ มาร์เก็ต ที่ได้รับการ ตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ใช้ระบบโดยสาร และผู้ที่อยู่อาศัยในย่านใกล้เคียงเป็นจำนวนมากในแต่ละวันซึ่ง MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถือเป็นอีกหนึ่งทำเลที่มีศักยภาพมากอยู่ย่านใจกลางเมือง มีทางออกเชื่อมต่อกันศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และตึกออฟฟิศสำนักงาน บริเวณใกล้เคียงยังมีโรงพยาบาล สวนสาธารณะเบญจกิติ และโรงแรมมากมาย ดังนั้นนอกจากลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนทำงานใช้บริการ MRT เป็นประจำแล้ว ยังมีกลุ่มลูกค้าที่มาเยี่ยมชมงานที่ศูนย์ประชุม รวมไปถึงผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาล และสวนสาธารณะบริเวณใกล้เคียงเพิ่มเติมด้วย