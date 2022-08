Metro Mall จับมือ Foodie เปิดบริการสั่ง Delivery จากร้านค้าในสถานี MRT

Metro Mall ผนึกกำลัง Foodie เปิด Delivery Platform ช่วยโปรโมตร้านค้าใน MRT ทั้ง 8 สถานี กดสั่งล่วงหน้าผ่าน Line Official Account ของ Metro Mall Bangkok ง่ายๆ รับได้ทั้งที่ร้าน และจัดส่ง DeliveryMetro Mall แหล่งรวมร้านค้า ชอป ชิม ชิลในสถานีรถไฟฟ้า MRT รวมผนึกกำลังกับ บริษัท คลาวด์ คิทเช่น เจ้าของแพลตฟอร์ม “Foodie” ซึ่งเป็น Multi-channel E-Commerce Platform เปิดบริการ Metro Mall Delivery เพื่อเพิ่มทางเลือกใหม่และความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รถไฟฟ้า MRT ตลอดจนถึงผู้พักอาศัยในละแวกสถานีรถไฟฟ้า ในการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงสินค้าจากร้านต่างๆ ภายใน Metro Mall ทั้ง 8 สถานี ง่ายๆ ผ่าน “Metro Mall Bangkok” Line Official Accountในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาเลือกใช้บริการสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแอปพลิเคชันสั่งอาหารออนไลนกันมากขึ้น จนทำให้ Food Delivery Service กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคยุคนี้ไปแล้ว ร้านค้าภายใน Metro Mall หลายร้านก็พยายามปรับตัวเช่นกัน จังหวะนี้ที่ทั้งผู้บริโภคและร้านค้าปรับตัวจนคุ้นชินกับการใช้ระบบสั่งสินค้าออนไลน์แล้ว Metro Mall จึงเล็งเห็นถึงเวลาอันเหมาะสมในการมี Platform สั่งสินค้าออนไลน์เป็นของตัวเอง เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าในการขายสินค้าได้มากขึ้น พร้อมทั้งมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้แก่ลูกค้า Metro Mallนายวิทสุวัฒน์ อำคาเพท กรรมการผู้จัดการ บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา และพื้นที่จัดกิจกรรมในระบบรถไฟฟ้า MRT รวมถึง Metro Mall เปิดเผยว่า ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และใช้บริการ Food Delivery Service มากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน เราจึงเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขายอาหารและสินค้าให้แก่ร้านค้าภายใน Metro Mall เกิดเป็นความร่วมมือกันระหว่าง Metro Mall กับ Foodie ในการเปิดบริการ Metro Mall Delivery เพื่อเป็นช่องทางในการสั่งอาหารให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และประชาชนทั่วไป โดยมีทั้งบริการ Delivery และ Pick-Up (สั่งสินค้าล่วงหน้าและสามารถมารับได้ที่ร้านค้า)นอกจากจะมีร้านอาหารและเครื่องดื่มแล้ว ยังมีร้านขายสินค้าทั่วไปอีกด้วย โปรโมชันพิเศษและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ส่วนลดค่าอาหาร ส่วนลดค่าจัดส่ง และอื่นๆ อีกมากมายจะมีมามอบแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสามารถเช็กข้อมูลร้านค้าภายใน Metro Mall ที่ร่วมโครงการ และสั่งอาหารและสินค้าได้ผ่าน Line Official Account ของ Metro Mall Bangkokที่ผ่านมา BMN ได้มีมาตรการช่วยเหลือร้านค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ยังสามารถดำเนินธุรกิจของตัวเองได้อย่างราบรื่น ดังนั้น การร่วมมือกันเพื่อเปิดระบบให้บริการสั่งอาหารในครั้งนี้ จึงเป็นอีกมาตรการที่เราเชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์ทั้งผู้เช่าร้านอาหารและผู้โดยสาร MRT ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นไปตามคอนเซ็ปต์ Happy Commercial Hub of MRT ที่ถือว่าเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์นโยบายของเรา”โดยในช่วงแรก Metro Mall Delivery ได้รวบรวมร้านชื่อดัง เช่น ข้าวมันไก่ก่วงเฮงประตูน้ำ, Ochaya, Tomato Noodle, Scoozi, Big Boy, Café’ Amazon, G coffee, Nutrition Depot และ Lemon Telecom เป็นต้น และเนื่องด้วย Foodie เป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มระบบขนส่งที่เชื่อมต่อผู้ขับขี่จากทุกโลจิสติกส์แพลตฟอร์มทั่วประเทศ จึงทำให้มี Rider มากกว่า 100,000 คนที่คอยให้บริการส่งสินค้า พร้อมกันนี้ Metro Mall Delivery Service Platform ยังรองรับการชำระเงินหลายรูปแบบ เช่น Credit card, Debit card, QR code, Prompt Pay พร้อมโปรโมชันจาก partner ต่างๆ มากมาย สำหรับบริการ Metro Mall Delivery by Foodie จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการได้ง่ายๆ เพียงแค่ Add LINE Official ของ Metro Mall เพียงค้นหา ID : @metromallbkk โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Metro Mall Bangkok