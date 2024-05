ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล สร้างสีสันตลาดค้าปลีก กระตุ้นมู้ดการช้อปไตรมาสสองคึกคักต่อเนื่อง เปิดแคมเปญ “ROBINSON NEW สีสัน” เติมสีสันให้ทุกวันเป็นเรื่องใหม่

ห้างโรบินสัน ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสร้างสีสันแก่ตลาดค้าปลีกช่วงไตรมาสสอง กระตุ้นมู้ดการช้อปครอบครัวทั่วไทยให้คึกคักต่อเนื่อง เปิดแคมเปญใหม่แกะกล่อง “ROBINSON NEW สีสัน” (โรบินสัน นิว สีสัน) ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ “เติมสีสันให้ทุกวันเป็นเรื่องใหม่” ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 67 – 30 พ.ค. 67 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาศรีนครินทร์ และจังซีลอนป่าตอง) และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯอัปความสุขในการช้อปปิ้ง ยกทัพแบรนด์ดังมาให้ครอบครัวทั่วไทยได้ช้อปแบบอินเทรนด์ พร้อมดีลโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันแห่งการช้อปคุ้มที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และทุกความต้องการของครอบครัวทั่วไทยในทุกซีซันตั้งเป้ายอดขายโตราว 10% และมีทราฟฟิกเพิ่มขึ้นกว่า 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เปิดเผยว่า “จากสัญญาณบวกของตลาดค้าปลีกในช่วงไตรมาสหนึ่งปี 67 ที่ผ่านมา ทั้งในแง่ของกำลังซื้อ และความต้องการในการจับจ่ายสินค้า ห้างโรบินสัน จึงเดินหน้ากระตุ้นการจับจ่ายของครอบครัวทั่วไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการคัดสรรแคมเปญการตลาดที่สามารถตอบโจทย์ทุกอินไซต์ความต้องการ และทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัวนักช้อปที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ล่าสุดกับการเปิดแคมเปญใหม่อย่าง ‘ROBINSON NEW สีสัน’ ในคอนเซ็ปต์ ‘เติมสีสันให้ทุกวันเป็นเรื่องใหม่’ ที่พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบอินเทรนด์แก่ครอบครัวทั่วไทย ทั้งไอเทมสินค้าที่ครบครันและอยู่ในกระแสความนิยม เพื่อสร้างสีสันแห่งความสุข และสนุกกับความแปลกใหม่ที่โดดเด่นและไม่จำเจ ซึ่งเป็นคาแรกเตอร์สำคัญของครอบครัวนักช้อปในยุคปัจจุบัน โดยมาพร้อมเอกลักษณ์ ‘ความคุ้มค่า’ ตอกย้ำการเป็นเดสติเนชันแห่งการช้อปคุ้ม ซึ่งเรามั่นใจว่าประสบการณ์การช้อปทั้งหมดที่เราตั้งใจมอบให้จากแคมเปญนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากครอบครัวทั่วไทย และคาดว่าจะส่งผลให้ยอดขายเติบโตราว 10% และมีทราฟฟิกเพิ่มขึ้นกว่า 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา รวมทั้งน่าจะช่วยสร้างสีสันและขับเคลื่อนตลาดค้าปลีกในช่วงไตรมาสที่สองปี 67 ให้คึกคักได้เป็นอย่างดีอีกด้วย”​​ด้าน นายนพดล พลายระหาญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวเพิ่มเติมถึงความพิเศษของแคมเปญ ROBINSON NEW สีสัน ว่า “เราได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทัพสินค้าแบรนด์ดังในทุกกลุ่มสินค้าที่มาร่วม ‘เติมสีสันให้ทุกวันเป็นเรื่องใหม่’ อาทิ BOSSINI, G2000, LADY PLUS, ESPADA, FOF, EP, ESP และแบรนด์ชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งพันธมิตรบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ ที่มาร่วมมอบ ‘ความคุ้มค่า’ ผ่านดีลโปรโมชันสุดพิเศษมากมาย เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และทุกความต้องการของครอบครัวทั่วไทยได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ไม่ว่าจะเป็น...”สินค้าลดสูงสุด 50% (เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ)ช้อปครบ รับคูปองแทนเงินสดและเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 6,000 บาท (เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด)พิเศษ! รับกระเป๋าเอ็กซ์คลูซีฟคอลเลกชัน “NEW สีสัน” มูลค่า 599 บาท เมื่อช้อป 4,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิปผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน หรือเซ็นทรัล เดอะวัน เฟิร์สช้อย วันที่ 22 - 26 พ.ค. 67 (จำนวนจำกัด)มา ‘เติมสีสันให้ทุกวันเป็นเรื่องใหม่’ กับแคมเปญ “ROBINSON NEW สีสัน” ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 67 – 30 พ.ค. 67 ที่ห้างโรบินสันทุกสาขา (ยกเว้นสาขาศรีนครินทร์ และจังซีลอนป่าตอง) และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Robinson Chat & Shop, Robinson Personal Shopper On Demand โทร.1425 ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง Facebook Fanpage: Robinson Department Store