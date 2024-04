ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เข้าถึง-เข้าใจอินไซต์สายช้อปทุกแพชชั่น จัด “Central Midnight Sale” คอนเซ็ปต์ใหม่! “Generate for All Passions” กระตุ้นกำลังซื้อช่วงไฮซีซั่น ’24 ทุกช่องทางออมนิฯ

ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ทุกสาขาทั่วประเทศ กระตุ้นกำลังซื้อช่วงไฮซีซั่น เปิดแคมเปญ “Central Midnight Sale” ใหม่ ครั้งแรกของปี 2024 เน้นเข้าถึง-เข้าใจอินไซต์สายช้อปทุกแพชชั่น กับคอนเซ็ปต์ “Generate for All Passions” มอบประสบการณ์ช้อปที่ดีที่สุด ไม่ว่าจะมีแพชชั่น ด้านแฟชั่น ด้านการแต่งบ้าน ด้านเทคฯ เป็นเพ็ตเลิฟเวอร์ หรือ สายไหน ก็ถูกใจแน่นอน เพราะสินค้าร่วมแคมเปญเพียบ มาครบทุกหมวดหมู่ เริ่ม 29 มี.ค. 67 – 9 เม.ย. 67ฮุกมัดใจลูกค้าที่กำลังมองหาไอเทมรับซัมเมอร์ ด้วยสินค้าแบรนด์ดังทั้งห้าง รวมถึงไอเทมใหม่นำมาให้ช้อปก่อนใคร คอลเลกชันใหม่ลดสูงสุด 30% คาดสร้างเม็ดเงินสะพัดจากรีเทลดันเศรษฐกิจไทยโตต่อเนื่องช้อปที่ไหนก็คุ้ม สะดวกตลอด 24 ชม. ผ่านออมนิชาแนลของห้างเซ็นทรัล พร้อมทั้งรับสิทธิพิเศษได้ในทุกช่องทางการช้อปปิ้ง ทั้งมาช้อปที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา หรือเลือกช้อปผ่านหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็น Central App, www.central.co.th ช้อปกับ Personal Shopper โทร 1425 ช้อปผ่านโซเชียลคอมเมิร์ซของห้างเซ็นทรัล หรือช้อปผ่านช่องทางล่าสุด! Central TikTok Shopติดปีกแคมเปญฮอตให้ลูกค้าสนุกยิ่งกว่าเดิม ครั้งนี้ ห้างเซ็นทรัล จับมือ TikTok Shop พาร์ทเนอร์แพลตฟอร์มออนไลน์สุดฮิต จัดเอ็กซ์คลูซีฟอีเว้นท์ใจกลางกรุง ครั้งแรกใน Southeast Asia (SEA) กับ “TikTok Shop Mall I Central Exclusive Launch Only on Mall” ชวนลูกค้าสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ แบบ O2O Experience (Online-to-Offline) พร้อมเหล่าครีเอเตอร์มา Live Commerce มอบความสนุกจัดเต็มนางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เซ็นทรัลมิดไนต์เซลมีจุดแข็งในด้านความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งในด้านความคุ้มค่าและการพัฒนารูปแบบของแคมเปญที่ใส่ความคิดสร้างสรรค์เสมอมา ทำให้เซ็นทรัลมิดไนต์เซลเป็นแคมเปญที่หลายคนเฝ้ารอและจดจำโมเม้นต์สนุกๆ ร่วมกันได้ ดังนั้นความท้าทายของมิดไนต์เซลวันนี้คือ ลูกค้าต้องรู้สึกว้าวอยู่เสมอ และต้องเข้ากับไลฟ์สไตล์นักช้อปไทยที่เรามีลูกค้าหลากหลายกลุ่ม มีสไตล์ความชอบ-วัย-เพศ-อายุ และแพชชั่นในการหลงใหลบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างกัน เป็นที่มาของไอเดียคอนเซ็ปต์ ‘Generate for All Passions’ ที่เราดึงอินไซต์ลูกค้ามาปรับใช้เข้ากับแคมเปญ ที่ไม่ว่าแต่ละคนจะมีแพชชั่นด้านใดก็สามารถหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้ที่ห้างเซ็นทรัล และที่สำคัญเรายังใส่ความสนุกลงไปในแคมเปญซึ่งเป็นสไตล์ที่คนไทยชอบ ซึ่งไม่ใช่แค่นักช้อปออนไลน์ที่ชอบความแปลกใหม่ สนุก และตื่นเต้น ลูกค้าหน้าร้านในทุกๆ สาขาของเราก็ต้องการความสนุกที่มากกว่าการตลาดที่เน้นเฉพาะแต่การขายเช่นกันนอกจากช่องทางการช้อปแบบออมนิชาแนลของห้างเองแล้ว ครั้งนี้เราเพิ่มความพิเศษผ่าน Central TikTok Shop โดยร่วมมือกับ TikTok Shop แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีแนวคิดเดียวกันคือ “Shoppertainment” ปลั๊กอินจุดแข็งของห้างเซ็นทรัลที่มีหน้าร้าน มีสาขาทั่วประเทศ ความเป็นห้างเซ็นทรัลที่การันตีความน่าเชื่อถือจากลูกค้าทั่วประเทศมากว่า 77 ปี เข้ากับจุดแข็งของ TikTok Shop ที่โดดเด่นในด้านคอนเทนต์ที่มาพร้อมความสนุก ให้ลูกค้าของเราได้สัมผัส O2O Experience (Online-to-Offline) หรือประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อระหว่างโลกออนไลน์และออฟไลน์ได้อย่างแท้จริง และลูกค้ายังสามารถรับโปรโมชันพิเศษได้ทั้งบน Central App และบน Central TikTok Shop เราคาดว่าในช่วง 12 วันที่จัดงานการมีอีเว้นต์พิเศษที่ทำด้วยกัน ประกอบกับความต้องการที่มากขึ้นของลูกค้าในช่วงซัมเมอร์นี้ จะสร้างการจับจ่ายให้เกิดยอดช้อปราว 1,500 ล้านบาท” นางสาว รวิศรา กล่าวทิ้งท้ายด้าน นางสาวกรณิการ์ นิวัติศัยวงศ์, Head of FMCG, E-Commerce-TikTok Shop Thailand กล่าวเสริมว่า “สำหรับแคมเปญ Central Midnight Sale ที่ TikTok เข้ามาร่วมจอยกับห้างเซ็นทรัลครั้งนี้ เราร่วมกันสร้างสรรค์ภายใต้อีเว้นท์ ‘TikTok Shop Mall I Central Exclusive Launch Only on Mall’ ระหว่างวันที่ 27 - 31 มี.ค. 2567 ที่เราชวนเหล่า ครีเอเตอร์ชื่อดังมาทำ Live Commerce นำเสนอการช้อปที่สนุกสนานในธีมต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาของแคมเปญและยังมีกิจกรรมให้นักช้อปได้ใกล้ชิดกับศิลปินชื่อดัง โดยลูกค้าที่ช้อปผ่าน Central TikTok Shop จะได้รับสิทธิ์ฟรีค่าจัดส่ง คืนสินค้าและรับเงินคืนภายใน 15 วัน พร้อมมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งที่สะดวกสบายและมั่นใจได้เหมือนช้อปที่ห้างเซ็นทรัล"พบกับไฮไลต์โปรโมชันเฉพาะในแคมเปญ Central Midnight Sale “Generate for All Passions” อาทิ• สินค้าแบรนด์ชั้นนำ ทั้งไทยและต่างประเทศ คอลเลกชันใหม่ลดสูงสุด 30%• ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 30% จากเดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พร้อมรับ Digital Coupon หรือคูปองแทนเงินสดและเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20% เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข• รับบัตรของขวัญเซ็นทรัลมูลค่า 2,000 บาท เมื่อช้อปผ่านบัตร Mastercard 30,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน / 200 สิทธิ์ ตลอดรายการ)• พบกับกิจกรรม ถ่ายภาพ Midnight AI Photo Booth เพียงแสดงใบเสร็จช้อปภายในห้างเซ็นทรัล 1,000 บาท รับภาพถ่าย AI Photo 1 ใบวันที่ 30 มี.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 ห้างเซ็นทรัล สาขาชิดลม, ลาดพร้าว และ บางนาวันที่ 6 เม.ย. 67 – 7 เม.ย. 67 ห้างเซ็นทรัล สาขาเซ็นทรัลเวิลด์, เมกาบางนา และปิ่นเกล้ามาช้อปสนุกในแคมเปญ Central Midnight Sale “Generate for All Passions” ได้แล้วที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และช้อปเพลินแบบไร้ขีดจำกัด บนช่องทางออมนิชาแนลทุกช่องทางสุดสะดวกของห้าง ที่ให้ลูกค้ารับดีลและสิทธิพิเศษได้อย่างไร้รอยต่อ นอกจากนี้ ห้างเซ็นทรัลยังได้เตรียมกิจกรรมความสนุกมากมายอัดแน่นตลอดทั้งปี พร้อมให้ลูกค้าได้มีประสบการณ์และแรงบันดาลใจใหม่ๆ ได้ทุกวันที่ห้างเซ็นทรัลใกล้บ้านคุณ