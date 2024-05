SCCอัดงบปีนี้กว่า1หมื่นล.พัฒนานวัตกรรมกรีน ตั้งเป้าสินค้าGreen Choiceเพิ่มขึ้นเป็น 67% ในปี73

SCCทุ่มงบลงทุนกว่า10,000ล้านบาทในปีนี้เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตคาร์บอนต่ำและนวัตกรรมกรีน ดันสัดส่วนยอดขาย SCG Green Choice อยู่ที่ 53-55%ของยอดขายรวม ตั้งเป้าปี73ขยับเพิ่มขึ้นเป็น 67% พร้อมเดินหน้าความเป็น” องค์กรแห่งโอกาส” เพื่อส่งเสริมให้คนทุกเจน มีพื้นที่แสดงพลังและปล่อยแพสชันไร้ขีดจำกัด เพื่อก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำนายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) (SCG) เปิดเผยว่า ในปี 2567 บริษัทตั้งงบลงทุนในการพัฒนากระบวนการผลิตคาร์บอนต่ำและนวัตกรรมกรีนกว่า 10,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจีซีเมนต์ แอนด์กรีนโซลูชัน และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ช่วยเพิ่มกำลังผลิตพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยปีนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายผลิตภัณฑ์สีเขียว( SCG Green Choice )มีสัดส่วน 53-55%ของรายได้ ใกล้เคียงปีก่อนที่มีสัดส่วนราว 53% เนื่องจากโครงการปิโตรเคมีครบวงจรลองเซิน เคมิคอลส์(LSP)ที่ประเทศเวียดนามจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 3นี้ ทำให้สัดส่วนรายได้จากผลิตภัณฑ์สีเขียวแกว่งตัวอยู่ที่ 53% อย่างไรก็ดี บริษัทตั้งเป้าหมายว่าในปี2573 ยอดขาย SCG Green Choice จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 67%ของยอดขายรวมในปี2573นายธรรมศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า การพัฒนานวัตกรรมกรีนเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาโลกเดือด และเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนเลือกใช้นวัตกรรมกรีนที่ตอบโจทย์ การปรับเปลี่ยนครั้งนี้ไม่ง่าย เพราะต้องปรับเปลี่ยนทั้งเทคโนโลยีความเข้าใจลูกค้าและตลาด รวมถึงกฎเกณฑ์ใหม่ ๆ ซึ่ง 'พลังของคน'เป็นหัวใจสำคัญในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงนี้ดังนั้น SCCเปิดพื้นที่สร้าง'องค์กรแห่งโอกาส' (Organization of Possibilities)เพื่อให้ทุกคนทั้งพนักงาน พาร์ตเนอร์ คนทุกเจนมีพื้นที่แสดงพลังและปล่อยแพสชันไร้ขีดจำกัด คิดทำนอกกรอบ ทดลองเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมกรีนที่ตอบโจทย์ลูกค้า สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจเอสซีจี องค์กรแห่งโอกาสต่าง ๆ ประกอบด้วย 1. โอกาสเปลี่ยนไอเดียเป็นนวัตกรรม เช่นให้พนักงานก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการกับโครงการสตาร์ตอัปภายในองค์กร 'ZERO TOONE by SCG' โดยติดอาวุธทักษะความรู้ ตั้งแต่เริ่มทำความเข้าใจลูกค้า ค้นหาปัญหาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ลูกค้าและการขยายฐานลูกค้าเพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม ปัจจุบันมีสตาร์ตอัปในโครงการ 100สตาร์ตอัป เช่น 'Wake Up Waste' แพลตฟอร์มรถบีบอัดขยะ ช่วยให้ขยะเล็กลงขนส่งได้ปริมาณมากขึ้น2. โอกาสพัฒนานวัตกรรมระดับโลกสนับสนุนการวิจัยภายในองค์กรและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญระดับโลก เช่น ร่วมกับ 'NornerAS' ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลาสติก ประเทศนอร์เวย์ และ 'มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด'ประเทศอังกฤษ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งร่วมมือกับสตาร์ตอัปจากสหรัฐอเมริกา 'Rondo Energy' เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง(Deep Technology) ที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ เช่นแบตเตอรี่กักเก็บความร้อนจากพลังงานสะอาด และ 3. โอกาสร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งเครือข่ายภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมเพื่อรวมพลังสร้างสังคมคาร์บอนต่ำที่เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน เช่น ขับเคลื่อน'สระบุรีแซนด์บ็อกซ์' สร้างเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย พาไทยมุ่งสู่ Net Zero“SCCตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ในปีค.ศ. 2050 หรืออีก 26ปีข้างหน้า ซึ่งจะใช้CEO 3คน โดยผม มีหน้าที่ทำให้บริษัทลดการปล่อยคาร์บอนลง 25% CEO คนถัดไป เดินหาสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ( Carbon Neutrality)และCEOคนที่3 ผลักดันให้SCC บรรลุเป้าหมายNet Zeroในปี2050”