บางกอกแอร์เวย์สดึง‘ญาญ่า อุรัสยา’แบรนด์แอมบาสเดอร์ปีที่ 9 ชูเที่ยวสนุกทุกไลฟ์สไตล์กับสายการบินสีฟ้า

บางกอกแอร์เวย์ส สร้างประสบการณ์เดินทางรูปแบบใหม่ในแคมเปญ Redefine Boutique Experience เที่ยวสนุกทุกไลฟ์สไตล์กับสายการบินสีฟ้า พร้อมดึง ญาญ่า อุรัสยา นั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์ปีที่ 9วันที่22 เมษายน 2567 – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางผ่านแคมเปญ “Redefine Boutique Experience” นำเสนอความโดดเด่นด้านการบริการของทางสายการบินฯ รองรับการเดินทาง และการท่องเที่ยวในสไตล์ ที่หลากหลายของผู้โดยสาร พร้อมดึงแบรนด์แอมบาสเดอร์ “ญาญ่า - อุรัสยา เสปอร์บันด์” ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ความประทับใจของสายการบินสีฟ้า (Boutique Blue) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9นางสาวอมรรัตน์ คงสวัสดิ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายขายและรักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เพื่อตอกย้ำการเป็นสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก และสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย(Asia’s Boutique Airline) บางกอกแอร์เวย์สได้วางกลยุทธ์ยกระดับการให้บริการเพื่อกระตุ้นการเดินทางและการท่องเที่ยวให้มีสีสันภายใต้แนวคิด “Redefine Boutique Experience” นำเสนอกิจกรรมใหม่ ๆกับการบริการแบบฟูลเซอร์วิส เพื่อตอบสนองความต้องการหลากหลายของผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็นสายรักษ์โลก สายแฟชั่น สายคอนเทนท์ ฯลฯ พร้อมสัมผัสความสวยงามของสนามบินทั้ง 3 แห่ง (สมุย สุโขทัย และตราด) ที่เชื่อมต่อการเดินทางไปยังทุกจุดหมายปลายทาง ภายใต้แนวคิดด้านความยั่งยืน และการมอบประสบการณ์พิเศษเมื่อเดินทางกับ “สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส”สำหรับกิจกรรมทางการตลาดเพื่อรองรับ – สร้างดีมานด์ การเดินทางภายใต้แนวคิด Redefine Boutique Experience ได้แก่Redefine - กับภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์ชุดใหม่โดยมี “ญาญ่า” มาร่วมถ่ายทอดนิยามประสบการณ์ระหว่างการเดินทางมากกว่าที่เคยรู้จักในเส้นทางบูทีคกับสายการบินสีฟ้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยวทุกสายที่จะได้รับความสะดวกสบายตั้งแต่เช็คอิน โหลดสัมภาระ 20 กิโลกรัม บริการห้องรับรองบูทีคเลาจน์ และบริการเสิร์ฟอาหารร้อนบนเที่ยวบินด้วยการบริการจากใจ พร้อมความตั้งใจที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับโลกReimagine - การสร้างประสบการณ์พิเศษให้กับลูกค้าผ่านการจัด “Pop up Experience” เพื่อเปิดมุมมองใหม่ ๆ โดยใช้ความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน หอการค้าจังหวัด และเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวทุกภูมิภาค นำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถีชีวิตหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในห้องรับรองบูทีคเลาจ์น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการชุมชน รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ในการออกเดินทางของผู้โดยสารReconnect – กับประสบการณ์การเดินทางสู่ 3 สนามบิน ได้แก่ “สมุย สุโขทัย และตราด” ที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และพร้อมต้อนรับนักเดินทางทุกท่านให้เพลิดเพลินกับบรรยากาศภายในสนามบิน ซึ่งออกแบบสอดคล้องกับพื้นที่และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และมีกิจกรรมรองรับนักท่องเที่ยวก่อนออกเดินทางRecharge – การดำเนินกิจกรรมและสร้างความมีส่วนร่วมด้านความยั่งยืน รวมทั้งคอนเทนต์วีดีโอที่หยิบเรื่องราวของชุมชนที่น่าสนใจมานำเสนอผ่านช่องทาง Omni Channel ของบางกอกแอร์เวย์ส อาทิ “Coffee Matter” - พาไปบุกไร่กาแฟของจังหวัดสุโขทัย และของหายากสำหรับนักจิบ “Waste Management” แรงบันดาลใจในการสร้างพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้ง activity ที่จะชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมรักษ์โลกในแบบฉบับบางกอกแอร์เวย์สทั้งนี้ สามารถรับชมภาพยนตร์โฆษณาออนไลน์สั้นชุด “Redefine Boutique Experience” ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านทางสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียของบางกอกแอร์เวย์ส ติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก facebook.com/FlyBangkokAir/ และ YouTube Official: Bangkok Airways https://www.youtube.com/@FlyBangkokAir TikTok: https://www.tiktok.com/@bangkok.airways พร้อมยังสามารถอัปเดตข่าวสาร-โปรโมชันสุดพิเศษของสายการบินบางกอกแอร์เวย์สได้ทางเว็บไซต์ https://www.bangkokair.com/ หรือ Line Official Account: @flybangkokair คลิก https://bit.ly/addfriend_pgline