“สยามพิวรรธน์” ดึง16 สายการบิน ร่วม “โกลบอล อีโคซิสเต็ม” ดูดนทท.

ผู้จัดการรายวัน 360 - สยามพิวรรธน์ ตอกย้ำผู้นำในการพัฒนาโครงการที่เป็นจุดหมายปลายทางที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักเดินทางจากทั่วโลก เดินหน้าขยายโกลบอล อีโคซิสเต็ม ผนึกกำลังตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมุ่งเน้นตลาด quality tourist ล่าสุดเจรจากับ 16 พันธมิตรสายการบินชั้นนำของโลกร่วมส่งมอบสุดยอดประสบการณ์เหนือระดับนาง มยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ เดินหน้าผนึกกำลังพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของผู้คน และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายของนักเดินทางจากทั่วโลก มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ลูกค้า ตั้งแต่ Pre Trip, During Trip และ Post Trip เน้นการเพิ่มฐานนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง ช่วยยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อภาคเศรษฐกิจไทยนางสาว อมรรัตน์ คงสวัสดิ์, Vice President – Marketing, Bangkok Airways กล่าวว่า “บางกอกแอร์เวย์สให้ความสำคัญการผนึกกำลังกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งอย่าง สยามพิวรรธน์ เพื่อต่อยอดธุรกิจและนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ผู้โดยสารของสายการบิน Bangkok Airways จะได้รับสิทธิพิเศษที่ศูนย์การค้าในเครือของสยามพิวรรธน์ ”Ms. Keri Lui, Country Manager Thailand and Myanmar, Cathay Pacific กล่าวว่า “การผนึกกำลังกับสยามพิวรรธน์ทำให้สามารถยกระดับประสบการณ์ลูกค้าในแบบพรีเมียม เรามอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสาร และ สมาชิก รวมทั้ง สามารถแลก ONESIAM Coins เป็น Asia Miles และ Asia Miles เป็น ONESIAM Coins ได้อีกด้วย”สายการบินพันธมิตรมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ONESIAM ดังนี้Air Canada นำเสนอสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM ได้รับส่วนลด 5% เมื่อซื้อบัตรโดยสารทุกประเภท สำหรับลูกค้าคนไทย และลูกค้าต่างชาติ จะได้รับ Welcome giftChina Eastern Airlines, China Southern Airlines และ STARLUX Airlines มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้โดยสาร เมื่อแสดง boarding pass รับ welcome gift และ welcome drink และรับ Siam Gift Card เมื่อมียอดใช้จ่ายครบตามกำหนดQantas มอบสิทธิพิเศษให้สมาชิก ONESIAM เมื่อใช้บริการสายการบิน รับส่วนลดสูงสุด 6% พร้อมรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่มอีก 10 กิโลกรัมกลยุทธ์จุดหมายปลายทางอันดับ 1 ของนักท่องเที่ยวถูกขับเคลื่อนภายใต้ ONESIAM Experience ซึ่งผนึกความแข็งแกร่งของโกลบอลเดสติเนชั่นใจกลางกรุงเทพฯ คือ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม ไอซีเอส สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ และ ONESIAM SuperApp มีดังนี้1. ขยายกลุ่มพันธมิตรในทุกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกกลุ่ม (Expand Reach)1.1 จับมือร่วมกับพันธมิตรกลุ่มนักท่องเที่ยวอิสระ(FIT) มุ่งตอบโจทย์การเดินทางของนักท่องเที่ยวแบบครบวงจร จากการร่วมมือกับกลุ่มสายการบินชั้นนำระดับโลก 16 สายการบิน ได้แก่ Air Asia, Air Canada , Air Charter Service (Thailand) , Bangkok Airways, Cathay Pacific, China Eastern Airlines , China Southern Airlines, Emirates , EVA Air, Japan Airlines, Qantas , Qatar Airways, Singapore Airlines, STARLUX Airlines, Thai Airways , VietJet Air เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือขยายสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้นให้แก่นักท่องเที่ยว กลุ่ม Online Travel Agent (OTA) และ กลุ่มผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม รวมทั้ง TagThai แพลตฟอร์มบริการด้านการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวในทุกมิติ1.2 ร่วมกับพันธมิตรที่มีกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง (HNWI) โดยการมอบสิทธิพิเศษเหนือระดับให้กับลูกค้า อาทิ โรงแรมต่างๆ , Private Jet และ Helicopter, Thailand Privilege Card และ Thailand Long Stay1.3 จับมือร่วมกับพันธมิตรผู้ประกอบการเชิงธุรกิจ (MICE) มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเป้าหมายที่มีวัตถุประสงค์เดินทางเข้ามาในเชิงด้านธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการประชุมและงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และยังได้มีการมอบสิทธิพิเศษเหนือระดับให้แก่ลูกค้าผ่านทางพันธมิตรที่วางแผนการเดินทางให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด1.4 ผนึกกำลังกับกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิม ร่วมกับผู้ประกอบการด้านสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า พร้อมนำเสนอการบริการให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแบบกลุ่ม จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย ผ่านทาง Tourist Card ที่มอบให้กับพันธมิตร Travel Agents มากกว่า 100 บริษัท2. ขยายกลุ่มพันธมิตรเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกศูนย์การค้าในเครือ2.1 สิทธิประโยชน์ภายในศูนย์ฯ รับสิทธิประโยชน์ผ่าน tourist card ที่มีร้านค้าร่วมรายการกว่า 500 แห่ง รวมถึงโปรโมชั่น365 วัน และมอบสิทธิพิเศษร่วมกับพันธมิตรทางการเงิน รวมทั้งสิทธิพิเศษสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในกรุงเทพ เช่น บริการ Shuttle Bus รับส่งจากสยามพารากอนไปยัง สยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ2.2 สิทธิประโยชน์ภายนอกศูนย์ฯ โดยการจับมือกับศูนย์การค้าระดับโลก อีก 8 แห่งใน 8 ประเทศ และมอบสิทธิพิเศษให้สมาชิกของศูนย์การค้าพันธมิตร (Global Privileges) ได้แก่ Hong Kong Time Square (ประเทศฮ่องกง), ION Orchard (สิงคโปร์), Pavilion Kuala Lumpur (มาเลเซีย), Parco (ญี่ปุ่น), Plaza Indonesia (อินโดนีเซีย) Taipei 101 (ไต้หวัน) ผ่านทาง ONESIAM SuperApp และโรงพยาบาลชั้นนำให้กับลูกค้าต่างชาติ รวมทั้ง การสร้างความแข็งแกร่งให้กับบัตรสมาชิก Tourist Card ที่สามารถนำไปใช้รับสิทธิพิเศษและส่วนลดต่างๆ จากร้านค้าพันธมิตรนอกศูนย์การค้าในเครือได้ล่าสุดสยามพิวรรธน์ได้ลงนามความร่วมมือ กับ ฮุนไดดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เกาหลีใต้ มอบเอกสิทธิ์เหนือระดับระหว่างสมาชิก ONESIAM และสมาชิก Hyundai พร้อมยกระดับประสบการณ์สุดพิเศษให้กับนักช้อปจากทั่วทุกมุมโลกนอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ได้พัฒนา Tourist Webapp ที่นักท่องเที่ยวสามารถมาลงทะเบียนรับ Tourist card ทำให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น และรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาประจำสามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิก ONESIAM Member และได้เพลิดเพลินไปกับสิทธิประโยชน์เต็มรูปแบบ3. ขยายกลุ่มพันธมิตรเพื่อเข้ามาเสริมประสบการณ์ล้ำค่าให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างไม่รู้จบโดยการจับมือร่วมกับพันธมิตรต่างๆ ผ่านการจัดงานไอคอนิคอีเว้นท์ที่เป็นไฮไลท์สำคัญของประเทศและระดับโลก อาทิ เทศกาลตรุษจีน, สงกรานต์ งานแฟชั่นวีค และงานเคาท์ดาวน์ เป็นต้น รวมทั้ง ร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกในการสร้างสรรค์งานและกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นที่ศูนย์ฯ ได้แก่ ร่วมจัด Pride Month, The Celebration Right to Loveเป็นต้น