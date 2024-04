“ดอนเมือง“ผู้โดยสาร”สงกรานต์”พุ่งเฉลี่ย 90,182 คน/วัน สูงกว่าปีก่อน 16.75 % มาตรการวีซ่าฟรีหนุนเส้นทางจีนเพิ่ม

“ดอนเมือง”เผยผู้โดยสาร”สงกรานต์”ช่วง 11 - 16 เม.ย.67 ใช้บริการรวม 541,091 คน (เฉลี่ย 90,182 คน/วัน) มากกว่าปีก่อน 16.75 % ส่วนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 13.58 % เส้นทางจีนสุดบูม 515 เที่ยวบิน ขนผู้โดยสาร 86,042 คน พร้อมรับผู้โดยสารขาเข้าเดินทางกลับ กทม.วันที่ 16 เม.ย.67 นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) พร้อมด้วยนายวิจิตต์ แก้วไทรเทียม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง และผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมพร้อมมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร (กทม.) ของผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ตั้งแต่ขั้นตอนกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ได้แก่ พื้นที่ตรวจลงตราหนังสือเดินทางขาเข้า พื้นที่ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า พื้นที่พิธีการศุลกากรขาเข้า การจราจร และพื้นที่ให้บริการ TAXI บริเวณประตู 6 ชั้น 1 อาคาร 1 และขั้นตอนกระบวนการให้บริการผู้โดยสารขาเข้า อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร 2) ได้แก่ พื้นที่ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสารขาเข้า การจราจรด้านหน้าชานชาลา และพื้นที่ให้บริการ TAXI บริเวณประตู 15 ชั้น 1 อาคาร 2นายกีรติ กิจมานะวัฒน์ เปิดเผยว่า จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน ท่าอากาศยานดอนเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 - 16 เม.ย.67 มีจำนวนผู้โดยสารมาใช้บริการจริงรวมทั้งสิ้น 541,091 คน (เฉลี่ยวันละ 90,182 คน ) แบ่งออกเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 226,202 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 314,889 คน จำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น จำนวน 3,622 เที่ยวบิน (เฉลี่ยวันละ 604 เที่ยวบิน ) แบ่งออกเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 1,477 เที่ยวบิน โดยมีจำนวนเที่ยวบินและผู้โดยสารเส้นทางบินจีน เข้า-ออก จำนวน 515 เที่ยวบิน/ 86,042 คน เนื่องมาจากมาตรการ Visa Free และเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 2,145 เที่ยวบิน โดยในวันที่ 12 เม.ย.67 มียอดผู้โดยสารสูงที่สุด จำนวน 93,974 คน และมีจำนวนเที่ยวบินสูงที่สุด จำนวน 632 เที่ยวบินและเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบิน เข้า-ออก ในภาพรวมของช่วงเวลาเดียวกันระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 พบว่า จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 13.58 % และจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 16.75 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566ทั้งนี้ จากการคาดการณ์จำนวนผู้โดยสารในภาพรวมที่เดินทางผ่าน ท่าอากาศยานดอนเมือง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2567 (รวม 7 วัน) รวมทั้งสิ้น 625,530 คน (เฉลี่ยวันละ 89,362 คน ) แบ่งออกเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ จำนวน 256,308 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ จำนวน 369,222 คน จำนวนเที่ยวบินรวมทั้งสิ้น จำนวน 4,117 เที่ยวบิน (เฉลี่ยวันละ589 เที่ยวบิน ) แบ่งออกเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ จำนวน 1,685 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ จำนวน 2,432 เที่ยวบินโดยเมื่อเปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบิน เข้า-ออก ท่าอากาศยานดอนเมือง ในภาพรวมของช่วงเวลาเดียวกันระหว่างเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 พบว่า จำนวนเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 10.58 % และจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 14.81 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2566ในด้านการอำนวยความสะดวก ได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพียงพอต่อ การให้บริการ โดยเพิ่มความถี่ในการกำกับดูแลความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ และจัดเจ้าหน้าที่กำกับดูแลข้อมูลการตรวจจับความหนาแน่นของผู้ใช้บริการบริเวณ Touch Point ในอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (อาคาร 1) ได้แก่ พื้นที่ชานชาลา, Check-In, Passport Control, จุดตรวจค้น, ศุลกากร และจุดรับกระเป๋าสัมภาระ พร้อมทั้งในอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร 2) ได้แก่ พื้นที่ชานชาลา, Check-In, จุดตรวจค้น และจุดรับกระเป๋าสัมภาระนอกจากนี้ ได้จัดเจ้าหน้าที่สำหรับให้คำแนะนำการใช้ระบบเช็กอินด้วยตนเองอัตโนมัติ (Common Use Self Service: CUSS) ระบบรับกระเป๋าสัมภาระอัตโนมัติ (Common Use Bag Drop: CUBD) ระบบตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้โดยสาร (Passenger Validation System: PVS) ระบบประตูทางออกขึ้นเครื่องอัตโนมัติ (Self-Boarding Gate: SBG) ทำให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พบว่าไม่มีจุดใดที่มีระยะเวลาการรอคิวนานเกินกว่าค่ามาตรฐาน Level of Service (LOS) ตามที่ IATA กำหนดและยังได้จัดตั้งห้อง Single Command เพื่อดูแลติดตามการบริหารจัดการกระบวนการให้บริการผู้โดยสาร โดยจัดเจ้าหน้าที่กำกับดูแลความหนาแน่นของผู้โดยสารผ่านระบบ REAL-TIME Passenger Tracking System (RTPTS) เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องของผู้โดยสารได้ทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 (Passenger Facilitation Center)” เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 11 - 17 เม.ย.67 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคาร 2 ทดม. พร้อมให้บริการพื้นที่จอดรถยนต์เต็มศักยภาพสามารถจอดรถยนต์ได้ทั้งหมด 3,258 คัน จัดพื้นที่จอดรถยนต์ฟรี และจัดเตรียมน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ ทดม.ให้บริการประชาชนฟรี บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ขาเข้า – ขาออก และจุดบริการ TAXI@จัดเจ้าหน้าที่ดูแล คิวรอ TAXI หนาแน่น กระจายใช้ขนส่งสาธารณะอื่นด้านบริการระบบขนส่งภายใน ท่าอากาศยานดอนเมือง ในช่วงระหว่างวันที่ 11 เม.ย. 67 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 เม.ย.67 เวลา 23.59 น. มีผู้ใช้บริการลานจอดรถยนต์ฟรีทั้งสิ้น 120 คัน และภาพรวมของการใช้บริการ รถ TAXI พบว่ามีความต้องการใช้บริการหนาแน่น โดย ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกผู้ขับขี่ TAXI ทราบถึงจำนวนผู้มารอคิวใช้บริการฯ พร้อมทั้งจัดเตรียมบริการขนส่งสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวก อาทิ บริการรถรับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Grab Application และบริการรถรับจ้างสาธารณะแบบพิเศษ CABB TAXI ทั้งนี้ ทดม.ได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์ให้ผู้โดยสารที่รอคิว TAXI ทราบถึงระบบขนส่งสาธารณะประเภทอื่น เพื่อเป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากที่ได้มีการลงข้อมูลประชาสัมพันธ์ในช่องทาง Facebook Donmueang International Airport-DMK เช่น ขสมก., รถไฟฟ้า และรถเช่า เป็นต้นด้านการรักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ตระเวนและเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด (EOD) เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจพื้นที่และเพิ่มการสุ่มตรวจภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและเปิดจุดตรวจค้นผู้โดยสารทุกช่องตรวจ และเปิดใช้เครื่อง X-Ray บริเวณจุดตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระไม่ลงทะเบียนเต็มจำนวน และจัดกำลังเจ้าหน้าที่จราจร อำนวยความสะดวก และประชาสัมพันธ์การใช้ช่องทาง Passenger Drop Lane เพื่อลดความคับคั่งการจราจรภายในท่าอากาศยานโดยทอท.ดำเนินตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับให้ ดำเนินมาตรการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพื่อให้ประชาชนเดินทางถึงที่หมายได้อย่างปลอดภัยและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ บริการระบบขนส่งสาธารณะเข้าถึงง่าย เพียงพอไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร และทันกับเหตุการณ์ รวมถึงบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงระบบ การขนส่งสาธารณะ เพื่อตอบโจทย์นโยบาย “สะดวก สบาย ปลอดภัย ไร้รอยต่อ” ระบบการขนส่งสาธารณะเชื่อมโยงกันทั้งทางบก ทางราง และทางอากาศ เพื่อให้ประชาชน “เดินทางทั่วไทย คมนาคม สะดวกปลอดภัย ใส่ใจให้บริการประชาชน”