J & T หวั่นสงครามราคาแย่งลูกค้า ผุด5บริการใหม่ลุยตลาดส่งด่วน

ผู้จัดการรายวัน 360- เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ฉลอง 5 ปีในไทย ผุด 5 บริการใหม่เสริมทัพครอบคลุมทุกความต้องการ หลังปี 66 ทำผลงานดีต่อเนื่อง ยอดขนส่งพัสดุเพิ่ม 50% ลั่นขอปักธงเบอร์ 1 ขนส่งเอกชนในปี 67นางลิลลี่ เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย จำกัด (J & T Express)เปิดเผยว่า เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ระดับโลก ทำธุรกิจให้บริการขนส่งพัสดุด่วนที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และได้รับความนิยมเป็นอย่างดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ในประเทศได้ก้าวสู่ปีที่ 5 และความสำเร็จตลอด 5 ปีที่ผ่านมา เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ได้กลายเป็นรากฐาน สำคัญในอุตสาหกรรมขนส่งพัสดุ และกำหนดมาตรฐานใหม่แห่งความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่องโดยผลงานตลอดปี 2566 พบว่า 1. ปี 2566 ระยะเวลาการจัดส่งถึงมือผู้รับเร็วยิ่งขึ้น 10% เทียบกับ ปี 2565, 2. ปี 2566 ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2567 ระยะเวลาการจัดส่งถึงมือผู้รับเร็วยิ่งขึ้น 70%, 3. ปี 2566 ยอดพัสดุเติบโตมากขึ้นกว่า 50% เมื่อเทียบกับปี 2565, 4. ยอดพัสดุในปี 2567 จนถึงวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา เติบโตมากขึ้น 80% เทียบกับ ปี 2566 จากบริการทั้งหมด 5 ประเภท คือ 1. บริการจัดส่งพัสดุด่วน 2. การจัดการคลังสินค้า 3. การขนส่งพัสดุระหว่างประเทศ 4. บริการทรานสปอร์ท 5. J&T Home โดยทั้งหมดเป็นการให้บริการแบบ one-stop service ตลอด 365 วัน สายด่วน 24 ชั่วโมง และการบริการลูกค้า VIP แบบ one on oneจากปัจจุบันดร็อปพ้อยท์มีทั้งหมด 30,000 จุด ครอบคลุมทั่วประเทศ แบ่งเป็น กทม 70% และต่างจังหวัด 30% และมีแผนร่วมมือกับพันธมิตรที่ขยายจุดดร็อปพ้อยท์เพิ่มในปีนี้ นางลิลลี่ กล่าวต่อว่า การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริง ถือเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ เจแอนด์ทีเอ็กซ์เพรส เสมอมา การเติบโตอย่างรวดเร็วและความไว้วางใจที่เราได้รับจากผู้ใช้บริการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพการบริการและการเดิบโดทางธุรกิจอย่างยั่งยืนล่าสุดเพื่อเป็นการฉลองความสำเร็จครบรอบ 5 ปีในประเทศไทย ภายใต้ธีม "J&T Behind your Smile" โดยปีนี้พร้อมเปิดตัว 5 บริการใหม่ในไตรมาสแรก ได้แก่ 1.J&T Super ยกระดับการบริการรูปแบบใหม่ การันตีด้วยการส่งพัสดุที่รวดเร็วและปลอดภัยภายในเวลาที่กำหนด ให้บริการขนส่งที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม, 2.J&T Bulky บริการใหม่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการส่งสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่รองรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 100 กิโลกรัม และมีความยาวพัสดุแต่ละด้านไม่เกิน 200 เซนติเมตร, 3.J&T Fruit Parcel บริการขนส่งผลไม้ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสนับสนุนเกษตรกร และตอบสนองต่อความต้องการส่งผลไม้ตามฤดูกาลทั่วประเทศ ถึงที่หมายอย่างรวดเร็วและปลอดภัย, 4.J&T COD Next Day ที่ขยายบริการเก็บเงินปลายทางสำหรับลูกค้า Walk-in ด้วยค่าบริการราคาพิเศษ 2.4% ของมูลค่าสินค้า โดยไม่มีขั้นต่ำในการส่งพัสดุ สามารถชำระเงินผ่านเงินสดหรือออนไลน์ได้ และจะได้รับเงินในวันถัดไป หลังจากเซ็นรับพัสดุ และ 5.J&T Fulfillment ครอบคลุมบริการคลังสินค้าและขนส่งสินค้าในรูปแบบ B2B และ B2C ตั้งอยู่ใกล้ศูนย์คัดแยกและกระจายสินค้าของ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จึงช่วยลดระยะเวลาการเข้ารับพัสดุ โดยมีความสามารถในการจัดการเฉลี่ย 150,000 คำสั่งซื้อต่อวัน ด้วยความมุ่งหวังที่จะส่งมอบบริการที่มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ใช้บริการทั่วประเทศไทยนอกจากนี้ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า VIP รายใหม่ เมื่อสมัครเป็นลูกค้า VIP ใหม่ 50 ท่านแรก รับทันทีส่งฟรีพัสดุ Bulky 5 ชิ้น ตั้งแต่ 16-31 มีนาคม 2567 และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า VIP ปัจจุบัน ส่งพัสดุ Bulky ฟรี สูงสุด 100 ชิ้น ตลอดเดือนเมษายน 2567 ยิ่งส่งมาก ยิ่งมีสิทธิ์มากโดยสะสมยอดส่งพัสดุภายในวันที่ 16-31 มีนาคม 2567อย่างไรก็ตามเจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ยังตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการ "J&TCare" อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็น การบริจาคสิ่งของเพื่อบรรเทาทุกข์ การสนับสนุนโครงการหัตถกรรมภายในชุมชน เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจภายในชุมชนสู่การเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจ เป็นต้น“ความท้าทายในปีนี้ยังคงเป็นเรื่องราคา และประสิทธิภาพการขนส่งที่รวดเร็ว ทำให้ลูกค้าเกิดการเปรียบเทียบราคา แต่ก็พิจารณาเรื่องการบริการร่วมด้วยเพราะสำคัญไม่แพ้กัน เราจึงเน้นเรื่องประสิทธิภาพการให้บริการเป็นหลัก โดยปีนี้ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส มีเป้าหมายขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในกลุ่มบริษัทขนส่งเอกชน ทั้งในด้านประสิทธิภาพและยอดพัสดุในการขนส่ง จากบริการทั้งหมด 10 กลุ่ม โดยที่ 5 บริการใหม่ที่เพิ่มเข้ามา จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายการขนส่งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ“ นางลิลลี่ กล่าว