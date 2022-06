เคอรี่ เอ็กซ์เพรส 16 ปี แห่งนวัตกรรม

ผู้จัดการรายวัน 360 - การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและการเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงของ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส คือรากฐานแห่งความสำเร็จ ในปีนี้ เคอรี่ฯ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 16 แห่งการเดินทางจัดส่งพัสดุด่วนเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ จากช่องว่างและปัญหาต่างๆ ในอดีตที่เคยมีความไม่สะดวก ไม่ชัดเจนของเวลาในการจัดส่ง และการบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นในยุคนี้ เคอรี่ฯ จึงมาเข้ามาพร้อมกับการ disrupt การขนส่งพัสดุให้ทันสมัยและสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสุขทุกการส่ง ของเคอรี่นั้นถือเป็นการสร้างความแตกต่างท่ามกลางตลาดจัดส่งพัสดุด่วน วันนี้ เคอ-รี่ฯ ยังคงยึดมั่น “ดีเอ็นเอแห่งความเป็นมืออาชีพ” ที่คอยกระตุ้นและผลักดันให้เคอรี่ฯยังคงพัฒนาในบริการแบบรอบด้านและพัฒนาสู่สิ่งใหม่ๆ ที่ดีขึ้น ทั้งความใส่ใจในบริการและการพัฒนาด้านเทคโนโลยี พร้อมดูแลพัสดุอย่างดีให้ถึงมืออย่างปลอดภัย รวดเร็ว ให้ทุกการส่งสร้างสุขได้จริงโดยสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ไม่เคยหยุดพัฒนาและก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งนั่นก็คือ การพัฒนาและนำเสนอบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มการให้บริการเก็บเงินปลายทาง (Cash on Delivery) ที่มีระบบที่ใหญ่และน่าเชื่อถือ รวมถึงบริการจัดส่งพัสดุถึงมือผู้รับภายในวันรุ่งขึ้น (Next Day Guaranteed) และบริการจัดส่งพัสดุถึงมือผู้รับภายในวันเดียว (Kerry Sameday) พร้อมให้บริการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด (QR Payment) และเป็นเจ้าเดียวที่มีระบุวันที่พัสดุจะถึงมือลูกค้าได้อย่างชัดเจน (Committed Date of Delivery) อีกด้วยอีกทั้งเคอรี่ฯ ยังได้มีการร่วมมือกับบริษัทพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เพื่อส่งมอบบริการใหม่ๆ อาทิเช่น บริการน้องใหม่อย่าง• KERRY WALLET แพลตฟอร์มการชำระเงินที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์สำหรับทุกคนในยุคสังคมไร้เงินสด• KERRY COOL ซึ่งเป็นบริการขนส่งด่วนแบบควบคุมอุณหภูมิด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยทั้งแช่เย็น และแช่แข็ง• KERRY XL ให้บริการส่งด่วนสำหรับสินค้าขนาดใหญ่• KERRY CLUB MEMBERSHIP สำหรับสมาชิกเคอรี่คลับ ที่ทางเคอรี่ จะมอบประสบการณ์ สิทธิพิเศษ และสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและเหนือระดับนอกจากนี้เคอรี่ฯ ได้สร้างงานให้กับคนไทยทั้งประเทศ โดยปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 30,000 คน ยานพาหนะจัดส่งพัสดุกว่า 20,000 คัน เชื่อมต่อศูนย์คัดแยกพัสดุกว่า 18 แห่ง ศูนย์กระจายพัสดุกว่า 1,400 แห่ง และจุดให้บริการลูกค้ากว่า 31,000 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ที่ในทุกๆ touchpoint ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้การคัดแยกและการจัดส่งพัสดุเป็นไปได้อย่างราบรื่นและต่อเนื่องทั้งระบบ จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงการ ส่งไว ส่งชัวร์ ทั่วไทย ของเคอรี่นั่นเองด้วยเครือข่ายที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การรับพัสดุเข้าสู่ระบบจนส่งถึงมือลูกค้าปลายทาง พัสดุทุกชิ้นจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้ด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์ผ่านทางเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ทั้งแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ ตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมทั้งยังมีทีมลูกค้าสัมพันธ์ที่คอยดูแลให้ความช่วยเหลือลูกค้าเคอรี่ฯ เพื่อมอบความช่วยเหลือให้ลูกค้าในทุกๆ ด้าน หลากหลายช่องทาง ทั้งเบอร์โทรศัพท์ 1217 Live Chat บนเว็บไซต์ และ Line OAทั้งหมดนี้นำมาซึ่งจุดแข็งที่ทำให้ เคอรี่ฯ คงความเป็นผู้นำธุรกิจด้านบริการจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทยมาจนถึงปัจจุบัน ที่สามารถส่งความสุขให้ลูกค้าถึงวันพรุ่งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพัสดุก็ส่งถึงหน้าประตูบ้านภายในวันถัดไป ด้วยจุดบริการครอบคลุมทั่วประเทศที่มีมากกว่า 31,000 จุด ให้ส่งพัสดุได้ทุกที่ มีระบุวันถึงผู้รับชัดเจน ให้ทุกการส่งสร้างความสุขให้กับลูกค้าได้จริง ด้วยบุคลากรคุณภาพและการดูแลเอาใจใส่ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงจุดตรงใจ ยืนหนึ่งในใจคนไทยมาอย่างยาวนานถึง 16 ปี