Kerry Express คว้ารางวัล 3 ปีซ้อน

Kerry Express ครองตำแหน่งอันดับ 1 ด้านบริการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทยการันตีด้วยรางวัล สุดยอดแบรนด์ครองใจผู้บริโภค ประจำปี 2022 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อนพ่วงรางวัลพิเศษ Brand Impact Awardย้ำชัดมุ่งหน้าดำเนินธุรกิจส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าเมื่อเร็วๆนี้ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ KEX ผู้นำด้านธุรกิจจัดส่งพัสดุด่วนทั่วไทย คว้ารางวัลใหญ่จาก 2022 Thailand’s Most Admired Brand หรือ รางวัลสุดยอดแบรนด์ครองใจผู้บริโภคเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน พร้อมรางวัลพิเศษ Brand Impact Award การสำรวจวิจัยความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์โดยนิตยสาร BrandAge ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพการบริการของเคอรี่ฯที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดด้านบริการจัดส่งพัสดุด่วนในประเทศไทย ทั้งในด้านยอดจำนวนการส่งพัสดุ ด้านความไว้วางใจจากผู้บริโภค และด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้จัดขึ้นในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความเป็นเลิศของแบรนด์ที่ได้รับรางวัล และเพื่อเป็นแบบอย่าง แรงบันดาลใจ รวมถึงเป็นผู้นำทางความคิดแก่แบรนด์ต่าง ๆ เพื่อผลักดันแบรนด์เหล่านี้ให้ขับเคลื่อนธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้นในงานประกาศรางวัล 2022 Thailand’s Most Admired Brand ที่จัดขึ้นนั้น นายประพัฒน์ เสียงจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนเคอรี่ฯ รับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand และ Brand Impact Award กล่าวขอบคุณนิตยสาร BrandAge “รางวัลนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จจากคุณภาพในการบริการของเรา ท่ามกลางสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งความต่อเนื่องในบริการจัดส่งพัสดุด่วนที่มีคุณภาพ พร้อมจุดบริการทั่วไทยกว่า 31,000 จุด การดูแลและควบคุมการจัดส่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพื่อให้แน่ใจว่าทั้งผู้ส่งและผู้รับจะได้รับประสบการณ์การใช้งานเคอรี่ฯ อย่างดีที่สุด และใส่ใจที่สุด ที่สำคัญ รางวัลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากพนักงานของเราทุกคน ที่ได้มุ่งมั่นในการดูแลจัดส่งพัสดุให้ถึงมือลูกค้าตลอด 365 วันและมีส่วนร่วมทำให้บริษัทฯได้รับรางวัลเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน การได้รับถึงสองรางวัลในโอกาสนี้ถือเป็นรางวัลสำคัญที่เป็นกำลังใจ และความภาคภูมิใจแก่ทีมงานของเราทุกคน และเราจะยังคงยึดมั่นในคุณภาพการให้บริการนี้เพื่อครองใจผู้บริโภคให้สมกับการได้รับรางวัล 2022 Thailand’s Most Admired Brand Award ประจำปีนี้อีกด้วย”ในปีนี้ KEX ได้รับผลคะแนนสูงสุดในหมวด “บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์” และยังคงครองตำแหน่งสูงสุดในรายการ Thailand's Most Admired Brand เป็นปีที่สาม เมื่อรวมกับรางวัล Brand Impact Award ที่เคอรี่ เอ็กซ์เพรส คว้ามาเป็นครั้งแรกแล้ว นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเราในช่วงเวลานี้อีกด้วยBrandAge เป็นผู้นำสื่อนิตยสารการตลาดที่ครอบคลุมทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยรางวัล Thailand's Most Admired Brand Award เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องแบรนด์ที่โดดเด่นที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรม ปีนี้ ผู้รับรางวัลในแต่ละสาขามาจาก 8 อุตสาหกรรม ซึ่งถูกพิจารณาจากการวิจัยสำรวจโดยทีมวิจัยของ BrandAge