“ค้าปลีก” ยกเครื่อง CRM-Loyalty Program

การตลาด - กลุ่มค้าปลีกรายใหญ่ แข่งกันระอุุ เดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องลอยัลตี้ โปรแกรม (Loyalty Program ) ลุยปรับโฉม ยกเครื่อง อัปเกรดระบบต่างๆ พร้อมยื่นเสนอสิทธิพิเศษ ชนิดลูกค้าต้องปฎิเสธไม่ได้ หวังสร้างความภักดีต่อแบรนด์ต่อห้างธุรกิจค้าปลีกมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นในทุกนาทีและทุกมิติเพื่อหวังที่จะสร้างแรงกระเพื่อมและความเป็นหนึ่งต่อลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการขยายสาขาเพื่อเข้าถึงผู่้บริโภคให้มากที่สุด การนำเสนอโมเดลค้าปลีกต่างๆที่สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านการจัดหาสินค้าและจัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดขณะที่เรื่องของการทำซีอาร์เอ็ม การทำลอยัลตี้โปรแกรม การนำเสนอแอปพลิเคชั่น ก็ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่แพ้กัน ซึ่งความเคลื่อนไหวด้านนี้ของกลุ่มค้าปลีกในภาพรวมที่เกิดขึ้นขณะนี้น่าจับตามองเช่นกัน*** สยามพิวรรธน์ ยกระดับ ONESIAM SuperAppนายปานเทพย์ นิลสินธพ ประธานบริหารสายงานประสบการณ์ลูกค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ONESIAM SuperApp ได้พิสูจน์แล้วว่า สามารถผสานโลกช้อปปิ้งแบบ O2O ให้กับลูกค้าผ่านเดสติเนชั่นระดับโลก ทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม สยามพรีเมียมเอาท์เล็ต และไอซีเอส ได้อย่างแท้จริง ประสบความสำเร็จมีผู้ดาวน์โหลดกว่า 1.66 ล้านคน โดยมีสมาชิกที่แอคทีฟทั้งในด้านการจับจ่าย การสะสมCoin และการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดระยะเวลากว่าสองปีนับจากการเปิดตัวล่าสุดสยามพิวรรธน์ ได้ทรานส์ฟอร์ม Membership program เปลี่ยนชื่อเรียกจาก VIZ Member เป็น ONESIAM Member เพื่อมุ่งเน้นภาพของการมอบประสบการณ์เหนือระดับที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ไว้เป็นหนึ่งเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มลักซ์ชูรี่ไลฟ์สไตล์ซึ่งรวบรวมแบรนด์ดังระดับโลกไว้มากกว่า 400 แบรนด์ สินค้าและบริการที่มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษอีกทั้้งยังเป็นแพลตฟอร์ม CRM บนโลกดิจิทัลให้สะสมONESIAM Coin สำหรับใช้จับจ่ายแทนเงินสด แลกสินค้า หรือแลกรับส่วนลดได้ และสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมอีเว้นท์ระดับโลก และแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงการจองล่วงหน้าสำหรับสินค้าสุด exclusive พร้อมข้อเสนอพิเศษ และ สิทธิ์ในการ Fast Track เป็นสถานะระดับ VIP จากหลากหลายพันธมิตรระดับโลก รวมถึงเปิดรับประสบการณ์พิเศษที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยส่วนลดพิเศษจากพาร์ทเนอร์ด้านสุขภาพ โรงแรม และการท่องเที่ยวชั้นนำโดยสมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้1. ONESIAM Black Member: ประสบการณ์ลักชัวรีเหนือระดับ สัมผัสประสบการณ์ Luxury Shopping อาทิ ฟรีจอดรถ 1 ปี, บริการจอดรถ Valet Parking, และ Reserved parking ที่ สยามคาร์ปาร์ค สยามพารากอน และไอคอนสยาม, ประสบการณ์ช้อปปิ้งสุด exclusive, ผู้ช่วยส่วนตัวในการช้อปปิ้ง พร้อมจัดส่งให้ถึงบ้านหรือจะมารับเองที่ห้องรับรองพิเศษในศูนย์การค้า, บริการส่วนตัวที่ร้าน LUXURY แบบสุด exclusive, ช้อปได้ทุกที่กับบริการสั่งซื้อสินค้าจากแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกในศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ สยามพารากอน และไอคอนสยาม, สิทธ์เข้า ONESIAM Member Lounge ไม่จำกัด, See First Get First สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมอีเว้นท์ระดับโลก และแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงการจองล่วงหน้าสำหรับสินค้าสุด exclusive พร้อมข้อเสนอพิเศษ และ สิทธิ์ในการ Fast Track เป็นสถานะระดับ VIP จากหลากหลายพันธมิตรระดับโลก2. ONESIAM Titanium Member: สัมผัสประสบการณ์ลักชัวรีที่มากกว่า มอบประสบการณ์พิเศษ อาทิ จอดรถฟรี 3 เดือนที่ Siam Car Park, บริการจอดรถ Valet Parking นาน 6 เดือนที่ สยามคาร์ปาร์ค สยามพารากอน (ตั้งแต่ ม.ค. - มิ.ย. 67) และตลอดปีที่ไอคอนสยาม, แลกสิทธิ์เข้า ONESIAM Member Lounge ด้วย 100 ONESIAM Coins, รับส่วนลดสูงสุด 50% และสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ, เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษในเดือนเกิดจาก Blue by Alain Ducasse, เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษจากศูนย์การค้าชั้นนำ 7 แห่งและพันธมิตรอื่นทั่วโลก และ รับส่วนลดสูงสุด 70% จากพาร์ทเนอร์ด้านสุขภาพ และส่วนลดสูงสุดถึง 60% จากพาร์ทเนอร์โรงแรม และการท่องเที่ยวชั้นนำ3. ONESIAM White Member: เปิดรับประสบการณ์พิเศษ ฟรี Complimentary Gift ตลอดปีกับบริการ Facial Treatment และ Gift Wrapping Service, ฟรีบริการจอดรถ Valet Parking เมื่อมียอดช้อปครบตามเงื่อนไข, สิทธิ์จอดรถเพิ่ม 2 ชั่วโมง ที่ไอคอนสยาม, รับส่วนลดสูงสุด 40% จากร้านค้าภายในศูนย์การค้าที่ร่วมรายการ, สิทธิพิเศษหลากหลายในเดือนเกิด, สิทธิพิเศษจากพาร์ทเนอร์ศูนย์การค้าชั้นนำ 7 แห่งระดับโลก และ รับสิทธิประโยชน์ จากพาร์ทเนอร์ด้านสุขภาพ โรงแรม และการท่องเที่ยวชั้นนำทั้งนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ ONESIAM Member day วันพิเศษ คอยน์พิเศษ เฉพาะ ONESIAM Member เท่านั้น แจกสูงสุด 2.5 ล้าน Coins (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)*** ซีคอนสแควร์ ผนึก บัซซี่บีส์ ปรับโฉมโปรแกรมขณะที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ และ ซีคอน บางแค จับมือร่วมเป็นพันธมิตรกับ BUZZEBEES (บัซซี่บีส์) ในฐานะผู้นำด้าน CRM & Digital Engagement Platform ครบวงจร ที่มีส่วนแบ่งการตลาดกว่า 90% ในประเทศไทย ปรับโฉมโปรแกรมสะสมพอยท์รูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์ม Line OA @SeaconPlus ยกระดับการซื้อสินค้าและบริการให้ทันสมัยเอาใจผู้บริโภคยุคดิจิทัลวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแพลตฟอร์มครั้งนี้ คือ ต้องการ ‘เพิ่มความสุข สนุกทุกการช้อป’ ให้กับลูกค้า ดังนั้น โฉมใหม่ของโปรแกรมสะสมพอยท์ซีคอนพลัส จะมีแคมเปญที่มีลูกเล่นมากขึ้น รวมถึงความหลากหลายในการแลกของรางวัลและสิทธิพิเศษจากการใช้คะแนนก็จะมีมากขึ้นด้วย เนื่องจากของรางวัลใน Ecosystem ของ BUZZEBEES มีหลากหลายหมวดหมู่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัลนายสุรชัย เจริญพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจและสำนักสื่อสารการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีคอน เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงมีแนวคิดที่จะยกระดับศูนย์การค้าให้เป็นมากกว่าสถานที่ช้อปปิ้ง โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มนอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการและประสบการณ์การช้อปปิ้งให้ดียิ่งขึ้น จึงได้ร่วมกับพันธมิตรอย่าง BUZZEBEES ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน CRM & Digital Engagement Platform ครบวงจรมากกว่า 10 ปี มาช่วยพัฒนาเสริมความแข็งแกร่งโปรแกรมสะสมพอยท์ ‘SEACON PLUS’ ให้ครอบคลุม มีความหลากหลาย เน้นสร้างประสบการณ์เชิงบวกมากยิ่งขึ้น“นอกจากนี้ ศูนย์การค้าในกลุ่มซีคอนยังต้องการสร้างศูนย์การค้าไร้เงินสด (Cashless Community) โดยใช้โปรแกรมสะสมพอยท์เป็นตัวกลางในการจับจ่ายใช้สอย เพียงแค่มีพอยท์ ‘SEACON PLUS’ ก็สามารถอิ่ม อร่อย กับร้านค้าต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไป ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ที่ต้องการปรับการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็วและเพิ่มความสนุกให้ทุกการช้อปมีความหมายยิ่งขึ้น”โดยแคมเปญที่จะใช้เปิดตัว ‘SEACON PLUS’ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นแคมเปญที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืน เพื่อตอกย้ำนโยบาย ‘ใส่ใจลูกค้า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ โดยลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย ๆ เพียงสมัครสมาชิกซีคอนพลัส รับ Welcome Point ทันที 500 พอยท์ ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ‘Share to Show Clip Contest’, ‘Share to Change’ เพื่อลุ้นรางวัลกว่า 500 รางวัล พร้อมของรางวัลพิเศษที่ใช้พอยท์ในจำนวนพิเศษ แลกได้เฉพาะภายในงานเท่านั้นนางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (BUZZEBEES) กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ BUZZEBEES ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พลิกโฉมและพัฒนาระบบ Loyalty Program ‘SEACON PLUS’ ให้กับศูนย์การค้าซีคอนแสควร์และซีคอน บางแค ซึ่งเป็นศูนย์การค้าชั้นนำระดับมหาชนความร่วมมือในครั้งนี้จะเสริมให้แบรนด์พันธมิตรองค์กรกว่า 1,200 แห่ง รวมถึงผู้ใช้งานบน Ecosystem ของ BUZZEBEES รวมกว่า 160 ล้านบัญชี ได้รับรู้และสามารถเข้าถึงร้านค้ารวมถึงขยายฐานลูกค้าให้กับศูนย์การค้าทั้ง 2 แห่ง บน Ecosystem ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการขยายโอกาสธุรกิจให้กับทุกฝ่าย ที่สำคัญ การทำแคมเปญผ่าน Ecosystem ก็จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะแคมเปญด้าน ESG ที่มุ่งส่งเสริมให้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนที่ทุกภาคส่วนควรจะต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดอิมแพคอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ BUZZEBEES ยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการครอบคลุมใน 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า 2. ธุรกิจจัดหาของรางวัลและสิทธิพิเศษ 3. ธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจร4. ธุรกิจบริการระบบจัดการร้านค้าและการรับชำระเงิน (Retail & Restaurant Solutions) และ 5. ธุรกิจบริการด้านการตลาดดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer & Digital Marketing) โดยทุกบริการครอบคลุมใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและกัมพูชา โดยดูแลแพลตฟอร์มพันธมิตรกว่า 1,200 แพลตฟอร์ม และมีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มกว่า 160 ล้านบัญชี*** ห้างเซ็นทรัลอัปเกรดโปรแกรม “CENFINITY”นางณัฐธีรา บุญศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “กว่า 8 ทศวรรษที่ผ่านมา ความพึงพอใจและความสุขของลูกค้า เป็นสิ่งที่ห้างเซ็นทรัลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกเสมอมา เรามุ่งมั่นในการนำเสนอสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงบริการอันเป็นเลิศและประสบการณ์แปลกใหม่อันน่าจดจำอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าตื่นเต้นและประทับใจทุกครั้งที่มาห้าง โปรแกรม “CENFINITY” ได้รับการออกแบบขึ้นโดยคำนึงถึงความสุขของลูกค้าคนสำคัญที่เสมือนเพื่อนสนิทและครอบครัวเซ็นทรัล เน้นคัดสรรพริวิเลจที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกมิติไม่ว่าจะเป็น Dining, Hospitality, Travel, Wellness และ Lifestyle เพื่อยกระดับประสบการณ์ที่มากกว่าการช้อปปิ้งเท่านั้น”ปัจจุบันห้างเซ็นทรัลมีฐานลูกค้า CENFINITY ที่แข็งแกร่ง โดยสามารถแบ่งลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน กลุ่มลูกค้าระดับ Gold ที่มียอดใช้จ่าย 600,000 บาทต่อปี, กลุ่มลูกค้าระดับ Platinum ที่มียอดใช้จ่ายสะสม 3 ล้านบาท ต่อปี และกลุ่มลูกค้าระดับ Diamond ซึ่งเป็นกลุ่ม top tier และคัดสรรจากคุณสมบัติพิเศษ โดยในปีที่ผ่านมา ลูกค้าทั้ง 3 กลุ่มนี้มียอดการใช้จ่ายสูงกว่าลูกค้าทั่วไปถึง 10 เท่า ดังนั้นเราจึงตั้งเป้าเพิ่มความถี่ในการมาช้อปของลูกค้ากลุ่มนี้ พร้อมๆกับการเพิ่มจำนวนลูกค้า CENFINITY ด้วยการคัดสรรสิทธิพิเศษที่ตอบโจทย์และเป็นสิทธิพิเศษขั้นกว่าที่มีเฉพาะห้างเซ็นทรัลเท่านั้น เราตั้งเป้าเพิ่มยอดใช้จ่ายในการช้อปปิ้งของลูกค้ากลุ่มนี้ โดยคาดว่ายอดการใช้จ่ายของลูกค้า CENFINITY จะเติบโตขึ้น 15% ในปี 2567”“ปีนี้เรามุ่งเน้นทำให้ Top Customer Program ของห้างเซ็นทรัลทรงพลังมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อคงความแข็งแกร่งของฐานลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงขยายฐานลูกค้ากลุ่มนี้ให้กว้างขึ้น เราจึงออกแบบโปรแกรม CENFINITY ให้เป็นโปรแกรมที่เข้าใจความต้องการ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ และตรงใจลูกค้ากลุ่มนี้มากที่สุด ด้วยแนวคิด Personalization เพื่อมอบบริการและสิทธิพิเศษที่เฉพาะเจาะจงและเฉพาะบุคคลมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการ Dedicated Personal Shopper และ Personal Stylist การนำเสนอพริวิเลจที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันเฉพาะสำหรับกลุ่มลูกค้าคนสำคัญซึ่งไม่เพียงเฉพาะการใช้พริวิเลจในประเทศเท่านั้น เรามองถึงการใช้พริวิเลจในระดับโกลบอล โดยห้างเซ็นทรัลเดินหน้าผนึกกำลังความร่วมมือกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกและในระดับภูมิภาค เพื่อมอบประสบการณ์สุดพิเศษ และให้ลูกค้าได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ ลูกค้า CENFINITY จะได้รับประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟในแบบที่ประเมินค่าไม่ได้ ทั้งสิทธิ์การเข้าร่วมงานไพรเวทอีเว้นต์ระดับโกลบอล การร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ดังระดับโลก และการเข้าร่วมงานพรีเมีย อีเว้นต์ก่อนใคร”“ห้างเซ็นทรัล นำอินไซต์ของลูกค้าคนสำคัญมาปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมสำหรับลูกค้าคนสำคัญในทุกมิติอยู่เสมอ ทำให้ห้างเซ็นทรัลเป็นห้างสรรพสินค้าที่ครองใจลูกค้ากลุ่ม CENFINITY ตลอดมา โจทย์ความท้าทายใหม่ของเราในวันนี้คือทำอย่างไรให้ลูกค้าอยากกลับมาที่เราและไม่เปลี่ยนใจไปจากเรา จึงเป็นที่มาของการเปิดตัว “CENFINITY” พริวิเลจโปรแกรมใหม่ล่าสุดของเรา ที่เป็นเหมือนจักรวาลใบใหม่ที่สมบูรณ์แบบที่สุด CENFINITY ไม่ใช่เพียงโปรแกรมสำหรับลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของห้างเซ็นทรัลในการเป็นเดสติเนชันแห่งแรงบันดาลใจในทุกโมเม้นต์ของชีวิตสำหรับลูกค้าคนสำคัญทุกคน ผ่านการมอบประสบการณ์เหนือระดับอันไร้ที่ติและไร้ขอบเขตในทุกมิติของไลฟ์สไตล์” นางณัฐธีรา กล่าวทิ้งท้ายCENFINITY มอบสิทธิพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ 3 ระดับ ด้วยกัน ได้แก่ Gold, Platinum, Diamond เพื่อแทนคำขอบคุณลูกค้าคนพิเศษให้สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับที่หลากหลายและตอบโจทย์ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์Gold เป็นกลุ่มสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าคนสำคัญของห้างเซ็นทรัลที่มียอดสะสมค่าใช้จ่าย 600,000 ต่อปี ขึ้นไป เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปเหนือระดับ ได้แก่ รับคะแนนเดอะวัน 1 คะแนนทุกการช้อป 150 บาทที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี, เมื่อช้อปที่ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสันทุกสาขา ทุกๆ ยอดซื้อจะได้รับการคำนวนเป็น 2 เท่าเพื่อสะสมเป็นยอดใช้จ่ายตลอดปีสำหรับปรับสถานะสมาชิก, พื้นที่จอดรถพิเศษสำหรับลูกค้า CENFINITY พร้อมสิทธิ์จอดรถฟรีตลอดวันที่ห้างเซ็นทรัล ชิดลม และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี และ จอดฟรี 6 ชม.ที่ห้างเซ็นทรัลสาขาอื่นๆบริการช่วยเหลือพิเศษด้านการช้อป อาทิ One-stop check-out, บริการส่งสินค้าถึงบ้านแบบ priority ฟรี, บริการห่อของขวัญฟรี, บริการสไตล์ลิสและช่างปรับแก้เสื้อผ้าส่วนตัวฟรี, สิทธิ์ในการใช้บริการเลาจน์ที่ห้างเซ็นทรัล ห้างโรบินสัน และเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, บริการผู้ช่วยส่วนตัว (Dedicated Personal Assistant), ส่วนลด 10% สำหรับสินค้าราคาปกติ, รับส่วนลดและของขวัญพิเศษในวันเกิด, สิทธิพิเศษเมื่อเข้าพักในเครือโรงแรม Park Hyatt, Centara และ SALA อาทิ เช็คอินก่อนเวลา และเลทเช็คเอาท์, ห้องพัก อาหารและเครื่องดื่มราคาพิเศษ, Welcome Amenity Kit เป็นต้น, สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างต่างประเทศในเครือและพันธมิตรห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเอเชีย อาทิ ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว, บริการทำนัดหมาย และ บริการจัดส่งถุงช้อปปิ้งไปยังโรงแรมที่พัก เป็นต้น, สิทธิ์ในการใช้คะแนน The 1 เพื่อแลกของรางวัล lifestyle พิเศษเฉพาะสมาชิก Gold เช่น บัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส่วนPlatinum เป็นกลุ่มสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าคนสำคัญของห้างเซ็นทรัลที่มียอดใช้จ่าย 3 ล้านบาทต่อปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันกับระดับ Gold นอกจากนี้ยังได้รับคำเชิญในการเป็นเจ้าของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค ซึ่งบัตรเครดิตนี้จะมีการเรียนเชิญผู้ถือบัตรแบบเอ็กซ์คลูซีฟเท่านั้น, รับบริการ VIP Airport Service ปีละ 2 ครั้ง, ได้รับ Priority ในการเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่พิเศษเหนือใครของ CENFINITY, ช้อปสนุกมากขึ้นกับดีลในการซื้อสินค้าที่มากกว่าสิทธิ์สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างต่างประเทศในเครือและพันธมิตรห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเอเชีย อาทิ ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว, บริการทำนัดหมาย, บริการจัดส่งถุงช้อปปิ้งไปยังโรงแรมที่พัก และ บัตรเชิญเข้าร่วมงานอีเว้นท์ระดับโลก เป็นต้น, สิทธิ์ในการใช้คะแนน The 1 เพื่อแลกของรางวัล exclusive ที่หายากพิเศษเฉพาะสมาชิก Platinum เช่น บัตรชมการแสดงระดับโลกสำหรับDiamond เป็นกลุ่มสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าคนสำคัญของห้างเซ็นทรัลที่ได้รับเชิญเท่านั้น โดยไฮไลต์พริวิเลจสำหรับลูกค้ากลุ่ม Diamond ที่เหนือกว่าระดับ Gold และ Platinum ได้แก่ คำเชิญในการเป็นเจ้าของบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะ แบล็ค ซึ่งบัตรเครดิตนี้จะมีการเรียนเชิญผู้ถือบัตรแบบเอ๊กซ์คลูซีฟเท่านั้น , รับบริการ VIP Airport Service ปีละ 4 ครั้ง, ได้รับ Priority สูงสุดในการเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่พิเศษเหนือใครของ CENFINITY, สิทธิพิเศษเมื่อเดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างต่างประเทศในเครือและพันธมิตรห้างสรรพสินค้าชั้นนำในเอเชีย อาทิ บริการลีมูซีน, Welcome Hamper, บริการรับ-ส่งที่โรงแรม, ผู้ช่วยช้อปส่วนตัว, บริการทำนัดหมาย, บริการจัดส่งถุงช้อปปิ้งไปยังโรงแรมที่พัก และ บัตรเชิญเข้าร่วมงานอีเว้นท์ระดับโลก เป็นต้นสิทธิ์ในการรับเชิญเป็นสมาชิก VIP เพื่อรับบริการพิเศษที่ห้างสรรพสินค้าของกลุ่มเซ็นทรัลในทวีปยุโรป , โปรแกรมตรวจยีนเช็กโอกาสก่อนเกิดโรคสมองเสื่อมและโรคหัวใจจากโรงพยาบาลกรุงเทพ ฟรี, ห้องพัก 1 คืน ที่ Centara Hotel ฟรี, ได้รับ priority สูงสุดในการเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่พิเศษเหนือใครของ CENFINIT, สิทธิ์ในการใช้คะแนน The 1 เพื่อแลกของรางวัล Lifetime experience ที่หาที่ไหนไม่ได้เฉพาะสมาชิก Diamond เช่น การเข้าชมงานแฟชั่นระดับโลก การเดินทางบนเครื่องบินส่วนตัว