“ซีคอนสแควร์-บางแค” ผนึก BUZZEBEES ปรับโฉม Loyalty Program สู่ดิจิทัลเต็มตัว

ผู้จัดการรายวัน 360 - ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ และ ซีคอน บางแค จับมือร่วมเป็นพันธมิตรกับ BUZZEBEES (บัซซี่บีส์) ในฐานะผู้นำด้าน CRM & Digital Engagement Platform ครบวงจร ปรับโฉมโปรแกรมสะสมพอยท์รูปแบบใหม่บนแพลตฟอร์ม Line OA @SeaconPlus ยกระดับการซื้อสินค้าและบริการให้ทันสมัยเอาใจผู้บริโภคยุคดิจิทัลนายสุรชัย เจริญพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจและสำนักสื่อสารการตลาด บริษัท ซีคอน ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ซีคอน ได้เล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย จึงมีแนวคิดที่จะยกระดับศูนย์การค้าให้เป็นมากกว่าสถานที่ช้อปปิ้ง โดยมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอประสบการณ์ที่หลากหลาย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการให้บริการและประสบการณ์การช้อปปิ้งให้ดียิ่งขึ้นโดยได้ร่วมกับพันธมิตรอย่าง BUZZEBEES ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน CRM & Digital Engagement Platform ครบวงจรมากกว่า 10 ปี มาช่วยพัฒนาเสริมความแข็งแกร่งโปรแกรมสะสมพอยท์ ‘SEACON PLUS’ ให้ครอบคลุม มีความหลากหลาย เน้นสร้างประสบการณ์เชิงบวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ศูนย์การค้าในกลุ่มซีคอนยังต้องการสร้างศูนย์การค้าไร้เงินสด (Cashless Community) โดยใช้โปรแกรมสะสมพอยท์เป็นตัวกลางในการจับจ่ายใช้สอย เพียงแค่มีพอยท์ ‘SEACON PLUS’ ก็สามารถอิ่ม อร่อย กับร้านค้าต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไป ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่ที่ต้องการปรับการใช้งานที่ง่าย สะดวก รวดเร็วและเพิ่มความสนุกให้ทุกการช้อปมีความหมายยิ่งขึ้นแคมเปญที่จะใช้เปิดตัว ‘SEACON PLUS’ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ เป็นแคมเปญที่มุ่งเน้นด้านความยั่งยืน เพื่อตอกย้ำนโยบาย ‘ใส่ใจลูกค้า ใส่ใจสิ่งแวดล้อม’ เป็นการต่อยอดแนวคิดพัฒนาโปรเจคใหม่ ๆ เพื่ออยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ง่าย ๆ เพียงสมัครสมาชิกซีคอนพลัส รับ Welcome Point ทันที 500 พอยท์ ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ‘Share to Show Clip Contest’, ‘Share to Change’ เพื่อลุ้นรางวัลกว่า 500 รางวัล พร้อมของรางวัลพิเศษที่ใช้พอยท์ในจำนวนพิเศษ แลกได้เฉพาะภายในงานเท่านั้น อาทิ 100 พอยท์ แลกรับ E-Coupon มูลค่า 50 บาท เพื่อใช้เติม – ชาร์จรถ EV ที่สถานี EleX by EGAT ทั่วประเทศนอกจากนี้ ภายในงานได้เปิดตัว ‘SEACON BAG’ กระเป๋ารักษ์โลกสุดเก๋ ผลิตจากวัสดุไวนิลที่ใช้ทำสื่อโฆษณาภายในศูนย์การค้า นำมาปรับโฉมเป็นกระเป๋ารักษ์โลกสีสันสดใส ลวดลายไม่ซ้ำใคร ทนทานต่อการใช้งานทุกการช้อปปิ้ง มูลค่า 550 บาท โดยใช้เพียง 1,000 พอยท์ ก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของได้นางสาวณัฐธิดา สงวนสิน กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท บัซซี่บีส์ จำกัด (BUZZEBEES) กล่าวว่า “ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ BUZZEBEES ที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พลิกโฉมและพัฒนาระบบ Loyalty Program ‘SEACON PLUS’ ให้กับศูนย์การค้าซีคอนแสควร์และซีคอน บางแค ซึ่งเป็นศูนย์การค้าชั้นนำระดับมหาชนความร่วมมือในครั้งนี้จะเสริมให้แบรนด์พันธมิตรองค์กรกว่า 1,200 แห่ง รวมถึงผู้ใช้งานบน Ecosystem ของ BUZZEBEES รวมกว่า 160 ล้านบัญชี ได้รับรู้และสามารถเข้าถึงร้านค้ารวมถึงขยายฐานลูกค้าให้กับศูนย์การค้าทั้ง 2 แห่ง บน Ecosystem ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการขยายโอกาสธุรกิจให้กับทุกฝ่าย ที่สำคัญ การทำแคมเปญผ่าน Ecosystem ก็จะช่วยสร้างความตระหนักรู้ได้ในวงกว้าง โดยเฉพาะแคมเปญด้าน ESG ที่มุ่งส่งเสริมให้ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืนที่ทุกภาคส่วนควรจะต้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดอิมแพคอย่างมีนัยสำคัญทั้งนี้ BUZZEBEES ยังคงเดินหน้าพัฒนาบริการครอบคลุมใน 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. ธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM Loyalty & Marketing Platform) 2. ธุรกิจจัดหาของรางวัลและสิทธิพิเศษ (Rewards & Privileges Management) 3. ธุรกิจบริการอีคอมเมิร์ซอย่างครบวงจร (E-Commerce Enabler Service) 4. ธุรกิจบริการระบบจัดการร้านค้าและการรับชำระเงิน (Retail & Restaurant Solutions) และ 5. ธุรกิจบริการด้านการตลาดดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer & Digital Marketing)โดยทุกบริการครอบคลุมใน 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและกัมพูชา โดยดูแลแพลตฟอร์มพันธมิตรกว่า 1,200 แพลตฟอร์ม และมีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มกว่า 160 ล้านบัญชี