“คิงมารีน ฟู้ดส์” ขยายธุรกิจรับตลาดนำเข้าโต จัดกิจกรรม Taste of Scallop, Taste of Japan

ผู้จัดการรายวัน360 - คิงมารีน ฟู้ดส์ ธุรกิจนำเข้าวัตถุดิบอาหารทะเล อาหารแปรรูป หนึ่งในเครือ เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ฮ๊กโกะ เกียวเร็น จำกัด ธุรกิจส่งออกวัตถุดิบอาหารทะเลจากญี่ปุ่น จัดกิจกรรม Taste of Scallop, Taste of Japan ชูวัตถุดิบยอดฮิต หอยโฮตาเตะพรีเมียมที่นำเข้าจากญี่ปุ่น โดย ‘กลุ่มอาหารทะเล’ นอกจากปลาแซลมอนที่เป็นวัตถุดิบที่ถูกนำเข้าเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในไทยเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือวัตถุดิบ หอยโฮตาเตะ ที่มีความต้องการของตลาดที่สูงขึ้น โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา คิงมารีน ฟู้ดส์ มีอัตราการนำเข้าวัตถุดิบหอยโฮตาเตะมากกว่า 100% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในปี 2567 คาดว่าจะมีการนำเข้าที่มากขึ้นอีกกว่าเท่าตัวเช่นเดิมธีรทัศน์ บำเหน็จพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ และณัฐฐศศิ บำเหน็จพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท คิงมารีน ฟู้ดส์ จำกัด เผยว่า “ทางบริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือกวัตถุดิบในทุกประเภท จากแหล่งนำเข้าวัตถุดิบที่ดีที่สุด คุณภาพของวัตถุดิบที่มีมาตรฐาน ราคาที่เหมาะสม และคำนึงถึงปัจจัยการผลิตในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเป็นสำคัญ ซึ่งกลุ่มลูกค้าหลักของทางบริษัท คือกลุ่มร้านอาหารในประเทศไทย สูงถึง 70% รองลงมาคือกลุ่มธุรกิจค้าปลีก อาทิ Department Store, Hypermarket, Supermarket และกลุ่มธุรกิจโรงแรม ซึ่งล่าสุดก็มีการจัดส่งสินค้าเพื่อวางจำหน่ายที่ศูนย์ค้าส่ง Go Wholesale ทุกสาขาด้วยทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม B2B และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบหอยโฮตาเตะที่นำเข้าจากญี่ปุ่นให้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม Taste of Scallop, Taste of Japan พบปะผู้ประกอบการในไทยกว่า 25 ราย โดยได้รับเกียรติจาก ฮิเดนาริ ยามายะ ประธานกรรมการบริษัท และนาโอยะ ฟูจิคามิ ผู้จัดการ บริษัท ฮ๊กโกะ เกียวเร็น จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทส่งออกวัตถุดิบที่ญี่ปุ่นที่จะมาแชร์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านวัตถุดิบหอยโฮตาเตะที่มีมากกว่า 74 ปี พิเศษเฉพาะในงาน นอกจากนี้ยังมีการรังสรรค์ 7 เมนูพิเศษ เพื่อชูจุดเด่นของวัตถุดิบหลัก หอยโฮตาเตะ สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาไอเดียใหม่ ๆ ในการรังสรรค์เมนูอาหารด้วย7 เมนูพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมญี่ปุ่น ชูวัตถุดิบหลัก หอยโฮตาเตะ เทรนด์วัตถุดิบยอดฮิตนำเข้าจากญี่ปุ่นโฮตาเตะที่ดีที่สุดต้องนำเข้าจากฮอกไกโดเท่านั้น เพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้คุณภาพของวัตถุดิบดี มีสีขาวนวลเป็นธรรมชาติ มีรสชาติหวาน เนื้อเฟิร์มแน่น สม่ำเสมอ ในส่วนของโรงงานจากญี่ปุ่นที่ทางบริษัทเลือก ยังมีมาตรฐาน มีกรรมวิธีในการรักษาความสดใหม่ ทำความสะอาดวัตถุดิบได้ดี มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยก่อนส่งออกแน่นอน อีกทั้งเมื่อนำมาประกอบเป็นเมนูอาหารยังมีรสชาติที่อร่อยด้วยเริ่มที่ Hotate Yuzu Carpaccio ออเดิร์ฟเปิดหัวด้วยสลัดสไตล์ยุโรป ผสมกับหอยฮอกเกโดโฮตาเตะ ที่ร้านสไตล์ยุโรปในญี่ปุ่นนิยมเสิร์ฟกัน โดยเป็นเมนูที่คนญี่ปุ่นรู้จักกันอย่างดีจะให้ความรู้สึกที่เบา มีรสชาติเปรี้ยวนิด ๆ กระตุ้นต่อม เพิ่มความอยากอาหาร เลือกใช้ยูซุ เพิ่มมิติให้มีรสชาติเปรี้ยวหอมเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกความเป็นญี่ปุ่น ท็อปด้วยอิคุระเกรดดีHotate Lobster & Kani Miso Yaki เมนูพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ โดยประกอบด้วยคานิมิโซะ ล็อบสเตอร์มิโซะ เอามาปรับรสชาติให้เบาลงหน่อย ทานคู่กับโฮตาเตะท็อปปิ้งด้วยไข่ปลาแซลมอนHotate Duo Kushiyaki เมนูนี้ได้รับแรงบันดาลใจจาก Izakaya หรือ ร้านดื่มสไตล์ญี่ปุ่น เมนูส่วนใหญ่จะเน้นสะดวก ทานคู่กับเครื่องดื่มของญี่ปุ่นได้อย่างกลมกลืน มี 2 รสชาติคือเมนูชื่อดังจากเกาะฟุคุโอกะ Hotate Mentaiko Kushiyaki หอยโฮตาเตะย่างแล้วท็อปด้วยซอสเมนไทโกะ เมนูที่ 2 คือ Hotate Mala (หม่าล่า) เมนูนี้ถูกประยุกต์จากเมนูที่คนไทยนิยม ทำเป็นซอสหม่าล่า ทานคู่กับโฮตาเตะ รสชาติเข้ากันได้เป็นอย่างดีFried Truffle Cream Udon เมนูนี้ได้แรงบันดาลใจจากเมนูอาหารฝรั่งจากร้านอาหารฝรั่งในเมืองใหญ่ ๆ อย่างโตเกียว, โอซาก้า, โกเบ โดยจะเลือกใช้เห็ดทรัฟเฟิล นำมาประยุกต์เข้ากับวัตถุดิบ หอยโฮตาเตะ ทำเป็นเมนูโฮตาเตะคัตซึ กรอบนอก เนื้อด้านในหวานฉํ่า ทานคู่กับทรัฟเฟิลซอสHotate & Ebi Tonkotsu Somen เมนูทงคตซึราเมง หรือ ราเมงซุปกระดูกหมู เดิมทีเป็นเมนูยอดนิยมจากเกาะคิวชู ซึ่งร้านทงคตซึราเมงที่คิวชูจึงนำเอาโฮตาเตะมาทำเป็นท็อปปิ้ง เลือกใส่เส้นโซเมงให้ทานง่าย ผสมกับความหวานอร่อยจากนํ้าซุปกระดูกหมูที่ถูกเคี่ยวมากกว่า 2 วัน ผสมกับความหอมหวานของหอยโฮตาเตะ และกุ้งอากะเอบิUni Hotate Yaki with Uni sauce อุนิซอส ที่ทำให้นึกถึงเกาะโอกินาว่า ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่น ใครที่เคยไปจะเห็นร้านอาหารหลาย ๆ ร้าน นำอุนิซอสมาผสม หรือกระทั่งร้านปิ้งย่างในตลาดสด เอาอุนิซอสมาราดใส่ กุ้ง หอย แล้วนำเสิร์ฟ เมนูนี้จึงเอาอุนิทำเป็นซอส ทานคู่กับหอยโฮตาเตะย่าง ท็อปด้วยอุนิอีกทีด้านบนHotate Mentaiko & Kani Miso Don วัตถุดิบเลื่องชื่อแห่งเกาะคิวชูที่คนญี่ปุ่นคิดถึงเป็นอับดับแรก ๆ คือ เมนไทโกะ หรือ ไข่ปลาค็อดปรุงรส ผสมกับรสชาติคานิมิโซะและมีข้าวผัดอยู่ด้านล่างลองคลุกรวมกันทั้งหมด จะได้รสชาติความอร่อยแบบไม่ซํ้าใคร“กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้สามารถชูจุดเด่นของวัตถุดิบหอยโฮตาเตะ ขยายการรับรู้ในวงกว้าง อีกทั้งยังสามารถการันตีคุณภาพของวัตถุดิบที่ทางบริษัทตั้งใจคัดสรรและใส่ใจในทุกรายละเอียด มั่นใจในคุณภาพของวัตถุดิบได้อย่างแน่นอน” ธีรทัศน์ กล่าว