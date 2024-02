ไทยออยล์รับประกาศฯ เครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์ ปี 2567

สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไทยออยล์ที่ผ่านการรับรองคาร์บอนฟุตพรินต์ ประกอบด้วย 9 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 1. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 2. น้ำมันเบนซิน (Mogas) 3. ไลต์ แนฟทา (Light Naphtha) 4. แพลตฟอร์เมต (Platformate) 5. น้ำมันเครื่องบิน (Jet) 6. น้ำมันก๊าด (Kerosene) 7. น้ำมันดีเซล (Diesel) 8. น้ำมันเตา (Fuel Oil) และ 9. กากน้ำมันดิบ (Long Residue) ทั้งนี้ กลุ่มไทยออยล์ได้ยกระดับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่ Net Zero Greenhouse Gas Emission ในอนาคต โดยกำหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2060 ด้วยกลยุทธ์ “3Cs” ประกอบด้วย Cut Down Existing Emission (C-1) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกระบวนการผลิต, Compensate Residual Emission (C-2) ชดเชยก๊าซเรือนกระจกที่เหลือด้วยการปลูกป่าและอนุรักษ์พื้นที่ป่า เพื่อดักจับคาร์บอนในชั้นบรรยากาศตามหลักการ Nature - Based Solution รวมทั้งการชดเชยด้วย Carbon Credit และ Control Future Emission (C-3) ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอนาคตด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ