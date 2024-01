ปตท. ส่ง on-ion ผนึก AWC ให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) พร้อมด้วย นายโทรณ หงศ์ลดารมภ์ Head of EV Charger Business บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) และ นายไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด และ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน (on-ion) และให้บริการสถานีชาร์จไฟด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์เครือ AWC ทั้งหมดกว่า 17 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวสำคัญ โดยจะเริ่มทยอยเปิดจุดชาร์จแรกในไตรมาส 2 ปี 2567ความร่วมมือนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมสังคมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ของกลุ่ม ปตท. อีกด้วย