ORปั้นโครงการAmazon Park 600ไร่ที่ลำปางเพื่อปลูกกาแฟ

ORชงบอร์ดฯอนุมัติโครงการอุทยานอเมซอน บนพื้นที่ 600ไร่ที่ลำปาง เพื่อปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน หวังปั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอีก3-5ปีข้างหน้านายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวในงาน OR Sustainability: SDG In Action ว่า บริษัทมีแผนลงทุนเพาะปลูกกาแฟเองอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสนับสนุนเกษตรกรเพาะปลูกกาแฟที่จังหวัดเชียงใหม่ น่าน ชุมพรและแม่ฮ่องสอน โดย OR เตรียมเสนอคณะกรรมการบริษัทฯในอีก3เดือนข้างหน้านี้เพื่ออนุมัติโครงการอุทยานอเมซอน (Amazon Park) บนพื้นที่ 600ไร่ในจังหวัดลำปางเพื่อพัฒนา วิจัยและเพาะพันธุ์ต้นกล้ากาแฟที่ทีคุณภาพที่ดี ฯลฯโครงการ Amazon Park จะทำให้ORมีกาแฟที่แตกต่างจากคู่แข่ง เนื่องจากบริษัทจะร่วมกับสถาบันการศึกษาเพื่อคัดเลือกและพันธุ์กาแฟที่มีดี มีคุณภาพมาเพาะปลูก และส่งมอบต้นกล้าเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เพาะปลูก โดยOR พร้อมรับซื้อเมล็ดกาแฟในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งต้นกาแฟพันธ์ุอาราบิกา จะต้องปลูกใต้ร่มไม้ใหญ่เท่ากับเป็นการส่งเสริมการปลูกป่าแก้ปัญหาเขาหัวโล้นจากการตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งยังลดการนำเข้ากาแฟจากต่างประเทศด้วยสำหรับโครงการ Amazon Park จะพัฒนาเป็น 1เฟสๆละ300ไร่ ซึ่งเฟสแรกจะเริ่มในปี2567 ขณะนี้ บริษัทได้ปรับปรุงพื้นที่และขุดย่อน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูกกาแฟ คาดว่าจะเปิดอย่างเป็นทางการภายเพื่อให้ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวเยี่ยมได้ภายใน 3-5 ปีข้างหน้า“สาเหตุที่เลือกจังหวัดลำปาง เพราะเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เนื่องจากORมีคลังอยู่ที่ลำปางและมีพื้นที่เอง 600ไร่ ทำโครงการ Amazon Park เพื่อพัฒนา วิจัยและเพาะพันธุ์กาแฟ นับเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับเศรษฐกิจเมืองรอง ตลอดจนสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในท้องถิ่น”นายดิษทัตกล่าวปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบริโภคเมล็ดกาแฟมากถึง 80,000 ตันต่อปี แต่ไทยมีกำลังผลิตเมล็ดกาแฟเพียง 20,000 ตันต่อปีโดยคาเฟ่ อเมซอนที่ถือว่าเป็นผู้บริโภคเมล็ดกาแฟรายใหญ่ มีความต้องการมากถึง 6,000 ตันต่อปี ดังนั้นAmazon Park จะช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตกาแฟในไทยเพิ่มขึ้นอีก 2,000ตันต่อปี และยังสามารถทำคาร์บอนเครดิตได้ด้วยนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในปีนี้บริษัทมีแผนขยายสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า(อีวี)ภายใต้ชื่อ EV Station PluZ เพิ่มอีก 600-700 แห่งหรือราวคิดเป็น 1,200 หัวจ่าย จากปัจจุบันที่มีสถานีชาร์จอีวีมากกว่า 700 แห่ง รองรับรถอีวีที่เพิ่มขึ้นในปีนี้ 100,000 คันนอกจากนี้ บริษัทมีแผนจะเปิดสถานีอีวี ฮับซึ่งเป็นสถานีชาร์จอีวีที่มีหัวจ่าย DC มากกว่า 8-10 หัวจ่าย ตั้งเป้าปีนี้ 10 สถานี ซึ่งสถานีอีวี ฮับนี้ห่างจากกรุงเทพฯไปราว 200-300กิโลเมตร คาดว่าจะใช้เงินลงทุนแต่ละแห่งราว 50 ล้านบาท จะเปิดให้บริการอีวีฮับแห่งแรกได้ในไตรมาส 3/2567ทั้งนี้ OR จัดงาน OR Sustainability: SDG In Action ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนตามกรอบแนวคิด ESG ผ่านวิถีการดำเนินงานด้วย SDG ในแบบฉบับของ OR โดยมีการนำประเด็นความยั่งยืนตามแนวทาง SDG ในแบบฉบับของ OR คือ S-Small โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก D-Diversified โอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ และ G-Green โอกาสเพื่อสังคมสะอาด มาผสมผสานกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน พร้อมทั้งนำเป้าหมาย OR 2030 Goals มาติดตามและทบทวนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนถูกผนวกเข้าไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริงโดย OR ได้นำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริง แบบ In Action ตั้งแต่กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการและเป้าหมายธุรกิจจนเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น วิภาวดี 62 โครงการไทยเด็ด การพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้ OR ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบในการบริหารธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งในระดับสากลและระดับประเทศในปี 2566สำหรับความสำเร็จผ่านการลงมือทำ ในทั้ง 3 มิติของ ESG ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (E – Environment) ,ด้านสังคม (S – Social) และด้านการกำกับดูแลที่ดี (G – Governance & Economics)ด้านนายวิศน สุนทราจารย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน OR เปิดเผยว่า OR มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตามหลักการ TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามหลักการ SBTi (Science Based Target Initiatives) และกำหนดกลยุทธ์ 3R ได้แก่ Reduce Remove และ Reinforce เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี 2030 และ Net Zero ในปี 2050