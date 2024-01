เนสกาแฟ ส่งแคมเปญใหญ่สุดรอบ10ปี ทุ่มพันล. เปิดตัว“NESCAFÉ Make Your World”

ผู้จัดการรายวัน360– เนสกาแฟ แบรนด์กาแฟอันดับ 1 ของคนไทยจากเนสท์เล่ เปิดศักราชใหม่ เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคอกาแฟอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวแคมเปญส่งต่อแรงบันดาลใจ ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 10 ปี “NESCAFÉ Make Your World” โลกของคุณ...สร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคน ทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท รุกตลาดกาแฟมูลค่ากว่า 8 หมื่นล้านบาท ผ่าน 3 กลยุทธ์ปลุกโลกคอกาแฟ พร้อมส่งณเดชน์ คูกิมิยะ นำทีมพรีเซนเตอร์เนสกาแฟ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ หนุ่ม กรรชัย และต้อนรับสมาชิกใหม่ ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์, เจฟ ซาเตอร์ และ เจมีไนน์ นรวิชญ์ ในภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่ถ่ายทอดเรื่องราวประทับใจของโลกใบเล็กๆ ที่มีพลังปลุกโลกของเรา ชวนคอกาแฟร่วมงานเมกะอีเวนต์ปลุกโลกผ่านกิจกรรมสุดล้ำ “Make Your World AI Mapping” จำลองโลกของคุณผ่านเทคโนโลยีเอไอ และ “Immersive World Painting” ให้ทุกคนได้มีส่วนสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีขึ้นไปด้วยกัน พร้อมเสิร์ฟเมนูซิกเนเจอร์จากเนสกาแฟ ชวนคอกาแฟเข้าชมฟรี วันที่ 13-21 มกราคม 2567 ที่เอ็มสเฟียร์เนสกาแฟ ผู้นำตลาดกาแฟที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจกาแฟมานานกว่า 80 ปี เดินหน้าสานต่อพันธกิจส่งมอบกาแฟรสชาติดีเยี่ยมให้ผู้คนทั่วโลกเข้าถึงได้ง่าย พร้อมนำเสนอประสบการณ์การดื่มด่ำกาแฟที่ดีด้วยนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทุกความต้องของผู้บริโภคชาวไทย เพราะเนสกาแฟ เชื่อว่า ทุกคนบนโลกใบนี้คู่ควรกับการดื่มด่ำกาแฟคุณภาพดี โดยในทุก ๆ วินาทีจะมีผู้คนทั่วโลกดื่มเนสกาแฟกว่า 6,000 แก้วนายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า เปิดเผยว่า “ปีค.ศ. 2023 เป็นปีที่เนสกาแฟประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดโดยรวมสูงสุดในรอบ 5 ปี ในฐานะผู้นำระดับโลกและแบรนด์กาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก เรารู้ดีว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป และผู้บริโภคก็มีความต้องการที่เปลี่ยนไปเช่นกัน เนสกาแฟจึงพัฒนาจุดยืนของแบรนด์ให้แข็งแกร่ง พัฒนาจากการเป็นเครื่องดื่มประจำวันที่ทำให้ผู้คนตื่น มาเป็นเครื่องดื่มที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณค่าในวันนี้ เราภูมิใจมากที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ ที่ได้เปิดตัว “NESCAFÉ Make Your World” ซึ่งเป็นแนวคิดระดับโลกของเนสกาแฟ สื่อสารหัวใจแบรนด์ในการเปิดรับสิ่งดี ๆ มองโลกในแง่ดี และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนบนโลกทุกวัน พร้อมสะท้อนถึงการนำความเชี่ยวชาญและขนาดในการดำเนินธุรกิจครอบคลุมทั่วโลกของเนสกาแฟ มาเปิดพลังกาแฟได้อย่างลงตัว”นางสาวศรีประภา จิงประเสริฐสุข ผู้จัดการธุรกิจกาแฟสำเร็จรูปและครีมเทียม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับ “NESCAFÉ Make Your World” ในประเทศไทย ถูกพัฒนาภายใต้บริบทของคนไทยเพื่อเข้าถึงคอกาแฟอย่างต่อเนื่อง เนสกาแฟตั้งใจนำคอนเซ็ปต์ดังกล่าวส่งมอบให้คนไทยได้สัมผัสผ่านกลุ่มผลิตภัณฑ์กาแฟที่หลากหลายตอบโจทย์คอกาแฟชาวไทย โดยหนึ่งในไฮไลต์คือการปล่อยภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ซึ่งถึงเป็นครั้งแรกกับการเปิดตัวโฆษณาโทรทัศน์ความยาว 90 วินาที กับ 6 เรื่องจริงที่สร้างแรงบันดาลใจ จัดเต็มสื่อเข้าถึงคนไทยทั่วประเทศ รวมทั้งเดินหน้าจัดงานระดับเมกะอีเวนต์ให้คอกาแฟตลอด 9 วันเต็ม โดยคาดว่าแคมเปญนี้จะเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 50 ล้านคนทั่วประเทศ และตอกหมุดความเป็นผู้นำตลาดกาแฟในประเทศไทยของเนสกาแฟอย่างเหนียวแน่น”แนวคิด “Make Your World โลกของคุณ...สร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคน” มุ่งสะท้อนว่า เราทุกคนไม่รู้หรอกว่า แต่ละคนจะมีอิทธิพลต่อโลกใบนี้แค่ไหน ในทุก ๆ วันที่คุณปลุกตัวเองออกไปใช้ชีวิต คุณได้กำลังปลุกโลกของใครอีกหลายคนและหมุนโลกของเราไปข้างหน้า ความสนุกของคุณอาจทำให้คนอื่นยิ้มได้แบบไม่รู้ตัว ความมุ่งมั่นที่คุณลงมือทำบางสิ่ง อาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคน หรือ การไม่อ่อนข้อให้กับสิ่งธรรมดา อาจสร้างมาตรฐานใหม่ เปิดมุมมองใหม่ให้กับโลก ซึ่งแนวคิดนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน เนสกาแฟในฐานะแบรนด์ผู้นำตลาดที่อยู่เคียงข้างคนไทยตลอดมา มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าและความสำคัญในทุก ๆ การกระทำของตัวเองที่มีต่อทั้งคนรอบข้างและโลกของเรา และมุ่งมั่นเป็นกาแฟแก้วที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอในการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีขึ้นในปีนี้ เนสกาแฟมุ่งขับเคลื่อน 3 กลยุทธ์ปลุกโลกคอกาแฟ เริ่มต้นด้วย กลยุทธ์ที่ 1 ปักหมุดจุดยืนแบรนด์ ไม่ใช่แค่เครื่องดื่มที่ปลุกให้ตื่น แต่ปลุกแรงบันดาลใจให้คนไทย จากการเป็นเครื่องดื่มกาแฟยอดขายอันดับหนึ่งที่ปลุกให้ทุกคนตื่นในแต่ละวัน มาเป็นเครื่องดื่มที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนออกมาสร้างการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ให้กับโลกของเรา ส่งเสริมให้ผู้คนมองเห็นศักยภาพของตัวเอง โดยมีเนสกาแฟของเราเป็นตัวช่วยที่จะปลุกคุณออกไปชีวิตอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมคว้าโอกาสดี ๆ ในแต่ละวันเริ่มด้วยการเปิดตัว ภาพยนตร์โฆษณาชุด “NESCAFÉ Make Your World” จาก 6 เรื่องจริงของบุคคลต้นแบบและพรีเซนเตอร์ของเนสกาแฟ ที่ถ่ายทอดเรื่องราวของโลกแต่ละใบที่ทำสิ่งเล็ก ๆ แต่สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนสู่สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถึงคนรอบข้างและโลกของเรา ที่พิเศษไปกว่านั้น คือ เนสกาแฟยังได้นำเอาเพลงฮิตที่ทุกคนคุ้นเคยอย่าง “เธอหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบเธอ” มาเรียบเรียงใหม่และร้องโดยเจฟและเจมีไนน์ เพื่อเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งจะเริ่มออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2567 เป็นต้นไปพร้อมทั้งต่อยอดสู่การจัดงานอีเวนต์ครั้งยิ่งใหญ่ส่งต่อแรงบันดาลใจให้คนไทยในงาน“NESCAFÉMake Your World”ระหว่างวันที่13-21มกราคม2567EMMarket Hallชั้นเอ็มสเฟียร์โดยภายในงานประกอบด้วยโซนกิจกรรมมากมายเช่น ที่จะประเดิมจัดงานPerfectMixในวันที่26-28มกราคม2567ที่สยามสแควร์วันกลยุทธ์ที่ 2 นำเสนอผลิตภัณฑ์กาแฟที่หลากหลายตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความชื่นชอบที่แตกต่างของคอกาแฟชาวไทย เนสกาแฟให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการพัฒนาสินค้าให้ทันยุคสมัย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเดินหน้าต่อเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วย4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่1) การผสมผสานที่ลงตัวสู่รสชาติที่กลมกล่อม กับเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู กาแฟปรุงสำเร็จ ที่มีหลากหลายถึง 7 รสชาติ 2) รสชาติกาแฟแท้จากจิตวิญญาณของเมล็ดกาแฟคุณภาพสูงใน เนสกาแฟ เรดคัพ3) กาแฟที่คราฟต์ในทุกรายละเอียดโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อยกระดับประสบการณ์กาแฟพรีเมียม กับเนสกาแฟ โกลด์4) ความเข้มเต็มรสชาติที่ส่งมอบพลังขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย จาก เนสกาแฟกระป๋อง โดยเนสกาแฟตั้งเป้าแจกผลิตภัณฑ์ส่งถึงมีผู้บริโภคชาวไทยทั่วประเทศตลอดทั้งปีผ่านคาราวาน โรดโชว์ และกิจกรรมชงชิมรวมกว่า 5.5 ล้านแก้วทั่วประเทศกลยุทธ์ที่ 3 สานต่อโครงการด้านความยั่งยืนช่วยเหลือเกษตรกรไทย ด้วยการเกษตรเชิงฟื้นฟู เนสกาแฟมุ่งดำเนินงานความยั่งยืนภายใต้โครงการเนสกาแฟ แพลนใน2 ด้านหลัก ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ โดยกว่า40 ปีแล้วที่เนสกาแฟได้ฝึกอบรมเกษตรกรกว่า 2,900 คน และมอบต้นกล้ากาแฟพันธุ์ดีให้เกษตรกว่า 4 ล้านต้น ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยรายได้สุทธิจากฟาร์มปลูกกาแฟเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 88% ในปี 2565 เมื่อเทียบกับปี 2561 และด้านที่ 2 คือการส่งเสริม “การเกษตรเชิงฟื้นฟู” (Regenerative Agriculture)เพื่อดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ดี