"ณเดชน์-หนุ่ม-ใบเฟิร์น-ปอย" เปิดแคมเปญสร้างแรงบันดาลใจ “NESCAFÉ Make Your World” ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบทศวรรษ

เพราะการได้ดื่มด่ำกาแฟแก้วโปรดที่รสชาติดีหอมกรุ่นไม่เพียงปลุกให้เราตื่น แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้เราลุกขึ้นมาทำสิ่งดี ๆ เพื่อโลกได้ ณเดชน์ คูกิมิยะ นำทีม ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์, หนุ่ม กรรชัย พร้อม ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์, เจฟ ซาเตอร์ และ เจมีไนน์ นรวิชญ์ เชิญชวนคอกาแฟและผู้บริโภคชาวไทยสัมผัสเมกะอีเวนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 10 ปีที่มีชื่องานว่า “NESCAFÉ Make Your World โลกของคุณ…สร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคน” ต้อนรับศักราชใหม่ 2567 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13 -21 มกราคม 2567 ณ EM Market Hall ชั้น G เอ็มสเฟียร์ ติดตามรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊กเนสกาแฟที่สุดของเมกะอีเวนต์ในวงการกาแฟไทย! เนสกาแฟพร้อมเนรมิตประสบการณ์ใหม่กับการส่งต่อแรงบันดาลใจผ่าน Immersive Experience เปิดโอกาสให้ทุกคนได้รับพลังบวกกับกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ ครั้งแรกที่คอกาแฟจะได้ตื่นตาตื่นใจกับการสร้างสรรค์โลกในจินตนาการของคุณด้วยเทคโนโลยี AI พร้อมใส่ไอเดียปลุกโลกคูล ๆ ในสไตล์คุณ ไอเดียไหนที่ปัง ๆ จะถูกส่งขึ้นบิลบอร์ดโฆษณาเนสกาแฟที่ EM District เพื่อแชร์พลังปลุกโลกให้คนไทย นอกจากนี้ ยังสามารถสนุกกับ Immersive Painting การเพ้นต์ภาพและข้อความแบบอินเตอร์แอคทีฟ รวมพลังความตั้งใจของทุกคนที่สามารถมีส่วนร่วมในการปลุกโลกในแบบของตนเอง พร้อมค้นหากาแฟแก้วโปรดจากบุคลิกของคุณ และพบกับเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่จะมาแชร์สตอรี่การปลุกโลกแบบไม่ซ้ำใคร คอกาแฟเตรียมเช็กอินงานนี้ พลาดไม่ได้!ณเดชน์ คูกิมิยะ กล่าวว่า “ผมดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานกับเนสกาแฟในแคมเปญ “NESCAFÉ Make Your World” ถือว่าเป็นการปลุกแรงบันดาลใจให้ตัวผมเองด้วยเช่นกัน จากการได้มาสัมผัสหลาย ๆ เรื่องราวที่มาจากเรื่องจริงในแคมเปญนี้ อย่างพี่จะฟะ ที่เป็นนักกีฬาวิ่งเจ้าของเหรียญทองเอเชียนพาราเกมส์ที่มุ่งมั่นทำตามฝันจนสำเร็จ ส่วนตัวผมเชื่อในการส่งต่อแรงบันดาลใจ และ คอนเซปต์ที่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็มีส่วนในการปลุกโลกของเรา และอยากส่งต่อเรื่องราวดี ๆ แบบนี้ให้ทุกคน”ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ กล่าวว่า “ถ่ายหนังเรื่องนี้สนุกมากค่ะ ได้เป็นตัวของตัวเอง เพราะเราเป็นคนสนุก ขำ ๆ อยู่แล้ว หลาย ๆ ครั้งที่เราอาจจะไม่รู้ตัว เราก็ทำให้คนรอบตัวมีความสุข หัวเราะไปกับเรา ยิ่งได้มาร่วมงานกับครูท็อป-อานนท์ Rapcher ที่เราเคยเห็นคลิปของเขาบ่อย ๆ ทาง TikTok เขาสอนหนังสือด้วยการใช้เพลงแรป เปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่าย ๆ แค่นี้ก็ทำให้การเรียนของเด็ก ๆ สนุกมากขึ้น”หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย กล่าวว่า “ผมชอบไอเดียของแคมเปญนี้ที่สนับสนุนให้ทุกคนนึกถึงคนรอบข้างมากขึ้น ในฐานะนักข่าวและพิธีกรที่ได้พบเจอเรื่องราวมากมาย จากหลาย ๆ ปัญหาในสังคมที่บางครั้งก็เกิดขึ้นจากการที่เรายึดตัวเองเป็นหลัก และลืมคิดถึงคนอื่น เพียงแค่พวกเราปรับ Mindset คิดถึงคนรอบข้างให้มากขึ้นในทุก ๆ การกระทำของเรา ผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยทำให้สังคมของเราน่าอยู่มากขึ้น”นอกจากนี้ ยังมีสามพรีเซนเตอร์คนใหม่มาร่วมทีมอย่าง ปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ กล่าวว่า “ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเนสกาแฟ และในครั้งนี้ ปอยได้เป็นตัวแทนถ่ายทอดความเชื่อว่า ทุกคนมีคุณค่า การที่เรายอมรับในตัวตนของเรา เป็นแรงกระตุ้นให้ใครอีกหลายคนกล้าที่จะเป็นตัวเอง และเปิดมุมมองของโลกให้กว้างขึ้น”เจฟ วรกมล ซาเตอร์ กล่าวว่า “Make Your World สำหรับผม ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เสมอไป เราสามารถเริ่มต้นจากสิ่งเล็ก ๆ จากตัวเราเอง อย่างผมเป็นคนชอบดนตรี ผมมีความสุขกับการเล่นดนตรี และก็ได้ใช้เสียงเพลงส่งต่อความสุขให้กับแฟนเพลงด้วย ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถทำได้เหมือนกัน”เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ กล่าวว่า “ช่วงที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ลองทำอะไรใหม่ ๆ หลายอย่างเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นบทบาทการแสดง การร้องเพลงและการเต้น ทำให้ผมได้เปิดประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิม และในหนังโฆษณาเนสกาแฟเรื่องนี้ เป็นครั้งแรกที่ได้เล่นลิเก ประชันกับพี่ ๆ คณะลิเกสองเทพบุตรสุดที่รัก ที่โด่งดังจากการประยุกต์เอาซูเปอร์ฮีโร่เข้ามาผสมกับความเป็นไทย สร้างความสนุกรูปแบบใหม่ให้วงการลิเก สนุกมาก ๆ เลยครับ”เปิดไฮไลต์โซนกิจกรรมปลุกแรงบันดาลใจในงาน “NESCAFÉ Make Your World” ที่คอกาแฟไม่ควรพลาด!งาน: “NESCAFÉ Make Your World”สถานที่: EM Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์วันที่: 3-21 มกราคม 2567เวลา: 10:00-21:00 น.ค่าเข้า: ไม่มีค่าใช้จ่ายรายละเอียด: เฟซบุ๊กเนสกาแฟเนสกาแฟเปลี่ยนมุมมองของการดื่มด่ำกาแฟสู่การสร้างแรงบันดาลใจในรูปแบบใหม่ผ่านเทคโนโลยี AI ปลุกโลกให้คอกาแฟ ในงาน “NESCAFÉ Make Your World” ที่เอ็มสเฟียร์ ประกอบด้วยโซนกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ โซนที่ 1 Live Your World ชวนแชร์ความตั้งใจ ใส่ไอเดียปลุกโลกคูล ๆ ในสไตล์คุณ หรือ Make Your World Resolution ส่งขึ้นบนลูกโลกจำลองที่ Personalized เป็นรูปภาพของแต่ละคน ผ่านเทคโนโลยี AI ภาพและไอเดียปัง ๆ บางส่วนจากทุกท่านจะถูกส่งขึ้นบิลบอร์ดโฆษณาของเนสกาแฟที่ EM District เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจโซนที่ 2 Paint Your World ชวนวาดภาพหรือจะเขียนข้อความที่คุณอยากมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลงโลกแบบ Immersive Painting รวบรวมข้อความขึ้นปรากฎบนลูกโลกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการปลุกโลกในแบบของตนเองได้, เสริมทัพด้วยเมนูกาแฟซิกเนเจอร์ที่ถูกรังสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์เนสกาแฟในโซนที่ 3 Taste Your World ให้คุณค้นหากาแฟแก้วโปรดของคุณจากบุคลิกและความหลงใหลของตัวคุณเอง พร้อมเชิญชวนคอกาแฟมาร่วมนำซองกาแฟที่สะสมไว้มารีไซเคิลด้วยกัน และที่พิเศษสุดเราจะมีโซนที่ 4 Inspire Your World หรือ Inspiring Stage เวทีที่เปิดให้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาร่วมพูดคุยแชร์สตอรี่ปลุกโลก