“เซ็นทารา” ฉลองความสำเร็จปี 66

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา รวบรวมความสำเร็จฉลองส่งท้ายปีพ.ศ. 2566 ด้วยความภาคภูมิใจ โดยในปีนี้ถือเป็นวาระครบรอบ 40 ปีแห่งการก่อตั้งโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา แบรนด์โรงแรมสัญชาติไทยมาตรฐานระดับสากล ที่อยู่เคียงคู่คนไทยและนักเดินทางทั่วโลกมาอย่างช้านาน จึงถือเป็นปีสำคัญในการเฉลิมฉลองประวัติอันยาวนานของบริษัทและความสำเร็จที่เกิดขึ้นมากมายตลอดทั้งปี อาทิ เสียงตอบรับอันท่วมท้นจากการเปิดให้บริการโรงแรม 3 แห่งทั้งในไทยและต่างประเทศ ซึ่งนั่นรวมถึงโรงแรมน้องใหม่ในกระแสอย่าง เซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า โรงแรมหรูแห่งแรกของเซ็นทาราในญี่ปุ่น การรีแบรนด์ “เซ็นทารา ไลฟ์” การแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงคนล่าสุด และอีกหลากหลายรางวัลการันตีตลอดทั้งปี เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแบรนด์เซ็นทารา ที่มุ่งมั่นก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในร้อยแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลกภายในปีพ.ศ. 2570 ให้ได้ไม่เพียงแต่แบรนด์เซ็นทาราเท่านั้นที่ฉลองครบรอบ 40 ปีแห่งความสำเร็จ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลล่า หัวหิน ยังเป็นอีกโรงแรมในเครือที่ได้ฤกษ์ครบรอบ 100 ปีแห่งความยิ่งใหญ่และมนต์เสน่ห์แห่งสุดคลาสสิคของหัวหินไปพร้อมกันหนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในปีนี้ คือการเปิดให้บริการโรงแรมใหม่ 3 แห่งรวมกว่า 899 ห้อง ส่งผลให้ในปัจจุบัน เซ็นทารามีโรงแรมในเครือ (ทั้งที่เปิดให้บริการแล้วและยังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างและดำเนินการ) อยู่ทั้งสิ้น 95 โรงแรมด้วยกัน แน่นอนว่าการเปิดให้บริการเซ็นทารา แกรนด์ โอซาก้า นั้นได้รับคำชื่นชมและกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ จากการดีไซน์ห้องพักที่โปร่งโล่ง ทันสมัย ขนาดของห้องพักที่กว้างและแตกต่างจากโรงแรมอื่นๆ ในญี่ปุ่น ห้องจัดประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกระดับห้าดาว รวมถึงห้องอาหารและบาร์ภายในโรงแรมที่มีมากถึง 8 แห่ง ทำให้โรงแรมแห่งนี้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในโอซาก้าได้ในทันทีหลังเปิดตัว นอกจากนี้ยังมีโรงแรมใหม่ที่เปิดให้บริการในไทยอีก 2 แห่ง คือ โรงแรม เซ็นทารา อุบล ที่ตั้งอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล อุบล และ โรงแรม เซ็นทารา อยุธยา ที่อยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ชื่อดังเพียง 15 นาทีเท่านั้นเมื่อไม่นานมานี้ เซ็นทารายังได้ประกาศรีแบรนด์ “เซ็นทรา บาย เซ็นทารา” (Centra by Centara) สู่ “เซ็นทารา ไลฟ์” (Centara Life) โดยมีหัวใจหลักของแบรนด์คือ “การมอบประสบการณ์ที่มีสีสันและที่พักสุดสบาย” ถือเป็นมิติใหม่แห่งการท่องเที่ยวแสนสนุกที่มาพร้อมที่พักสุดสบาย เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพักอันน่าประทับใจที่เต็มไปด้วยคุณค่าสุดพิเศษและความสะดวกสบายสูงสุดให้กับนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยจะเริ่มเปลี่ยนโลโก้ สีสันและภาพรวมของโรงแรม 8 แห่งภายใต้แบรนด์นี้ให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 1 ของปีพ.ศ. 2567 และอีก 6 แห่งที่จะค่อยๆ ทยอยเปลี่ยนตามลำดับนอกจากนี้ เพื่อเป็นการเสริมแกร่งให้กับการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัท เซ็นทารายังได้แต่งตั้ง ไมเคิล เฮนสเลอร์ ให้รับหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ให้กับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยไมเคิลนั้นคือผู้บริหารระดับสูงที่คว่ำหวอดในธุรกิจโรงแรมมายาวนานกว่า 30 ปี เคยร่วมงานกับหลากหลายแบรนด์โรงแรมชั้นนำระดับโลก และจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการผลักดันและขยายธุรกิจของเซ็นทาราให้เติบโตไปยังจุดหมายปลายทางใหม่ๆ ในตลาดโลกที่เยี่ยมยอดไปกว่านั้น คือการที่เซ็นทาราได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายตลอดทั้งปี เริ่มจากการที่แบรนด์ เซ็นทารา แกรนด์ ได้รับรางวัล “สุดยอดแบรนด์ที่แข็งแกร่งที่สุดในไทย” จากการจัดอันดับของสถาบันแบรนด์ไฟแนนซ์ โดยประเมินจากปัจจัยหลายประการ รวมไปถึงเรื่องคุณค่าของแบรนด์ ความน่าเชื่อถือ และมูลค่าแบรนด์ ในขณะที่ CENTEL ยังได้รับมอบอีก 3 รางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ไม่ว่าจะเป็นรางวัล “Outstanding CEO” ที่มอบให้แก่ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รางวัล “Outstanding CFO” ที่มอบให้แก่กันย์ ศรีสมพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงินและรองประธานฝ่ายการเงิน และรางวัล “Best Investor Relations” ที่บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) หรือ CENTEL ได้รับมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเซ็นทารายังได้รับ “รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปีพ.ศ. 2566” จากเวที Kincentric Best Employers Thailand เป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเท ในการทำให้เซ็นทาราเป็น The Place To Be Best Workplace สำหรับพนักงานทุกๆ คน หรือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่บริษัทให้ความสำคัญมาโดยตลอด ในปีนี้เองที่สำนักงานใหญ่เซ็นทาราและโรงแรมในเครืออีก 12 แห่ง ได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสภาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) นอกจากนี้เซ็นทารายังได้รางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเครือโรงแรมชั้นนำ จากหลากหลายรางวัลที่มอบให้กับโรงแรมและรีสอร์ทต่างๆ ในเครือ อาทิ โรงแรมเซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน “The Best Beach Island Resorts” ของประเทศไทย หรือ รุกข์ คีรี เขาใหญ่ ภายใต้แบรนด์เซ็นทารา บูทีค คอลเลคชั่น ก็ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน “Thailand’s Finest Upcountry Hotels” ในขณะเดียวกัน เซ็นทารา แกรนด์ ไอร์แลนด์ รีสอร์ทและสปา มัลดีฟส์ ยังได้รับเลือกให้เป็นรองอันดับหนึ่งในประเภท “ที่สุดของ House Reefs ในมัลดีฟส์” อีกด้วยต้องถือว่าปีพ.ศ. 2566 นี้ เป็นปีอันทรงคุณค่าและเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของเซ็นทารา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรมนั้นได้ฟื้นตัวกลับมาอย่างเต็มรูปแบบ เซ็นทาราก็ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพความเป็นผู้นำในธุรกิจ จากก้าวสำคัญต่างๆ ของเราทั้งในเรื่องของการขยายธุรกิจ การดูแลบุคคลากรภายในองค์กร มาตรฐานของงานบริการ รวมไปจนถึงการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน จนเกิดเป็นผลสัมฤทธิ์มากมายหลายอย่างในปีนี้ ทั้งจากการเปิดให้บริการโรงแรมใหม่ การได้สมาชิกคนสำคัญอย่างคุณไมเคิลมาร่วมทีมบริหาร การรีแบรนด์เซ็นทารา ไลฟ์ รวมไปถึงรางวัลแห่งเกียรติยศอีกมากมาย ทำให้เรามั่นใจได้ว่าเรามาถูกทาง และเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนให้เซ็นทาราก้าวหน้าอย่างมั่นคงตามแผนที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน” ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั้นนำของประเทศไทย มีโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การบริหารของแบรนด์ ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญรวมทั้งสิ้น 95 แห่งทั่วโลก ได้แก่ ไทย มัลดีฟส์ ศรีลังกา เวียดนาม ลาว เมียนมา จีน ญี่ปุ่น โอมาน กาตาร์ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งใช้ชื่อ 6 แบรนด์ ประกอบด้วย Centara Reserve • Centara Boutique Collection • Centara Grand • Centara • Centara Life และ COSI ครอบคลุมตั้งแต่รีสอร์ทหรูบนเกาะที่เงียบสงบสำหรับครอบครัว ไปจนถึงโรงแรมไลฟ์สไตล์ในช่วงราคาที่จับต้องได้ ซึ่งผสมผสานกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการพักผ่อนที่ลงตัว เซ็นทาราเปิดตัวแบรนด์ใหม่สุดหรู “เซ็นทารา รีเซิร์ฟ” เป็นที่แรกที่สมุย ในปี 2564 เซ็นทารา รีเซิร์ฟ สมุย นำเสนอคอนเซ็ปท์ในการรังสรรค์ประสบการณ์การเข้าพักที่จะทำให้ลูกค้าสัมผัสได้ถึงการพักผ่อนอันหรูหราเหนือระดับ ทั้งยังเต็มเปี่ยมไปด้วยเรื่องราวและความทรงจำอันสุดแสนพิเศษเฉพาะตัวเซ็นทารามอบการต้อนรับที่อบอุ่นด้วยค่านิยมความเป็นไทยที่บรรจงถ่ายทอดสู่งานบริการ อาหารรสเลิศ สปา เพื่อการผ่อนคลายที่เยี่ยมยอด และให้ความสำคัญกับครอบครัว แบรนด์ภายใต้เครือเซ็นทารานำเอาวัฒนธรรมที่โดดเด่นและหลากหลายเข้ามาผสมผสานเพื่อให้บริการและตอบสนองนักเดินทางได้ทุกวัยและทุกไลฟ์สไตล์เซ็นทารามุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นหนึ่งใน 100 กลุ่มโรงแรมชั้นนำของโลก โดยเดินหน้าขยายสาขาไปยังทวีปและตลาดใหม่ๆ เซ็นทาราเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงด้วยฐานของลูกค้าที่เหนียวแน่น ซึ่งจะได้พบกับบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของเราในตำแหน่งที่ตั้งสำคัญๆ มากขึ้น บัตรสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกเซ็นทารา เดอะวัน ยังช่วยให้สมาชิกทั่วโลกที่รักในเซ็นทาราได้อภิสิทธิ์ที่เหนือกว่า ข้อเสนอสุดพิเศษ และเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อเซ็นทารา