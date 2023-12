WHA รับรางวัลสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริค แห่งประเทศไทย

โดยพิจารณาจากผลสำรวจความคิดเห็นของพนักงานผ่านแบบสอบถามออนไลน์ ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่น ความพึงพอใจในงานที่ทำ ความผูกพันต่อองค์กร และความตั้งใจที่จะทำงานต่อในอนาคตน.ส.จรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “WHA มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรนายจ้างดีเด่นของคินเซนทริคในปีนี้ ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั่วโลก เป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรผ่านกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งในด้านวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาทักษะความรู้ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตให้พนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับการสร้าง Human Progress และเป็นหนึ่งในพันธกิจ WHA : We shape the future” แนวคิดที่มุ่งสร้างอนาคตอันยั่งยืนให้ทุกคนปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องและช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงบทบาทในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ไปจนถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้วยกิจกรรมภายในองค์กรและการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการต่างๆ เช่น1.“WHA Innovation Journey” กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้พนักงานในองค์กร ได้เรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยกระบวนการ Design Thinking เพื่อนำความคิดริเริ่มไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นโครงการทางธุรกิจใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาและต่อยอดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร2.“WHA DNA” หรือสูตรลับคนพันธุ์ WHA ที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในทุกระดับสามารถปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ผ่านการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เอื้อให้เกิดวัฒนธรรมในการทำงานแบบ WHA ที่ช่วยสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร3.“Digitizing Employee Experience” คือการปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานในการรับบริการทางด้านทรัพยากรบุคคลให้ได้รับบริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์พนักงานได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น ผ่านการปรับกระบวนการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และการนำระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลมาช่วยสนับสนุน โดยมีการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงรุก เพื่อช่วยรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร และช่วยบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น4.“WHAppy” เกิดจากจุดเริ่มต้นที่ผู้บริหารต้องการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่พนักงานรู้สึกสนุกและมีความสุขในการทำงาน จึงเป็นการผสานกันระหว่าง WHA และ Happy โดย WHAppy จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างบรรยากาศของความสุขในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน ผ่านการสื่อสารและกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ เพื่อช่วยส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกและความกล้าในการออกนอกกรอบ พร้อมกับการสอดแทรกความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง (Change Strategy) ของกลุ่มบริษัทให้พนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องนายดิสพงศ์ พรชนกนาถ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสริมว่า “ความสำเร็จที่สำคัญในการเป็น 'The Best Employer' คือ การสร้างสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างพนักงานและองค์กร ด้วยการใส่ใจและสนับสนุนพนักงานให้เติบโตและมีความสุขในที่ทำงาน รางวัลนี้เป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยพลังและความสุข ที่ทำให้พนักงานของเราพร้อมที่จะพัฒนาตนเองเพื่อเติบโตไปด้วยกัน และรางวัลนี้จะเป็นพลังกระตุ้นให้ทีมงานทรัพยากรบุคลเพื่อช่วยกันพัฒนาศักยภาพ และเพื่อช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดียิ่งขึ้นให้พนักงานและองค์กรต่อไป”ทั้งนี้ รางวัล Kincentric Best Employers มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับองค์กรมีความเป็นเลิศในการสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่มอบประสบการณ์อันโดดเด่นแตกต่างและส่งเสริมความคล่องตัวของพนักงาน มีวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดกว้าง โดยดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป เน้นการสร้างให้พนักงานมีความผูกพันกับองค์กรในระดับสูงผ่านทางกิจกรรมต่างๆ และยังคงความยืดหยุ่นคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ การมีส่วนร่วมของผู้นำ และการมุ่งพัฒนาความสามารถของบุคลากร ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรประสบความสำเร็จได้อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนมากขึ้น