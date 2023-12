หอการค้าไทย-นอร์เวย์ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย และองค์กร Innovation Norway จัดงาน Norway-Asia Business Summit 2023 ภายใต้คอนเซปท์ “Navigating the Green Transition.”

กรุงเทพฯ - ด้วยการเป็นด่านหน้าทางธุรกิจระดับโลก Norway-Asia Business Summit ได้ต้อนรับเจ้าของธุรกิจผู้นำอุตสาหกรรม ผู้แทนรัฐบาล ผู้คิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี องค์กรด้านการสนับสนุนธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ องค์กรระหว่างประเทศ และสื่อมวลชนทุกท่าน ตลอดระยะเวลาสองวัน ณ Avani Riverside Hotel กรุงเทพมหานครฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023 ที่ผ่านมา ภายใต้คอนเซปท์ “Navigating the Green Transition.”งานนี้จัดขึ้นโดยหอการค้าไทย-นอร์เวย์ และได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย และองค์กร Innovation Norway โดยงาน Norway-Asia Business Summit ได้พิสูจน์ความสำเร็จให้เราเห็นแล้วว่างานนี้เป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างช่องทางการค้าใหม่ ๆ ระหว่างนอร์เวย์และทวีปเอเชียอันกว้างใหญ่ เพื่อช่วยองค์กรต่าง ๆ ในการขยายฐานการค้า สร้างความสำเร็จในการค้าและความร่วมมืองานประชุมสัมมนาประจำปี 2023 นี้ เป็นการประชุมครั้งแรกหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่เปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจจากประเทศนอร์เวย์ได้มาพบปะและขยายเครือข่ายทางธุรกิจ ทำความเข้าใจตลาด ศึกษาข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายด้านการลงทุนในระดับภูมิภาค งานสัมมนานี้มีการแสดงให้เห็นถึงแนวทางการจัดการด้านนวัตกรรมของนอร์เวย์ ทีอาจมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินการด้าน green transition ในประเทศแถบเอเชีย และในภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาคเกษตรกรรม พลังงาน เศรษฐกิจดิจิทัล และการขนส่ง โดยแนวทางเหล่านี้จะช่วยให้ประเทศแถบเอเชียสามารถบรรลุเป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ได้ งานประชุมสัมมนานี้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าและสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการทั่วเอเชียที่ต้องการเชื่อมต่อและเป็นพันธมิตรกับองค์กรชั้นนำของประเทศนอร์เวย์ในช่วงพิธีเปิดมีการกล่าวเปิดงานโดยตัวแทนจากผู้สนับสนุนหลัก และมีกิจกรรมการร่วมอภิปรายพูดคุยในหัวข้อ Navigating Green Transition in Asia (ESG แนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน, ความมั่นคงด้านอาหาร,ความท้าทายด้านพลังงาน) ซึ่งได้รับเกียรติดำเนินรายการโดยนาง Gita Sabharwal ผู้ประสานงานประจำสหประชาชาติและมีการจัดงานแถลงข่าวขึ้นเพื่อบอกเล่าเหตุผลและความรู้สึกของผู้สนับสนุนงานถึงการมองเห็นช่องทางการค้าและการเป็นเวทีที่สำคัญในการสร้างและปลูกฝังโอกาสผ่านความร่วมมือระดับโลกระหว่างนอร์เวย์และเอเชียศึกษากำหนดการ และรายละเอียดเกี่ยวกับงานเพิ่มเติมได้ทางหน้าหลักกิจกรรมในเว็ปไซต์ทางการของงาน https://norway-asia.com/Norway-Asia Business Summit 2023: กลุ่มผู้สนับสนุนหลักของงานในปีนี้งาน Norway-Asia Business Summit ได้รับการสนับสนุนจาก Yara International บริษัทสัญชาตินอร์เวย์และผู้นำด้านเกษตรยั่งยืน, การทำฟาร์มแบบดิจิทัล, และองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร คุณ Beda Merkelbach ตำแหน่ง Senior Vice President ประจำประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาของ Yara (Thailand) Ltd., ได้กล่าวว่า “เราขอแสดงความยินดีและขอบคุณหอการค้าไทย-นอร์เวย์ (TNCC) และสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ในกรุงเทพฯ สำหรับการมอบโอกาสให้ Yara Thailand ได้ร่วมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในงาน Norway-Asia Business Summit 2023 เรามีความสุขเป็นอย่างมากที่งานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี และสนับสนุน การยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้า เศรษฐกิจ และการเมืองระดับทวิภาคีและพหุภาคีระหว่างนอร์เวย์ ไทย ยุโรป และเอเชียแปซิฟิกอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป ”งานประชุมสัมมนาในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุน จาก Jotun หนึ่งในบริษัทผลิตสีชั้นนำของโลกที่มีจำหน่ายในมากกว่า 100 ประเทศ พร้อมด้วยงานวิจัยที่ล้ำสมัยและนวัตกรรมสี คุณ Kristine Anvik Leach ตำแหน่ง Managing Director ของบริษัท Jotun Thailand ได้กล่าวว่า “พวกเราขอขอบคุณหอการค้าไทย-นอร์เวย์(TNCC) และสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยที่จัดงานนี้ขึ้นมา ซึ่งถือเป็นการกลับมาที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับงานประชุมสัมมนาระดับสากลที่สำคัญ เพื่อที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจของนอร์เวย์ได้เชื่อมต่อกับธุรกิจของเอเชียอีกครั้ง เพื่อพัฒนาความร่วมมือ และเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการทำความเข้าใจเทรนด์ใหม่ ๆ ของตลาด”นอกจากนี้ กลุ่มผู้สนับสนุนยังมีบริษัท Telenor Asia บริษัทโทรคมนาคมข้ามชาติที่ช่วยสร้างความก้าวหน้าในภูมิภาคด้วยการเชื่อมต่อและการให้บริการด้านดิจิทัล แก่ลูกค้ามากกว่า 200 ล้านรายอีกด้วย โดยคุณ Ole Bjørn Sjulstad ตำแหน่ง Senior Vice President และ Head of Telenor Asia’s investment team ประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงโอกาสต่างๆที่งาน Norway-Asia Business Summit ได้สร้างขึ้นทั้งในด้านการขยายความเชื่อมโยงของธุรกิจของนอร์เวย์และเอเชีย ไว้ว่า “การจับมือร่วมกันของ Telenor Group และ CP Group เจ้าของรายใหญ่ของ True Corporation แบรนด์ที่คนไทยรู้จักดี แสดงให้เห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้มากมายในการทำงานร่วมกันระหว่างธุรกิจจากนอร์เวย์ และธุรกิจของเอเชียในงาน Norway-Asia Business Summit”และงานนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก Norwegian Seafood Council (NSC) ตัวแทนผู้ส่งออกอาหารทะเลและอุตสาหกรรมอาหารทะเลของนอร์เวย์ ที่สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับแหล่งที่มาของโปรตีนคุณภาพสูงจากทะเล ซึ่งส่งออกไปยัง 150 ประเทศทั่วโลก เทียบเท่ากับมื้ออาหารจำนวน 40 ล้านมื้อต่อวัน ในแต่ละปีโดย ดร. Asbjørn Warvik Rørtveit ตำแหน่ง Southeast Asia Regional Director ของ Norwegian Seafood Council (NSC) ได้กล่าวว่า “งาน Norway-Asia Business Summit 2023 ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า งานนี้เป็นเวทีการประชุมที่สำคัญที่สุดระหว่างผู้นำธุรกิจนอร์เวย์และเอเชีย เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมที่แสดงให้เราเห็นถึงการสนทนาที่มีประโยชน์ การเสริมสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดนกับการขยายเครือข่ายระดับโลก ทิศทางใหม่ของแนวโน้มตลาด ข้อมูลเชิงลึก โอกาสและความท้าทายด้านการลงทุนในระดับภูมิภาค”