สภาอุตฯอาหารทะเลนอร์เวย์ จับมือ บิ๊กซี “ฟินเต็มคำแซลมอนนอร์เวย์ คุณภาพพรีเมี่ยม”

ผู้จัดการรายวัน 360 – ความชื่นชอบซูชิและซาชิมิในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยส่งผลให้แซลมอนจากนอร์เวย์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในกลุ่มผู้บริโภคและกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้า (HoReCa) อย่างต่อเนื่อง ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางสภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) ประสบความสำเร็จในการเพิ่มความตระหนักรู้ผ่านการโปรโมทแหล่งที่มาของอาหารทะเลคุณภาพพรีเมียม ที่เพาะเลี้ยงในน้ำทะเลที่เย็นและใสสะอาดของประเทศนอร์เวย์ และการส่งเสริมการใช้อาหารทะเลจากนอร์เวย์ เช่น แซลมอน ฟยอร์ดเทราต์ และนอร์วีเจียนซาบะ ในเมนูอาหารไทย จึงเป็นที่มาของความร่วมมือเป็นครั้งแรกระหว่าง สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในธุรกิจค้าปลีก-ส่ง รายใหญ่ของประเทศไทย ในการส่งเสริมการขายอาหารทะเลจากนอร์เวย์ ผ่านแคมเปญ ‘ฟินเต็มคำแซลมอนนอร์เวย์ คุณภาพพรีเมี่ยม’ดร. อัสบีเยิร์น วาร์วิค เรอร์ทเว็ท ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ประกาศความร่วมมือเป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการ กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจค้าปลีก-ส่ง เป็นตัวขับเคลื่อนยอดขายอาหารทะเลจากนอร์เวย์ ในเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ยอดการส่งออกแซลมอนจากนอร์เวย์ไปยังตลาดทั่วโลก มีมูลค่าทะลุเกิน 33.4 พันล้านบาท นับได้ว่าเป็นเดือนที่ 30 ติดต่อกันที่มูลค่าการส่งออกแซลมอนจากนอร์เวย์เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ตอกย้ำความนิยมของแซลมอนจากนอร์เวย์ในตลาดโลกโดยเป็นผลเนื่องมาจาก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ การฟื้นตัวของภาคธุรกิจท่องเที่ยว และ ค่าเงินโครน (NOK) ที่อ่อนค่า เราเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผ่านแคมเปญ ‘ฟินเต็มคำแซลมอนนอร์เวย์ คุณภาพพรีเมี่ยม’ จะช่วยเพิ่มความตระหนักรู้ในหมู่ผู้บริโภคชาวไทยให้รับรู้ถึงรสชาติและคุณภาพพรีเมียมของแซลมอนจากนอร์เวย์ รวมถึงสินค้าอาหารทะเลจากนอร์เวย์อื่น ๆ ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น”สำหรับการเปิดตัวความร่วมมืออย่างเป็นทางการในครั้งนี้ นาง อัสตริด เอมีเลีย เฮลเล เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติร่วมงานและกล่าวเปิดงาน ร่วมกับ นาย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพระราม 4 นอกจากนี้ ภายในงานเชฟอาหารทะเลยังได้รังสรรค์เมนูเอาใจคนรักแซลมอนกว่า 10 เมนู พร้อมโปรโมชันพิเศษลด 25% อาทิ แซลมอนจากนอร์เวย์ซาชิมิหั่นชิ้นหนาพอดีคำ เนื้อนุ่มละมุนลิ้น ละลายในปาก ข้าวหน้าแซลมอนจากนอร์เวย์ย่างเทอริยากิ ยำแซลมอนจากนอร์เวย์ แซลมอนจากนอร์เวย์ดอง เป็นต้นนาย อัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า “บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ภูมิใจนำเสนอสินค้าแซลมอนและอาหารทะเลจากนอร์เวย์ให้กับลูกค้าของเรา และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมอาหารทะเลนอร์เวย์ (NSC) ในการเปิดตัวแคมเปญ ‘ฟินเต็มคำแซลมอนนอร์เวย์ คุณภาพพรีเมี่ยม’ แซลมอนจากนอร์เวย์นั้นอุดมไปด้วยโอเมก้า-3 รวมไปถึงสารอาหารที่สำคัญ ต่าง ๆ เช่น วิตามินเอ, บี, และดี โพแทสเซียม และเซเลเนียม มีรสชาติที่ถูกปากทั้งผู้บริโภคชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้ แซลมอนจากนอร์เวย์เติบโตในน้ำทะเลที่เย็นและใสสะอาด จากการประมงที่ทันสมัย ใส่ใจในความยั่งยืน และมีการรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยสามารถมั่นใจและอิ่มอร่อยกับอาหารทะเลจากนอร์เวย์คุณภาพสูงได้ที่ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์”แคมเปญ ‘ฟินเต็มคำแซลมอนนอร์เวย์ คุณภาพพรีเมี่ยม’ คัดสรรแซลมอนจากนอร์เวย์และอาหารทะเลจากนอร์เวย์ พร้อมโปรโมชันพิเศษให้แก่สมาชิกบิ๊กพอยต์ (Big Point) ที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บิ๊กซี มาร์เก็ต และ บิ๊กซี ฟู้ดเพลส ทุกสาขาทั่วประเทศ ในช่วงระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2566 ถึง 18 ตุลาคม 2566 เพียงซื้อสินค้าครบ 550 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี กระเป๋าผ้า Seafood from Norway มูลค่า 150 บาท, ครบ 799 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี กระเป๋าเก็บความเย็น Seafood from Norway ไซส์เล็ก มูลค่า 250 บาท, และครบ 2,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับฟรี กระเป๋าเก็บความเย็น Seafood from Norway ไซส์ใหญ่ มูลค่า 350 บาท