เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ผนึกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จัดแคมเปญใหญ่ฉลองปีใหม่

เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ผนึกกำลัง บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันเปย์ความสุขฉลองเทศกาลปีใหม่กับแคมเปญ LET’S CELEBRATE 2024: THE GREATEST GIFT OF ALLยิ่งช้อป ยิ่งมีสิทธิ์ รับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่ 22 พ.ย. 66 ถึง 7 ม.ค. 67ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ชวนมาฉลองเทศกาลแห่งความสุขให้จุใจ ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษส่งท้ายปลายปี เพื่อมอบเป็นของขวัญให้ลูกค้าทุกท่านได้ช้อปอย่างเพลิดเพลินในแคมเปญ “LET’S CELEBRATE 2024: THE GREATEST GIFT OF ALL” ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 66 ถึง 7 ม.ค. 67 รับฟรีเอ็กซ์คลูซีฟทริปเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขัน Paris Olympic Games2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจและที่พักระดับ 5 ดาว จำนวน 3 คืน สำหรับ 2 ท่าน อีกทั้งรับฟรีบัตรกำนัล หรือบัตรรับประทานอาหาร และเงินคืน พร้อม รางวัลทริปท่องเที่ยวและที่พักสุดหรู และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 10 ล้านบาท เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไข ตลอดจนรับข้อเสนอสุดพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำและร้านค้าภายในศูนย์ฯ ที่ร่วมรายการพิเศษ! สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนและบัตรกำนัลรวมสูงสุด 36,000 บาท แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30% และ Top Customer of the Week ของรางวัลมูลค่ากว่า 220,000 บาท ยังไม่หมดกับสิทธิพิเศษ รับฟรี Snow Globe มูลค่า 2,000 บาท เมื่อใช้จ่ายครบ15,000 บาทขึ้นไป และรับฟรีไอศครีม มูลค่า 110 บาท จาก Stick House เพียงโชว์บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ที่ Central The1 Exclusive Lounge ชั้น 5 พร้อมจัดเต็มดีลสุดปัง เพื่อสายช้อปสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ รับฟรี Central Embassy Voucher รวมสูงสุด 92,000 บาท เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข (จำกัด 1,232 รางวัลตลอดรายการ)อภิสิทธิ์เหนือระดับสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันรับของรางวัลสุดพิเศษจากแบรนด์ดัง เมื่อมียอดช้อปสะสม 1.5 ล้านบาทขึ้นไปภายในสัปดาห์ที่กำหนด ผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค แบล็ค และ ลักซ์(จำกัด 1 รางวัลต่อสัปดาห์ และ 7 รางวัลตลอดรายการ) โดยของรางวัลแบ่งเป็น 7 สัปดาห์ ได้แก่ สัปดาห์ที่ 1 - สัปดาห์ที่ 5 รางวัล Luxury Brand Vouchers มูลค่า 30,000 บาท พร้อมรับ Exclusive gift จากแบรนด์ที่ร่วมรายการ (5 รางวัล) สัปดาห์ที่ 6 รางวัลลำโพง Beosound Emerge จาก Bang & Olufsen มูลค่า 36,000 บาท (1 รางวัล) สัปดาห์ที่ 7 รางวัลกาต้มน้ำไฟฟ้า และ เครื่องปิ้งขนมปัง สีทอง จาก Smeg มูลค่า 37,800 บาท (1 รางวัล)พิเศษ ! Top of The Top Customer รับฟรีเอ็กซ์คลูซีฟทริปเปิดประสบการณ์เข้าชมพิธีเปิดการแข่งขัน Paris Olympic Games 2024 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมตั๋วเครื่องบินชั้นธุรกิจไป-กลับ และที่พักระดับ 5 ดาว จำนวน 3 คืน ห้อง Deluxe with Balcony ที่ Monsieur George Hotel & Spa, Champs-Élysées สำหรับ 2 ท่าน รวมมูลค่ากว่า 1.4 ล้านบาท สำหรับลูกค้าท่านแรก ที่มียอดช้อปสะสมสูงสุด 60 ล้านบาทขึ้นไปตลอดรายการ (1 รางวัล) ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. 66 – วันที่ 31 ม.ค. 67Top 5 Customers of Campaign รับฟรีของรางวัลสุดพิเศษ สำหรับลูกค้า 5 ท่านแรก ที่มียอดช้อปสะสมสูงสุด 10 ล้านบาทขึ้นไปจากร้านค้าในหมวดแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ ตลอดรายการ ระหว่างวันที่ 22 พ.ย. 66 – วันที่ 31 ม.ค. 67 ได้แก่Top Customer ลำดับที่ 1: บัตรกำนัลแพ็กเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน จาก Le Meridien Chiang Rai ห้อง Grande Deluxe Room จำนวน 2 ห้อง รวมอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น, Exclusive welcome amenity, Spa package และ Roundtrip airport transfer สำหรับ 4 ท่าน รวมมูลค่า 147,200 บาท, Top Customer ลำดับที่ 2: บัตรกำนัลแพ็กเกจที่พัก 4 วัน 3 คืน จาก The Tubkaak Krabi ห้อง Premier Pool Villa รวมอาหารเช้าออแกนิค, Picnic on the beach with local sweets & fresh tropical juice 1 ครั้ง และ Dinner on the beach โดย Michelin-Starred Chef 1 มื้อ สำหรับ 2 ท่าน รวมมูลค่า 114,000 บาท , Top Customer ลำดับที่ 3: บัตรกำนัลแพ็กเกจที่พัก 4 วัน 3 คืน จาก VARANA Hotel (wellcation experience),Krabi ห้อง Horizon Jacuzzi รวมอาหารเช้าออแกนิค พร้อมรับสิทธิ์เข้า Wellness Facilities ท่านละ 1 ชั่วโมงต่อวัน, Guasa Facial Detox Treatment 90 นาที 1 ครั้ง, Destress Massage 60 นาที 1 ครั้ง และ Chinese Fine Dining โดย Iron Chef Thailand 1 มื้อ, สำหรับ 2 ท่าน รวมมูลค่า 105,439 บาท,) Top Customer ลำดับที่ 4: บัตรกำนัลที่พัก 3 วัน 2 คืน จาก Mason Pattaya ห้อง Beachfront Grand Pool Villa รวมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน รวมมูลค่า 101,800 บาทและ Top Customer ลำดับที่ 5: บัตรกำนัลที่พัก 6 วัน 5 คืน จาก Thavorn Beach Village Resort & Spa ห้อง Beach front Cottage รวมอาหารเช้า, เครดิตสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 12,000 บาท, Herbal Compress Massage 120 นาที 1 ครั้ง, Romantic Dinner (Surf & Turf Mixed Grill) 1 มื้อ, สำหรับ 2 ท่าน รวมมูลค่า 100,000 บาทไม่เพียงเท่านี้ ยังจัดหนักรางวัลเอาใจสายชิม รับฟรี Voucher รวมสูงสุด 1,000 บาท เมื่อรับประทานอาหารครบตามเงื่อนไข (จำกัด 1,000 รางวัลตลอดรายการ) อาทิ รับ Central Embassy Dining Voucher มูลค่า 200 บาท (จำกัด 800 รางวัล) และรับเพิ่ม Central Voucher มูลค่า 200 บาท จากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (จำกัด 550 รางวัลต่อเดือน) เมื่อรับประทานอาหารครบ 2,000 บาทขึ้นไป และรับเพิ่ม Central Embassy Dining Voucher มูลค่า 500 บาท (จำกัด 200 รางวัล) และ Central Voucher มูลค่า 500 บาท จากบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน (จำกัด 400 รางวัล) เมื่อรับประทานอาหารครบ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รวมทั้งสามารถซื้อ Golden Voucher Set รวมมูลค่า 1,200 บาท ในราคาเพียง 1,000 บาท สำหรับชำระอาหาร, เครื่องดื่มและ HARDCOVER: The Art Book Shop ใน Open House ชั้น 6 เท่านั้น (จำกัด 300 เซต / จำกัด 2 เซต ต่อท่าน ต่อวัน)ทั้งยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวันรับฟรี Snow Globe มูลค่า 2,000 บาท (จำกัด 200 รางวัลตลอดรายการ) เมื่อใช้จ่ายเพียง 15,000 บาท หรือใช้จ่ายครบ 20,000 บาท สำหรับลูกค้าที่ชำระด้วยบัตรอื่นๆ (จำกัด 450 รางวัลตลอดรายการ) ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 66 - 7 ม.ค. 67 ตลอดจนสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการสูงสุด 30% หรือผ่อนชำระ 0%นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมส่วนลดและข้อเสนอพิเศษอื่นๆ จากร้านค้าในเซ็นทรัล เอ็มบาสซีที่ร่วมรายการ