“โต้ง ทูพี - เจมส์ ธีรดนย์” Friends of the Brand ของ HUBLOT บินร่วมงาน Global Launch นาฬิกา MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire ลิมิเต็ด อิดิชั่น 50 เรือนทั่วโลก! ที่ประเทศสิงคโปร์

เอ็กซ์คลูซีฟขั้นสุด! 2 หนุ่ม 2 สไตล์ โต้ง ทูพี-พิทวัส พฤกษกิจ, เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ Friends of The Brand ของ HUBLOT (อูโบลท์) แบรนด์นาฬิกาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แท็กทีมขันเงิน เนื้อนวล เดินทางร่วมงานปาร์ตี้ Global Launch เปิดตัวผลงาน Collaboration ระหว่าง HUBLOT และ Takashi Murakami รุ่นล่าสุดที่ประเทศสิงคโปร์ นาฬิกา MP-15 Takashi Murakami Tourbillon Sapphire (เอ็มพี-15 ทาคาชิ มุราคามิ ทูร์บิญอง แซฟไฟร์) ลิมิเต็ด อิดิชั่น โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ของตัวเรือนรูปทรงดอกไม้อันเป็นไอคอนิก ทำจากแซฟไฟร์โปร่งใส เผยให้เห็นความซับซ้อนสุดล้ำของกลไก Central Flying Tourbillon (เซ็นทรัล ฟลายอิ้ง ทูร์บิญอง) ผลิตในจำนวนจำกัดเพียง 50 เรือน พร้อมกระทบไหล่เหล่าเซเลบริตี้และ KOLs จาก South East Asia ที่มาร่วมงานมากมาย อาทิ สร ชลนสร, มูฮาหมัด ชาเมียร์ ฌอคีน, ชาน เพิย ยง, ลี ยิก คีต, เคลลี่ แทนดิโอโน, ทัตยานา ซาฟีร่า ฯลฯ โดยมี ริคาร์โด กัวดาลูเป CEO, ฌอง-หลุยส์ เดลามาร์เร CCO และ มิว่า ซาคาอิ President, Asia Pacific ผู้บริหารของ HUBLOT ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมราฟเฟิลส์ สิงคโปร์ (Raffles Hotel Singapore)งานนี้บอกได้คำเดียวว่าเริ่ด หล่อ ใจละลายมาก โดยหนุ่ม เจมส์ ธีรดนย์ เท่บาดใจกับนาฬิกา HULBOT รุ่น Big Bang Unico Rainbow 42mm ประดับอัญมณีหลากสีเข้ากับสายหนังสีรุ้ง"ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานเปิดตัวนาฬิกา HUBLOT รุ่นลิมิเต็ด เอดิชั่น และได้พบกับศิลปินระดับโลกอย่าง Takashi Murakami รู้สึกเป็นเกียรติมากๆ สำหรับนาฬิการุ่นนี้พิเศษมากๆ เพราะโดยปกติแล้วเราจะคุ้นตากับภาพ Smiling Flower สีสันสดใส แต่การคอลแลปส์ระหว่าง HUBLOT x Murakami จะได้เห็นผลงานศิลปะที่ผสานเข้ากับนวัตกรรมการผลิตนาฬิกา ตัวเรือนเป็นรูปทรงดอกไม้แซฟไฟร์ใส โดดเด่นไม่เหมือนใคร และแมตช์ได้หลายลุค" เจมส์ กล่าวด้านแร็ปเปอร์หนุ่ม โต้ง ทูพี มาในลุคเท่สไตล์ลักชัวรีด้วยนาฬิการุ่น Square Bang Unico 42mm รูปทรงสี่เหลี่ยมประดับเพชร และได้รับเชิญให้ไปโชว์ลีลาการแร็ปสุดมันแบบเดี่ยวๆ และร่วมกับชิกก้า เช ศิลปินฮิปฮอปจากสิงคโปร์ เพื่อสร้างสีสันให้กับงานฯ ส่วน ขันเงิน ก็เท่สูสี มาพร้อมกับ Big Bang Unico 42mm นาฬิกาไอคอนร่วมสมัยตัวเรือนไทเทเนียมประดับเพชร