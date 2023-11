CAAT จัด Drone : Now And Future โชว์เทคโนโลยีโดรน เติมแรงบันดาลใจให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง

CAAT จัดกิจกรรม Drone : Now And Future โชว์เทคโนโลยีโดรน สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดระยอง เผยโดรนมีแนวโน้มเติบโตสูง ปี 65 ขึ้นทะเบียน 52,653 ลำ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีเพียง 8,544 ลำวันที่ 24 พ.ย. 2566 นายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT เป็นประธานเปิดงาน CAAT Aviation Camp “Drone : Now and Future” ณ ห้องออดิทอเรียม สำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนได้พัฒนาไปเป็นบุคลากรด้านการบินในอนาคต โดยมีครู อาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 จากโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่จัดงาน หน่วยงานพันธมิตรและภาคีเครือข่ายในอุตสาหกรรมโดรน คณะผู้บริหาร CAAT และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมกิจกรรมนายสุทธิพงษ์ คงพูล ผู้อำนวยการ CAAT เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน อากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน กำลังเป็นที่นิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก อีกทั้งยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน และแพร่หลายในทุกวงการ ทั้งการใช้โดรนในทางวิศวกรรม เพื่อการสำรวจและการทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ การใช้โดรนในทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์เพื่อถ่ายภาพมุมสูง การใช้โดรนในการเกษตรกรรม รวมถึงการใช้โดรนในการกู้ภัยและรักษาความปลอดภัย และการขนส่ง การเดินทางที่จะพัฒนาขึ้นในอนาคต โดยในปี 2565 มีผู้ที่ขึ้นทะเบียนโดรนในประเทศไทยจำนวน 52,653 ลำ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ที่มีเพียง 8,544 ลำ อย่างเห็นได้ชัดจากความสำคัญดังกล่าว CAAT จึงเข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแล และส่งเสริมให้การใช้โดรนดำเนินการไปในทิศทางที่ถูกต้อง ให้คำแนะนำและชี้แนะผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียน พร้อมวิธีการใช้งานโดรนอย่างถูกกฎหมาย ล่าสุดยังได้จับมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเตรียมจัดทำแผนแม่บท หรือ Drone Master Plan ให้ออกมาเป็น Roadmap สำหรับประเทศไทยที่มีรายละเอียดครบทุกมิตินอกจากการกำกับดูแล และผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนโดรนอย่างถูกกฎหมายแล้ว การรณรงค์หรือสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนรุ่นใหม่ก็เป็นภารกิจสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน CAAT จึงได้จัดโครงการ CAAT Aviation Camp : Drone now and Future ขึ้นมาเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายให้เยาวชนที่สนใจด้านการบินได้รับรู้ถึงเทคโนโลยีและประโยชน์ของโดรนเพื่อเยาวชนเหล่านี้จะได้เป็นกำลังสำคัญในด้านการบินต่อไปในอนาคต โดยประกอบด้วยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทร์ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม โรงเรียนวัดป่ายุบ โรงเรียนบ้านหนองฆ้อ โรงเรียนวัดหนองกรับ โรงเรียนวัดปทุมาวาส และโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ รวมจำนวนกว่า 160 คนภายในงาน ยังมีการเปิดเวทีสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน โดยผู้มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงหลากหลายท่าน ได้แก่ หัวข้อ “โดรน เทคโนโลยีแห่งอนาคต” โดยฝ่ายมาตรฐานอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หัวข้อ “เส้นทางสู่ Drone Specialist” โดย คุณสักกะ อัศโดดร หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ Joey Baron นักถ่ายภาพมุงสูงด้วยโดรนมืออาชีพ หัวข้อ “นวัตกรรมโดรนกู้ภัย” โดยสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ ประเทศไทย D.R.A.T หัวข้อ “แนะแนวหลักสูตรนักบินอากาศยานไร้คนขับ (Drone)” โดยสถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) นอกจากนี้ ยังมีคอร์สระยะสั้นเรื่องการอบรมถ่ายภาพมุมสูงด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) โดยอาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ และการแสดงโดรนโชว์ประเภทต่างๆ ซึ่งสร้างความตื่นตาตื่นใจและสนุกสนานให้น้องๆ ที่เข้ามาร่วมงานเป็นอย่างมากนอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงโดรนประเภทต่างๆ จากภาคีเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติแห่งประเทศไทย (D.R.A.T), บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด (NAcDrone), บริษัท สกาย อิมเมจ เทค (ซิท) จำกัด (SKY IMAGE TECH), บริษัท แอร์โร เทคโนโลยี อินดัสทรี จำกัด (ATIL), บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (ARV), DJI, บริษัท เอวิลอน โรโบทิคส์ จำกัด (เอวิลอน โรโบทิคส์) และบริษัท เอซจี โรโบติกส์ จำกัด (TIGERDRONE)ทั้งนี้ CAAT พร้อมเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมและเทคโนโลยีโดรนที่จะพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปในอนาคต ให้ทุกคนและทุกภาคส่วนได้นำเทคโนโลยีโดรนมาใช้อย่างถูกต้อง และนำไปสู่การบูรณาการแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติ และส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการบินและการขนส่งทางอากาศในระดับภูมิภาคและระดับโลกในอนาคต