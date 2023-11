ORลั่นปี67โตต่อเนื่อง ย้ำค่าการตลาดไม่เกิน 2บ./ลิตรพร้อมให้รัฐตรวจสอบ- อัดงบ50ล.ดอลล์ลงทุนในกัมพูชา

ORชี้ปี67เป็นปีที่ดีโตต่อเนื่อง มียอดขายโตกว่าGDPและบริหารสต๊อกน้ำมันให้เหมาะสม ยืนยันค่าการตลาดน้ำมันเฉลี่ย2บาท/ลิตร พร้อมให้ก.พลังงานตรวจสอบ เตรียมจับมือพันธมิตรต่างชาติรุกธุรกิจ Health & Wellness เร็วๆนี้ พร้อมอัดงบลงทุนปี 5ปี(67-71)ในกลุ่มธุรกิจ Global ราว 8พันล้านบาท แย้มปีหน้าเทงบลงทุนในกัมพูชา 50ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว1.7 พันล้านบาท ใช้ปั๊มน้ำมัน ร้าน Café Amazon รวมทั้งสร้างคลังLPG ความจุ 2,200 ตันเพื่อเจาะตลาดอุตสาหกรรมนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยแนวโน้มผลดำเนินงานในปี2567ว่าบริษัทคาดว่าจะเป็นปีที่ดีของธุรกิจ โดยมียอดขายน้ำมันเติบโตกว่าการขยายตัว GDP +1% จากปีนี้ที่ไทยมีการเติบโตGDPราว2.8-2.9%ยอดการขายน้ำมันจะโตประมาณ 4% รวมทั้ง บริษัทเน้นการบริหารสต๊อกน้ำมันให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีปัญหาการขาดทุนสต๊อกน้ำมัน แต่จะเห็นการมีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน พร้อมนำเทคโนโลยี Dashboard มาใช้ทำให้รับรู้ผลกำไรขาดทุนได้ชัดเจนมากขึ้นนอกจากนี้ บริษัทยังสนใจขยายการลงทุนธุรกิจ Food and Beverage (F&B) และเร็วๆนี้จะมีการลงนามบันทึกช่วยจำ(MOU)กับบริษัทเกาหลีและญี่ปุ่นในธุรกิจ Health & Wellness คาดว่าจะเริ่มเห็นการลงทุนในไตรมาส1/2567สำหรับแผนกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศของ OR นั้น ในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศเพื่อสร้างความสำเร็จและความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศที่ OR ดำเนินการอยู่ โดยเฉพาะประเทศกัมพูชา ซึ่ง OR ได้วางกลยุทธ์ให้เป็นบ้านหลังที่ 2 บริษัทจะเพิ่มความหลากหลายในการดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงแสวงหาโอกาสร่วมกับพันธมิตรทั้งจากประเทศไทยและพันธมิตรในพื้นที่ รวมไปถึงการขยายธุรกิจไปในประเทศใหม่ ๆนายดิษทัต กล่าวถึงกรณีกระทรวงพลังงานขอความร่วมมือในการปรับค่าการตลาดน้ำมันให้เหมาะสมไม่เกิน2บาท/ลิตรว่า ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการตามนโยบายรัฐ ดูแลค่าการตลาดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเฉลี่ยประมาณ 2 บาทต่อลิตร โดยไม่ได้มีการบิดเบือน ซึ่งบริษัทพร้อมให้ตรวจสอบ ซึ่งโครงสร้างราคาน้ำมัน มีการจัดเก็บภาษี สัดส่วนราว 30% ,ราคาน้ำมัน 60% และค่าการตลาด 5-6%สำหรับผลการดำเนินงานบริษัทในรอบ 9 เดือนแรกปีนี้ บริษัทมีกำไรอยู่ที่ระดับ 10,900 ล้านบาท ขณะที่ยอดขายอยู่ที่ระดับกว่า 600,000 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นไม่ถึง 2% ทั้งที่ธุรกิจ Lifestyle มีสัดส่วนกำไรมากถึง 25-30% หากเรามีอัตรากำไร 7% คงน่าสงสัยว่านี่คงคิดค่าการตลาดเยอะ เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากทำธุรกิจที่ได้ผลตอบแทนแค่ 1-2% เท่านั้น จึงอยากให้ชวนคิดว่าสัดส่วนของกำไรมันเยอะมากไปหรือไม่สะท้อนให้เห็นว่าOR ดูแลผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ปัจจุบันORมีส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกน้ำมันอยู่ที่ 43-45% เป็นอันดับ 1ของไทย“ค่าการตลาดน้ำมันเฉลี่ย 2บาทต่อลิตร จะแบ่งเป็นในส่วนของดีลเลอร์ราว 1 บาทต่อลิตร และอีก 1 บาทต่อลิตรเป็นค่าบริหารจัดการของORและเก็บไว้ลงทุน ซึ่งORเป็นองค์กรที่ปฏิบัติตามนโยบายรัฐ ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เช่น ผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนในหุ้นด้วย“ทั้งนี้ OR ตั้งงบลงทุนระยะ 5 ปี (ปี 2567-2571) จำนวน 67,396.3 ล้านบาท แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลัก ดังนี้ กลุ่มธุรกิจMobility 36,266.4 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 53.8% กลุ่มธุรกิจLifestyle 17,944.5 ล้านบาท คิดเป็น26.6% กลุ่มธุรกิจGlobal 8,007.4 ล้านบาทคิดเป็น 11.9% และกลุ่มธุรกิจInnovation & New Business 5,178 ล้านบาท คิดเป็น 7.7%นายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจต่างประเทศ OR กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจ Global ของ OR วางงบลงทุนระยะ 5 ปี (ปี 2567-71) เอาไว้ที่ราว 8,007.4 ล้านบาทเพื่อขยายสถานีบริการ PTT Station และ Cafe Amazon และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในประเทศที่มีศักยภาพ โดยเน้นการลงทุนในประเทศกัมพูชาเป็นหลัก เนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพมาก โดยมีการเติบโตGDPที่ 5% มีค่าการตลาดเสรี รวมทั้งการเมืองมีเสถียรภาพ ส่วนเมียนมาคงต้องชะลอไปก่อนเนื่องจากมีปัญหาการเมืองภายในประเทศ ส่วนลาว ก็มองโอกาสการทำธุรกิจใหม่ โดยวางเป้าเป็นแหล่งซัพพลายเม็ดกาแฟให้กับประเทศต่างๆในอนาคตส่วนเวียดนาม OR จับมือกับเซ็นทรัล กรุ๊ปเข้าสู่ธุรกิจFood and Beverage เนื่องจากเวียดนามยังไม่เปิดให้ตาางชาติลงทุนเปิดสถานีบริการน้ำมัน, ฟิลิปปินส์ ยังคงเดินหน้าจำหน่ายน้ำมันเครื่องบิน และขายให้อุตสาหกรรมต่างๆนายรชา กล่าวต่อไปว่า ORวางกลยุทธ์ให้กัมพูชาเป็นบ้านหลังที่ 2 รองจากไทย เนื่องจากเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ มีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจดีหลังโควิดคลี่คลาย และมีเสถียรภาพทางการเมือง โดย ORตั้งงบลงทุนกัมพูชาในปี2567อยู่ที่ 50 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว1,700ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนขยายสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ร้าน Café Amazon รวมทั้งสร้างคลังLPG ในกัมพูชา ความจุ 2,200 ตันใช้งบลงทุนรวม 12.5 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดต้นปีหน้าจะเริ่มเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาก่อสร้าง และเปิดดำเนินการในปี 2568 เบื้องต้นจะขาย LPG ให้กับภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักก่อนนอกจากนี้ บริษัทยังแสวงหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจพลังงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Battery Swapping และสถานีชาร์จไฟฟ้า EV station PluZ และกลุ่มธุรกิจ Lifestyle มีการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ร้านสะดวกซื้อ 7-11 และร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย” Otteri Wash & Dry เป็นต้น ส่วนโครงการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) เพื่อให้บริการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ณ สนามบินนานาชาติแห่งใหม่ในกรุงพนมเปญ ขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างมีกำหนดแล้วเสร็จไตรมาส 3/2567นายณัฐพงศ์ แก้วตระกูลพงษ์ Managing Director บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด (PTTCL) กล่าวว่า PTTCL มีเครือข่ายคลังเก็บผลิตภัณฑ์ 6 แห่ง รองรับการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอากาศยาน และมีแผนลงทุนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ อาทิ คลังน้ำมันและก๊าซ LPG โรงงานผสมยางมะตอย เป็นต้นโดยในปีหน้า PTTCL มีแผนขยายสถานีบริการPTT Station เพิ่มขึ้นอีก 20แห่ง จากปัจจุบันมี PTT Station รวม 172 แห่ง ซึ่งมีมาร์เก็ตแชร์ 15% เป็นอันดับ 2 รองจากอันดับ 1 คือ Tela ส่วนร้าน Café Amazon ปัจจุบันมีอยู่ 231แห่ง จะเพิ่มขึ้นอีก31แห่งในปีหน้า โดยร้าน Café Amazon ได้รับการตอบรับจากชาวกัมพูชาเป็นอย่างดี และยังมีร้านสะดวกซื้อ 61 สาขา และร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอช แอนด์ ดราย” Otteri Wash & Dry ซึ่งเป็นการนำพันธมิตรของ OR ไปบุกเบิกตลาดร้านสะดวกซักในประเทศกัมพูชา รวมทั้งมีการนำร่องติดตั้ง Solar Rooftop บนหลังคาสถานีบริการ PTT Station สาขา Chbar Ampov การติดตั้งและเปิดให้บริการสถานีชาร์จ EV Station PluZ ในประเทศกัมพูชาแล้ว 3 แห่ง เป็นต้น