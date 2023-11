กัมพูชาได้ฤกษ์ตัดริบบิ้นเปิดสนามบินเสียมราฐแห่งใหม่อย่างเป็นทางการ ผู้นำเขมรหวังช่วยฟื้นการท่องเที่ยว

สนามบินนานาชาติเสียมราฐ-อังกอร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 700 เฮกตาร์ ห่างจากนครวัด ไปทางตะวันออกราว 40 กิโลเมตร สนามบินแห่งนี้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 7 ล้านคนต่อปี และมีแผนที่จะขยายให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 12 ล้านคนต่อปีตั้งแต่ปี 2583สนามบินเริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 16 ต.ค. โดยเที่ยวบินแรกที่ลงจอดเดินทางมาจากไทย ส่วนสนามบินเก่าอยู่ห่างจากแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังออกไปราว 5 กิโลเมตรพิธีเปิดในวันนี้ (16) มีนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และเอกอัครราชทูตจีนประจำกัมพูชา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ว่าการมณฑลหยุนหนานของจีน และเจ้าหน้าที่อื่นๆผู้นำกัมพูชากล่าวว่าสนามบินหลังเก่าตั้งอยู่ใกล้กับปราสาทนครวัด และเกรงว่าแรงสั่นสะเทือนจากเที่ยวบินที่บินผ่านจะสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างฐานรากของปราสาทเหล่านั้นการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สนับสนุนเศรษฐกิจของกัมพูชา จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวระบุว่า กัมพูชาต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ 3.5 ล้านคนในช่วง 8 เดือนแรกของปี 2566 ขณะที่ตลอดทั้งปี 2562 ที่เป็นปีก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 นักท่องเที่ยวต่างชาติเยือนกัมพูชาประมาณ 6.6 ล้านคน“เราคาดหวังว่าปี 2567 จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นของความก้าวหน้าและการเกิดใหม่ของภาคการท่องเที่ยวในจ.เสียมราฐของเรา” ฮุน มาเนต กล่าวจีนเป็นพันธมิตรและผู้สนับสนุนทางการเงินที่สำคัญที่สุดของกัมพูชา โดยมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศ ที่แสดงให้เห็นจากโครงการ โรงแรม และกาสิโน ที่ได้ทุนสนับสนุนจากจีนทั้งในกรุงพนมเปญและที่อื่นๆ ทั่วประเทศธนาคารของจีนให้เงินสนับสนุนผ่านสินเชื่อสำหรับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ รวมถึงสนามบินและถนน โดยหนี้ต่างประเทศทั้งหมดของกัมพูชา 10,000 ล้านดอลลาร์ เป็นหนี้จีนมากกว่า 40%สนามบินแห่งใหม่สร้างขึ้นด้วยงบประมาณราว 1,100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากบริษัท Angkor International Airport (Cambodia) Co., Ltd. ที่เป็นบริษัทในเครือของบริษัท Yunnan Investment Holdings Ltd, ของจีน ภายใต้ข้อตกลงแบบ BOT (ก่อสร้าง-ดำเนินงาน-โอนสิทธิ์) ระยะเวลา 55 ปีผู้ว่าการมณฑลหยุนหนานของจีนกล่าวแทนรัฐบาลจีนว่า การเปิดสนามบินแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันลึกซึ้งระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ของเศรษฐกิจทวิภาคีด้วยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ที่เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจีนในการก่อสร้างการคมนาคมขนส่ง พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานในต่างประเทศ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสินเชื่อธนาคารเพื่อการพัฒนาของจีน โดยมีเป้าหมายคือการขยายการค้าและเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงการเชื่อมต่อของจีนกับส่วนอื่นๆ ของโลก ด้วยเส้นทางการค้าสายไหมยุคศตวรรษที่ 21 จากจีนไปยังตะวันออกกลาง และยุโรปนอกจากสนามบินเสียมราฐแล้ว ยังมีสนามบินที่ได้รับทุนสนับสนุนจากจีนอีกแห่งหนึ่งกำลังก่อสร้างเพื่อรองรับเมืองหลวง โดยใช้งบลงทุนราว 1,500 ล้านดอลลาร์ สนามบินนานาชาติพนมเปญแห่งใหม่ที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สนามบินนานาชาติเตโช ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด 2,600 เฮกตาร์ มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2567.