เวฟเมคเกอร์ กวาด 14 รางวัล Marketing Excellence Awards 2023 Thailand

10 รางวัลใหญ่มาจากการสร้างช่องทางและขยายกลุ่มเป้าหมายให้โอรีโอเข้าไปอยู่ในใจวัยรุ่น Gen Z มากขึ้นผ่านแคมเปญ “Oreo Blackpink” ซึ่งสามารถคว้ามาได้ 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และอีก 1 เหรียญทองแดง อีกทั้งแคมเปญ “Songkran #SmileWithOreo” ที่ทำให้เทศกาลสงกรานต์มีรอยยิ้มจนสามารถคว้ารางวัลได้อีก 2 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงินนอกจากนี้แคมเปญ “Smile Out Loud” จากคอลเกต-ปาล์มโอลีฟยังได้รับรางวัลเหรียญเงินจากสาขา Excellence in Communications / Public Relations ที่มีความตั้งใจที่จะทำลายค่านิยมแบบเดิม ๆ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองเป็น และสามารถยิ้มออกมาได้อย่างเต็มที่สุดท้ายเวฟเมคเกอร์ยังสามารถกวาดรางวัล 3 เหรียญทองจากการใช้สื่อนอกบ้าน (Out-of-Home) จาก Excellence in Media Strategy, Excellence in Out-of-Home Advertising และ Excellence in Viral Marketing อีกด้วย