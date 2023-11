SCCเผยธุรกิจกระเบื้องในอินโดนีเซีย ฟ้องหน่วยงานรัฐยกเลิกเรียกร้องหนี้3พันล.

SCC เผยธุรกิจกระเบื้องในอินโดฯ ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐเพิ่มเติมขอยกเลิกข้อเรียกร้องหนี้ 3 พันล้านบาทนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) เปิดเผยว่า ตามที่ตามที่เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 และ 4 กันยายน 2566 บริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทย่อยในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย (Indonesia Stock Exchange หรือ IDX) ที่ทำธุรกิจกระเบื้องเซรามิกของ SCC ชื่อ PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIA) ได้ถูก Bank of Indonesia Liquidity Assistance Task Force (Satuan Tugas Dana Bantuan Likuiditas BankIndonesia หรือ Satgas BLBI) ระงับการเข้าระบบจดแจ้งทางทะเบียนกับ Ministry of Law and Human Rights (MOLHR) ของ KIA และบริษัทย่อย เนื่องจาก Satgas BLBI อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับ SCCต่อมา KIA จึงได้ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐของอินโดนีเซียต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งข้างต้น โดยปัจจุบัน KIA อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลในประเด็นคำฟ้องตามคำแนะนำของศาลและจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายในประเทศอินโดนีเซียต่อไปนั้นSCC ขอแจ้งให้ทราบว่า KIA ได้แจ้งข่าวต่อ IDX ว่า KIA ได้ยื่นฟ้องหน่วยงานรัฐของอินโดนีเซียเพิ่มเติมต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อให้ยกเลิกข้อเรียกร้องหนี้เงินต่อ KIA และบริษัทย่อยมีมูลค่ารวมประมาณ 3,000 ล้านบาท ตามที่หน่วยงานรัฐของอินโดนีเซียอ้างปัจจุบัน KIA และบริษัทย่อย ยังคงดำเนินงานตามปกติ โดยงบการเงินรวมงวด 9 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2566 มียอดขายประมาณ 929 ล้านบาท และการรายงานข้อเท็จจริงตามหนังสือนี้ ไม่มีผลกระทบต่อ SCC อย่างมีนัยสำคัญ