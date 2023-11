SCGCจับมือเดนกะ ตั้งรง.ผลิต Acetylene Black เสร็จปี69

SCGC ในเครือปูนซิเมนต์ไทย ตั้ง” เดนกะ เอสซีจีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์” ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ Denka ประเทศญี่ปุ่น ตั้งโรงงานผลิต อะเซทิลีนแบล็ก ที่เป็นส่วนประกอบนำไฟฟ้าในห่วงโซ่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า คาดว่าจะแล้วเสร็จครึ่งแรกปี2569นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) กล่าวว่า ตามที่บริษัทแจ้งเรื่องการร่วมทุนกับบริษัท Denka Company Limited ในห่วงโซ่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 โดย บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นทั้งหมด ได้เข้าร่วมลงทุนตามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท Denka ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายอะเซทิลีนแบล็ก (Acetylene black) ซึ่งใช้เป็นส่วนประกอบนำไฟฟ้าในการผลิตขั้วแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) รวมถึงใช้เป็นส่วนประกอบนำไฟฟ้าในการผลิตสายส่งไฟฟ้าแรงสูงสำหรับพลังงานลมนอกชายฝั่ง เป็นต้น โดย Denka เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 60และส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 40 จะถือหุ้นโดย SCGCขณะนี้ SCC ได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเรียบร้อยแล้วชื่อ บริษัท เดนกะ เอสซีจีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์จำกัด (Denka SCGC Advanced Materials Co., Ltd.") ทุนจดทะเบียน 7,258.56 ล้านบาท หรือประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง โรงงานมีกำลังการผลิตประมาณ 11,000 ตันต่อปี คาดว่าโรงงานจะสร้างเสร็จภายในครึ่งแรกของปี 2569 คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 14,800 ล้านบาท หรือประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐการร่วมทุนนี้จะส่งเสริมให้ SCGC ก้าวสู่ห่วงโซ่ธุรกิจผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความต้องการของตลาดสูง สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ SCGC ในการยกระดับธุรกิจสินค้าที่มีมูลค่าสูง (High Value-Added) ตอบสนองการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน ลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์(Net Zero Carbon Emission)